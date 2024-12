Elton John confesó que ha perdido la vista tras luchar con una infección en los ojos

Elton John habló sobre su dificultad visual durante la gala del musical "El Diablo Viste a la Moda" (EFE)

El legendario músico Elton John reveló en la gala benéfica del nuevo musical de West End El diablo viste a la moda que fue incapaz de ver la representación debido a una significativa pérdida de visión.

Con 77 años, el artista compartió de manera transparente sus actuales desafíos visuales ante el público presente. “He perdido mi vista y no he sido capaz de ver la actuación, pero he disfrutado escuchándola”, manifestó John a los asistentes.

En esa misma línea, expresó su gratitud hacia su esposo, David Furnish, al que denominó como “su roca”, y agregó con sinceridad: “No he podido asistir a muchas de las previsualizaciones porque, como saben, he perdido mi visión. Es difícil para mí verlo. Pero me encanta escucharlo y esta noche sonaba realmente bien”.

El músico agradece a su esposo David Furnish como su inquebrantable apoyo en medio de retos (EFE/ Will Oliver)

El musical, estrenado en octubre en el Dominion Theatre de Londres, cuenta con Vanessa Williams interpretando a la icónica editora Miranda Priestly y Georgie Buckland como Andy Sachs.

El evento benéfico, que recaudó fondos para la Fundación SIDA de Elton John, contó con la presencia de figuras destacadas como la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, y la actriz Lily Collins.

Elton John ha sido transparente sobre sus dificultades visuales desde que contrajo una infección en el sur de Francia en julio.

El cantante británico enfrenta pérdida de visión desde una infección adquirida en el sur de Francia (EFE/ADAM VAUGHAN)

En una reciente entrevista en Good Morning America, reveló que han transcurrido cuatro meses desde que perdió la visión en su ojo derecho, mientras que su ojo izquierdo también experimenta un significativo deterioro visual.

La pérdida de visión impactó notablemente su trabajo profesional. Elton explicó que, aunque puede participar en entrevistas, grabar en el estudio se ha vuelto complicado.

“No puedo ver una letra, para empezar”, señaló. En septiembre, ya había compartido en Instagram que está “sanando, pero es un proceso extremadamente lento”.

Elton compartió en una entrevista que aún enfrenta dificultades para grabar en el estudio (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Los hijos de Elton John sienten temor de perder a su padre

En una revelación profundamente personal a través del próximo documental Elton John: Never Too Late, el artista se enfrenta a la realidad emocional de su mortalidad tal como la perciben sus hijos, Zachary (13) y Elijah (11).

“Piensan en mi mortalidad. Les preocupa mi mortalidad”, confesó. Además, destacó que sus hijos están más preocupados por su posible ausencia que por la de su esposo David Furnish, probablemente debido a la significativa diferencia de edad entre la pareja.

La producción, que se estrenará en Disney+ el 13 de diciembre, explora la reflexión de Elton John sobre la posibilidad de perderse momentos cruciales en las vidas de Zachary y Elijah.

“Quiero verlos casarse y tener hijos. No creo que vaya a estar aquí para eso. ¿Quién sabe?”, dijo con una mezcla de resignación y esperanza.

Los hijos de Elton, Zachary y Elijah, expresan temor por la salud de su padre. "Les preocupa mi mortalidad”, dijo el músico (Backgrid UK/The Grosby Group)

A lo largo de su vida, John ha enfrentado numerosos desafíos de salud, incluyendo una grave infección bacteriana en 2017 que requirió hospitalización y una cirugía de cadera tras una caída en 2021.

Su gira de despedida, “Farewell Yellow Brick Road”, representó no solo un hito profesional, sino un compromiso personal para maximizar el tiempo con su familia.

“Por eso quiero usar el mejor tiempo —lo mejor de mi tiempo— mientras estoy aquí”, declaró el músico al enfatizar su prioridad de apreciar cada momento con sus seres queridos.

Elton John: Never Too Late, codirigido por R.J. Cutler y David Furnish, ofrece una mirada íntima a la vida de Elton John, mostrándolo no solo como una superestrella global, sino como un padre profundamente comprometido. El proyecto es una colaboración entre Disney+ y Rocket Pictures.

"Elton John: Never Too Late" se verá a partir del 13 de diciembre en Disney+ (John Barrett/Shutterstock)

Su premiere en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) generó una gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan obtener una visión sin precedentes de la vida personal de Elton John.