Cher le dio el último adiós a Val Kilmer tras su muerte: “Eras gracioso, loco, un dolor de cabeza”

Cher recordó con cariño a Val Kilmer tras su muerte (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. AP/Mark Humphre)

Tras la muerte de Val Kilmer a los 65 años el pasado 1 de abril, Cher, quien fue su pareja en los años 80, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, en el que destacó su valentía durante su enfermedad.

“VALUS. Te extrañaré”, escribió la artista de 78 años en una publicación en X (antes Twitter) el 2 de abril.

La legendaria cantante recordó al actor como alguien “divertido, loco, un dolor de cabeza, pero un gran amigo”, agregando que los niños lo adoraban y que fue “brillante” en su interpretación de Mark Twain, papel que desempeñó en la película Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014) y en la obra Mark Twain: Citizen Twain (2016).

Cabe recordar que Cher y Val Kilmer se conocieron en una fiesta de cumpleaños en la década de 1980 y pronto desarrollaron una estrecha amistad. En una entrevista con PEOPLE en 2021, la cantante contó que conectaron de inmediato porque “se reían de las mismas cosas constantemente”.

Cher homenajeó a Val Kilmer tras su muerte (X/Cher)

“Nos hicimos amigos porque nos reíamos constantemente de las mismas cosas. Él se quedaba a dormir y era solo una amistad [al principio]”, contó.

Su relación evolucionó de la amistad al romance, pero siempre con una profunda admiración por el talento del otro: “Pasamos de estar locamente enamorados y reírnos sin parar a respetar nuestras habilidades”, dijo.

Incluso, en la entrevista, la interprete de “Believe” se refirió a sí misma y al artista como “machos alfa”, lo que provocó cierta turbulencia en su relación. “Ambos éramos individuos y ninguno de los dos iba a renunciar a eso”, comentó. A pesar de que la relación terminó, ambos artistas mantuvieron una amistad cercana.

En una entrevista de noviembre de 2024 con The Howard Stern Show, Cher reflexionó sobre su historia con el famoso: “A veces, solo estás destinado a estar con alguien por un tiempo. Val era... realmente joven”, afirmó.

En su autobiografía, Val Kilmer reveló que la cantante fue un gran apoyo tras su diagnóstico de cáncer de garganta en 2015. El actor describió un momento crítico en su enfermedad, cuando despertó en plena noche vomitando sangre. Según relató, la cantante intervino y estuvo a su lado en todo momento.

Cher y Val Kilmer continuaron con su amistad a pesar de terminar su romance. (Crédito: The Grosby Group. AP)

“Una noche me desperté de repente vomitando sangre que cubría la cama como una escena de El Padrino. Recé de inmediato, llamé al 911 y luego avisé a mi anfitriona. Cher intervino y se acercó”, relató.

Pese a que la estrella de Hollywood logró recuperarse, en los últimos años su salud siguió siendo frágil, además de que afectó su voz, pues tuvo algunas complicaciones durante su tratamiento, el cual incluyó quimioterapia, radioterapia y una traqueotomía, un procedimiento invasivo que le permitió respirar pero le quitó su voz distintiva.

En conversación con ABC News en 2020, el famoso explicó un poco más sobre su situación: “Me siento mucho mejor de lo que sueno, pero me siento maravilloso. Lo que extraño de tener voz es... ¡que tenía una! Y que no me reía como un pirata”, comentó

La noticia del fallecimiento de Val Kilmer a causa de una neumonía fue confirmada por su hija, Mercedes Kilmer, al The New York Times. Desde entonces, múltiples figuras de Hollywood han expresado su pesar por la pérdida del icónico actor de Top Gun y Tombstone como Josh Gad, Josh Brolin y Matthew Modine.

Matthew Modine (X/Matthew Modine)

Brolin publicó una foto junto a Kilmer en Instagram con el mensaje: “Nos vemos, amigo. Te voy a extrañar. Eras un genio creativo, valiente y desafiante”.

Modine, por su parte, escribió en X: “Si no hubiera sido por mi encuentro casual con Val en 1985, tal vez nunca habría sido elegido para Full Metal Jacket. Gracias, Val”.