“Fue traumatizante”: Susan Sarandon se sinceró sobre una escena intensa en “The Rocky Horror Picture Show”

Susan Sarandon relató cómo su coprotagonista Peter Hinwood quedó profundamente afectado tras rodar una de las escenas más intensas de "The Rocky Horror Picture Show" (REUTERS/20th Century Fox)

Susan Sarandon recordó una de las escenas más emblemáticas de la película The Rocky Horror Picture Show y cómo esta afectó a su coprotagonista, el modelo Peter Hinwood.

Las declaraciones aparecieron en el nuevo documental Strange Journey: The Story of Rocky Horror, presentado recientemente en el festival South by Southwest (SXSW, por sus siglas en inglés) y que actualmente busca distribución.

En la producción, la actriz de 78 años expresó su fascinación por la evolución de su personaje, Janet Weiss, a lo largo del film.

“Janet trataba de agradar a su novio idiota y, al mismo tiempo, sentía cosas que no había sentido antes, experimentaba cosas que nunca había hecho y descubría una sexualidad profunda”, explicó Sarandon.

Añadió que para ella, la película “es sobre decir que sí, a la vida y a todo”.

La actriz reveló que debió guiar a Peter Hinwood durante la filmación de “Touch Me” debido a su nerviosismo y falta de experiencia actoral (20th Century Fox)

Uno de los momentos clave del personaje es su despertar sexual durante la canción “Touch-A-Touch-A-Touch-A-Touch Me”, interpretada junto a Hinwood, quien daba vida a Rocky.

Sobre el rodaje de esta secuencia, Susan Sarandon señaló que la experiencia fue difícil para su compañero.

“Peter, por supuesto, era el más tímido, callado. Creo que fue traumatizante para él tener que hacer esa escena conmigo”, afirmó. “Tuve que invitarlo realmente a tocarme porque estaba muy nervioso y, claramente, era algo fuera de su experiencia previa”.

Peter Hinwood, también de 78 años, confesó en el documental que nunca se consideró actor.

“No soy actor de ninguna manera. Solo traté de poner lo que pudiera en la escena en ese momento. Me decían ‘haz esto, haz aquello’ y, si tenía que parecer miserable, hice lo mejor que pude para parecer tenso o espantoso, lo que hiciera falta”, relató.

Hinwood admitió que no era actor y que solo intentó seguir indicaciones durante una escena que lo dejó visiblemente incómodo ante las cámaras (20th Century Fox)

Su compañera de elenco Nell Campbell, de 71 años, recordó con humor las dificultades del entonces debutante.

“Imaginen… nunca había actuado y estaba desnudo todo el tiempo, excepto en un momento en que llevaba vendas”, dijo. “Fue magnífico. Era el único hombre con músculos en todo el Reino Unido, debo añadir”, bromeó.

En retrospectiva, Hinwood admitió que se sentía inseguro acerca de sus capacidades. “Estaba bastante inseguro sobre mis talentos y habilidades. Ahora resulta que lo hice bien. Es un poco un misterio, realmente”.

El director de casting Joel Thurm elogió el desempeño del elenco completo, pero destacó la actuación de Sarandon.

“Estaba muy satisfecho con todo el reparto de la película, pero fue solo al comenzar a filmar y ver a Susan Sarandon a través de la cámara que supe qué carrera iba a tener”, expresó.

"The Rocky Horror Picture Show" es una película de comedia y horror estrenada en 1975 (20th Century Fox)

La actriz explicó por qué nunca se quitó el apellido Sarandon

En una entrevista con The Sunday Times, Susan Sarandon explicó por qué, a pesar de haberse separado de su exesposo Chris Sarandon hace más de cuatro décadas, nunca consideró quitarse el apellido con el que es conocida públicamente.

La actriz estuvo casada con el protagonista de La hora del espanto, de 81 años, entre 1967 y 1979.

Ambos se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Católica de América, en Washington D. C., a mediados de los años sesenta.

“Era un hombre muy amable y me mantuvo con vida, ¿sabes? Así que estoy feliz de tener ese apellido”, explicó Sarandon al medio británico.

Susan Sarandon explicó que nunca dejó el apellido de su exesposo Chris Sarandon porque lo considera una persona clave en su supervivencia (EFE/Quique García)

En septiembre de 2023, durante un episodio del podcast Cooking by Heart, presentado por su exesposo, Susan Sarandon reiteró la importancia que tuvo Chris Sarandon en su vida.

“Básicamente me salvaste la vida con tu amabilidad”, le dijo. “Te atribuyo mi base, mi supervivencia. Una de las razones por las que estoy aquí es simplemente para decirlo públicamente”.

Después de su separación de Chris Sarandon, Susan tuvo una hija con el director italiano Franco Amurri, con quien mantuvo una relación entre 1984 y 1988.

Más tarde fue madre de dos hijos junto al actor Tim Robbins, con quien convivió de 1988 a 2009.

Tim Robbins fue pareja de Susan Sarandon durante más de dos décadas y padre de dos de sus hijos, aunque nunca llegaron a casarse formalmente (Sutton Hibbert/Shutterstock)

En la misma entrevista, la actriz reveló que si bien nunca dudó en conservar el apellido Sarandon, sí lamenta no haber cambiado su nombre de pila.

“Sigourney Weaver, Tuesday Weld y Stockard Channing empezaron siendo Susans y tuvieron el buen sentido de cambiar ese nombre, y yo estoy atrapada con Susan”, afirmó. “Es algo bonito hacer un nuevo bautizo cuando empiezas a darte cuenta de quién eres”.

A pesar de no haberse vuelto a casar, Susan Sarandon aseguró a Entertainment Tonight durante el estreno en Nueva York de la película The Fabulous Four en julio de 2024, que sigue “abierta al amor”. Cabe destacar que, en 2022, dio a conocer públicamente su bisexualidad.

“En todos los niveles, absolutamente. No diría que estoy buscando a un hombre con quien compartir el botiquín, pero me encanta un aventurero”, declaró.