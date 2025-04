Elton John habló sobre sus problemas de visión: “No puedo ver a mis hijos mientras juegan, es angustiante”

El artista explicó que intenta mantenerse optimista y agradecido por la visión parcial en su ojo izquierdo (REUTERS/Jonathan Bachman)

Elton John ha revelado con dolorosa franqueza cómo una severa infección ocular impactó su vida personal y profesional. A sus 78 años, el legendario músico británico enfrenta una pérdida significativa de la visión, que lo ha llevado a replantearse su día a día, especialmente en su rol como padre de Zachary (14) y Elijah (12), hijos que comparte con su esposo David Furnish.

En una entrevista reciente con The Times, Elton habló sobre las secuelas que dejó en su salud una infección contraída el verano pasado en el sur de Francia.

“No puedo ver a mis hijos jugando rugby y fútbol, y ha sido una época muy estresante, porque solía absorberlo todo. Es angustiante”, confesó el cantante, visiblemente afectado por la situación.

En su conversación con el medio, cuando el periodista le preguntó si podía verlo durante la entrevista, John respondió: “Puedo verte, pero no puedo ver la televisión, no puedo leer”.

Lo que más le duele, dijo, es no poder observar a los hijos que cría junto a su esposo. (EFE/ Will Oliver)

También señaló que, aunque su ojo izquierdo le permite percibir algo de forma limitada, el derecho ha quedado prácticamente inservible: “Todavía puedo ver algo por aquí”, dijo señalando su ojo izquierdo, “así que te dices a ti mismo: sigue adelante”.

“Uno se pone emocional, pero tienes que acostumbrarte. Soy afortunado de tener la vida que tengo. Todavía tengo a mi maravillosa familia”, declaró con resignación y gratitud en igual medida.

El cantante ya había dado indicios de su estado de salud en septiembre pasado, cuando compartió en Instagram que había perdido la visión del ojo derecho a raíz de la infección.

Más adelante, en una entrevista con Good Morning America, detalló el impacto de esa pérdida de visión en su rutina cotidiana. También reconoció que su ojo izquierdo “no está en su mejor momento”, pero que está “tomando la iniciativa para intentar mejorar”.

Elton canalizó sus emociones en un nuevo álbum junto a Brandi Carlile, en el que reflexiona sobre el envejecimiento y la muerte (EFE/ADAM VAUGHAN)

La preocupación no es exclusiva de Elton. En su documental recientemente estrenado, Elton John: Never Too Late, el artista menciona que sus hijos han comenzado a temer por su salud y su eventual fallecimiento.

“Piensan en mi mortalidad. Se preocupan por mi mortalidad. No tanto por David, sino por mí”, relató el músico de 78 años.

Furnish, quien codirigió el documental, reveló a PEOPLE que ver esa escena le generó “mucha ansiedad”. “No creo que sea una conversación que quieras tener con tus hijos. No quiero plantar esa semilla en sus mentes”, explicó.

En medio de estas circunstancias, Elton John sacó adelante un nuevo proyecto musical. El pasado viernes, el cantante lanzó un álbum colaborativo junto a la artista estadounidense Brandi Carlile, titulado Who Believes in Angels?, un disco que aborda de manera directa temas como el envejecimiento, la muerte y la celebración de la vida.

En diálogo con Zane Lowe para Apple Music 1, Elton reveló que Carlile fue fundamental para sacarlo de una crisis creativa que lo llevó al borde del colapso artístico.

Elton explicó que colaborar con Brandi lo ayudó a sacudirse de una etapa artística difícil (REUTERS/Carlos Barria)

“Si hubiera hecho otro disco de Elton John, me habría matado”, dijo con brutal honestidad. “La necesitaba, necesitaba su talento, su energía, su humor y sus letras brillantes. Tengo a dos de los mejores letristas del mundo: Bernie Taupin y Brandi Carlile. Las letras están frente a mí. Si no puedes escribir grandes canciones con eso… Ese es mi gran talento, poder interpretar esas letras hermosas rápido. Cuando empezamos, fue como abordar un tren expreso”.

No obstante, el proceso de producción del álbum no estuvo exento de tensiones. En declaraciones a la BBC, Elton confesó que estuvo a punto de abandonar el proyecto por problemas de salud y ansiedad: “Estaba cansado, así que pensé: voy a abandonar esto. El problema era que había tres personas más involucradas, y sabía que si me alejaba lo odiaría el resto de mi vida”.