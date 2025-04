De Cher a Angelina Jolie: los romances de Val Kilmer que marcaron su vida y su carrera

Un repaso por los grandes amores de Val Kilmer, legendario personaje de Hollywood (REUTERS/AP/ftnb/)

Sus atractivas facciones, su talento histriónico y su carisma convirtieron a Val Kilmer en un ineludible galán durante su época de apogeo en Hollywood. El reconocido actor, que falleció esta semana a los 65 años, vivió tórridos romances con algunas de las mujeres más influyentes del mundo del entretenimiento.

Un amor inolvidable: Cher

El primer gran romance de Kilmer en Hollywood fue con la legendaria cantante y actriz Cher. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños en la década de los 80. Hubo química entre ambos y la relación pronto se tornó romántica.

“Nos hicimos amigos porque nos reíamos de lo mismo constantemente”, contó Cher a PEOPLE en 2021. “Estábamos locamente enamorados y reíamos histéricamente”.

En ese entonces, él tenía 22 años aproximadamente y ella era 13 años mayor. Aunque fue una época intensa y apasionada, la relación no perduró debido a sus fuertes personalidades. “Ambos éramos machos alfa y ninguno de los dos iba a ceder”, explicó Cher.

Val Kilmer y Cher vivieron un intenso romance en los años 80 (Shutterstock/AP)

A pesar de la separación, Cher y Kilmer mantuvieron una sólida amistad. De hecho, la intérprete de “Believe” lo apoyó durante su lucha contra el cáncer de garganta en 2015.

Kilmer incluso reveló en su autobiografía I’m Your Huckleberry que, durante una emergencia médica en casa de Cher, ella fue quien se encargó de ayudarlo antes de que llegara la ambulancia.

Ellen Barkin

Durante la década de los 80, Kilmer también tuvo una relación con la actriz Ellen Barkin, actriz que fue parte de las películas Sea of Love y Fear and Loathing in Las Vegas.

Aunque su romance no duró mucho, el actor la recordaba con cariño. “Si alguna vez tienes la oportunidad de tocar el cabello de Ellen con su consentimiento, valdrá la pena la mirada que te dará”, escribió en sus memorias.

Ellen Barkin fue uno de los amores breves pero significativos del actor (Grosby)

Kilmer admitió que su falta de compromiso fue un factor en la ruptura: “Sin duda se debió a mis preocupaciones incontrolables y mi negligencia”, confesó.

Joanne Whalley, la madre de sus hijos

Kilmer conoció a la actriz británica Joanne Whalley en 1987 durante el rodaje de Willow. Para conquistarla, recurrió a una estrategia poco convencional: llevó a otra mujer, su entonces novia, a la filmación con la intención de despertar el interés de Whalley. El plan funcionó, y la pareja se casó en 1988.

Joanne Whalley fue la única mujer con la que se unió en matrimonio (Disney)

Durante su matrimonio, tuvieron dos hijos: Mercedes (1991) y Jack (1995). Sin embargo, la felicidad conyugal no duró mucho. Poco después del nacimiento de Jack, Whalley solicitó el divorcio. “Me enteré de su decisión mientras veía CNN en Irlanda”, relató Kilmer en su libro. “Fue una noticia dura”.

Según los reportes, el divorcio fue calificado como el “segundo más costoso” de Nuevo México en la época.

Cindy Crawford

Recién divorciado, Kilmer encontró consuelo en la supermodelo Cindy Crawford, con quien tuvo una relación de dos años. En ese entonces, ella ya se había separado de Richard Gere.

“Oh, Dios, amé a Cindy y seguía amándola”, escribió en su autobiografía, destacando su devoción por ella. “Pensaba que podría haber muerto de amor porque su encanto era simplemente demasiado para soportarlo. Moriría de felicidad”.

Cindy Crawford conquistó a Kilmer después de su divorcio (Photo by Time Life Pictures/DMI)

Sin embargo, reconoció que sus estilos de vida eran demasiado distintos. “Ella siempre estaba en movimiento, mientras que yo quería que estuviera presente”, mencionó en una entrevista con The Guardian en 2005. Finalmente, decidieron separarse de manera amistosa.

Jaycee Gossett

Kilmer no le cerró la puerta al amor y a inicios de 1998 comenzó a salir con la productora Jaycee Gossett, aunque su romance fue muy discreto.

También tuvo un breve romance con Jaycee Gossett (Grosby)

Una de las pocas veces que la mencionó fue en 2018, cuando publicó una foto antigua en Twitter en la que se le ve saludando al expresidente Bill Clinton. “Aquí está mi novia Jaycee y mi mejor amigo en ese entonces. Por algún motivo me invitaban frecuentemente a la Casa Blanca en ese entonces”, relató.

La ruptura más dolorosa

En 2001, Kilmer comenzó a salir con la actriz Daryl Hannah tras conocerse en el rodaje de In God We Trust. Su relación fue intensa y llena de momentos inolvidables. Iban juntos a eventos de alto perfil, pero también disfrutaban de la tranquilidad en el rancho que el actor tenía en Nuevo México.

Con Daryl Hannah vivió una historia intensa pero fugaz que lo marcó profundamente (Archivo)

El idilio duró un año y dejó al actor con el corazón destrozado. “He sufrido desamores, pero el de Daryl fue el más doloroso de todos”, confesó en I’m Your Huckleberry.

En el 2018, Hannah contrajo matrimonio con el músico Neil Young, lo que Kilmer tomó con humor en su libro. “Neil Young, siempre me caíste bien, pero ahora me temo que te odio”, dijo.

Angelina Jolie

El último gran romance de Kilmer en Hollywood fue con Angelina Jolie. Se conocieron en 2004 durante el rodaje de Alexander, donde interpretaban a los padres del protagonista.

Para seducirla, Kilmer convenció al director Oliver Stone de incluir escenas románticas para sus personajes. “Que tuvieran flashbacks de enamorarse el uno del otro y asaltar el castillo con pasión, antes de volverse el uno contra el otro”, admitió en su libro de memorias.

Angelina Jolie fue su última gran conquista: “No podía esperar a besarla" (Photo by L. Cohen/WireImage)

“No podía esperar para besar a Angie, comprarle un jet Gulfstream y pintar un V+J en arcoíris en la cola de la avioneta”, reveló en su autobiografía.

Aunque su historia no prosperó, Kilmer la recordaba con admiración. “Cuando la gente me pregunta cómo es, respondo que es como otras mujeres y otras superestrellas, solo que más”, escribió. “Más increíble, más sabia, más trágica, más mágica, más aterrizada”.

La soltería

Luego, la vida de Val Kilmer cambió radicalmente. En abril de 2020, se hizo público un fragmento del libro de memorias del recordado Iceman de Top Gun.

El actor confesó que tras pasar varios años como un gran conquistador, ahora tenía una existencia solitaria. “No he tenido una novia en 20 años. La verdad es que me siento solo parte de cada día”, escribió.

En la misma pieza, explicó la fascinación que sentía por las mujeres y cómo las veía como mariposas cuando él era joven. “Siempre he creído que ellas son más interesantes que los hombres. Quizá es por eso que siempre nos hemos llevado bien. Nosotros somos grandes elefantes y ellas son mariposas”, reflexionó.