Val Kilmer nunca llamó a Cher por su nombre y esta fue la curiosa razón

Cher explicó que Val Kilmer la llamaba “Ethel” para evitar gritar su nombre, parte de un juego de apodos que compartían en casa (Shutterstock/AP)

La cantante Cher reveló por qué su expareja, el recientemente fallecido Val Kilmer, nunca se dirigía a ella por su nombre real durante la relación que mantuvieron en la década de 1980.

Según explicó la artista de 78 años en una entrevista con People, el actor siempre la llamó “Ethel”, como parte de una dinámica que compartían para no tener que gritarse entre ellos.

“Nunca me llama Cher. Siempre me llama Ethel”, contó la artista sobre Kilmer, con quien mantuvo un noviazgo durante algunos años después de conocerse en una fiesta de cumpleaños a principios de los años 80.

La pareja también se refería mutuamente como “Sid y Ethel”, y tenía otros apodos: “También nos llamábamos Vallus Maximus y Cherus Reprimandus”, agregó Cher.

Según relató la estrella pop, estos sobrenombres reflejaban la manera en que se relacionaban dentro del hogar que compartieron durante parte de su noviazgo.

“Significa lo que dice. Era simplemente quien yo era en la casa”, explicó en la misma entrevista. A pesar de que su vínculo romántico terminó, ambos mantuvieron una relación amistosa que se extendió durante décadas.

En declaraciones a People en 2020, la intérprete de “Believe” detalló que ella y Val Kilmer siguieron en contacto por mensajes y correo electrónico.

"Él siempre quiere que vaya a su estudio, pero hay mucha gente y me da vergüenza”, explicó la cantante sobre la relación cercana que mantuvo con Kilmer tras su ruptura (Paul A. Hebert/Invision/AP)

“No nos vemos tan a menudo. Él siempre quiere que vaya a su estudio, pero hay mucha gente y me da vergüenza”, dijo. “Siempre quiere que haga algo, y entonces solo digo: ‘No puedo, Vallus, simplemente no puedo’. O él simplemente dice: ‘Cher, ven’”.

Durante una conversación posterior en 2021, ella afirmó que la relación entre ambos nació de una amistad espontánea.

“Nos hicimos amigos porque nos reíamos constantemente de las mismas cosas. Él se quedaba a dormir y era solo una amistad [al principio]”, relató.

Con el tiempo, el vínculo evolucionó hacia una relación amorosa marcada por una intensa conexión emocional.

“Pasamos de estar locamente enamorados y reírnos sin parar a respetar nuestras habilidades”, expresó la cantante.

Sin embargo, reconoció que el carácter fuerte de ambos también generó momentos de tensión.

“Tuvimos momentos increíbles y luego soportamos algunos momentos en los que no lo eran tanto porque los dos éramos machos alfa”, sostuvo. “Ambos éramos individuos y ninguno de los dos iba a renunciar a eso”.

Durante su noviazgo, los artistas se referían como “Sid y Ethel”, además de llamarse “Vallus Maximus” y “Cherus Reprimandus” (The Grosby Group/AP)

Cher despidió a Val Kilmer tras su muerte

Val Kilmer murió el martes 1 de abril a los 65 años debido a una neumonía, según confirmó su hija Mercedes Kilmer al New York Times.

La estrella de películas como Top Gun y Willow fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2015, enfermedad que deterioró su salud en los años posteriores.

En 2020, el actor relató en sus memorias una experiencia crítica vivida durante su convalecencia en casa de Cher, quien lo acogió durante un periodo de su tratamiento.

“Una noche me desperté de repente vomitando sangre que cubría la cama como una escena de El Padrino. Recé de inmediato, llamé al 911 y luego avisé a mi anfitriona. Cher intervino y se acercó”, escribió.

El actor atravesó tratamientos intensivos que incluyeron quimioterapia, radioterapia y una traqueotomía.

Val Kilmer pasó una etapa crítica de su tratamiento de cáncer en la casa de Cher, quien lo acompañó durante su convalecencia (AP/Chris Pizzello)

Esta última intervención médica, si bien le permitió seguir respirando, le afectó de forma irreversible la voz.

En conversación con ABC News en 2020, explicó: “Me siento mucho mejor de lo que sueno, pero me siento maravilloso. Lo que extraño de tener voz es… ¡que tenía una! Y que no me reía como un pirata”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Cher publicó un mensaje en X (antes Twitter) para despedirse de quien fuera su pareja y amigo durante décadas.

“VALUS. Te extrañaré”, escribió el martes 2 de abril. En el mismo mensaje, lo describió como “divertido, loco, un dolor de cabeza, pero un gran amigo”.

Cher despidió al actor con un mensaje afectuoso en redes sociales tras su muerte por neumonía el 1 de abril (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante también destacó el cariño que Val Kilmer despertaba entre los niños y elogió su talento actoral, en particular por su interpretación de Mark Twain en Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014) y en la obra unipersonal Mark Twain: Citizen Twain (2016), donde encarnó al célebre escritor estadounidense.

“Fuiste brillante como Mark Twain”, escribió Cher. Y concluyó su mensaje recordando la fortaleza de Kilmer durante su enfermedad. “Fuiste valiente durante tu padecimiento”, reconoció.