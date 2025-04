David Thewlis recordó su “extraña y sombría” experiencia con Val Kilmer cuando filmaron ‘La isla del doctor Moreau’

Val Kilmer murió a los 65 años en Los Ángeles tras una larga batalla contra el cáncer de garganta y una neumonía final (REUTERS/New Line Cinema)

El fallecimiento del actor Val Kilmer, conocido por sus emblemáticos papeles en películas como Batman Forever, Top Gun, Fuego contra Fuego y Willow, ha generado una oleada de homenajes provenientes de colegas y admiradores de todo el mundo.

El artista murió el pasado martes 1 de abril en Los Ángeles, a los 65 años, a consecuencia de una neumonía.

Su salud ya había estado comprometida desde que fuera diagnosticado con cáncer de garganta en el 2014, una enfermedad que marcó profundamente su vida personal y profesional.

Entre los testimonios más llamativos se encuentra el del actor británico David Thewlis, quien recordó los cinco meses que compartió con Kilmer en el problemático rodaje de La isla del doctor Moreau en 1996.

“Qué increíble historia vivimos tú y yo. Una de las más grandes”, expresó el actor (Instagram/@officialdavidthewlis)

A través de su cuenta de Instagram, Thewlis describió su experiencia en un sentido homenaje dirigido al fallecido artista.

“Pasé los cinco meses más extraños de mi vida con Val Kilmer, en la selva australiana, en la malograda Isla del Dr. Moreau. Era tan espectacularmente sombrío y horrible que era casi maravilloso”.

Añadió que Kilmer, en su último mensaje, le había dicho: “Qué increíble historia vivimos tú y yo. Una de las más grandes”, remarcando el vínculo singular que los unió durante ese turbulento proyecto.

Este film, protagonizado también por Marlon Brando, destacó más por los conflictos entre su elenco y problemas en la producción que por su contenido cinematográfico.

La producción de la película ha sido objeto de múltiples relatos por parte de quienes trabajaron en ella.

David Thewlis recordó con ironía el rodaje con Kilmer en "La isla del doctor Moreau" como una experiencia miserable que terminó siendo entrañable (New Line Cinema)

Según recogió Deadline, Matt Corman, antiguo asistente personal de Kilmer, aseguró que “las historias sobre el rodaje son reales y fue una locura”, describiéndolo como una experiencia tan singular como tensa.

Sin embargo, también compartió que durante ese tiempo descubrió el agudo sentido del humor de Val, recordando un momento en el que este realizó un sorprendente acto cómico con cigarrillos aplastados para aliviar tensiones.

El impacto de la enfermedad del actor también fue ampliamente documentado. En 2020, Kilmer explicó en una entrevista para ABC News que convivió con el cáncer de garganta durante años, sosteniendo con ironía: “Lo que extraño de tener voz es… ¡que alguna vez tuve una!”.

En su documental autobiográfico "Val", el actor reconoció haber sido valiente, excéntrico y sin arrepentimientos en su vida profesional y personal (Paul A. Hebert/Invision/AP)

La batalla contra este padecimiento incluyó tratamientos agresivos como quimioterapia y radioterapia, además de una traqueotomía, procedimiento que afectó su característica voz pero le permitió continuar respirando.

En sus memorias tituladas I’m Your Huckleberry (2020), Kilmer narró un evento crítico en 2015 mientras residía en la casa de su expareja y amiga cercana Cher.

Ante una emergencia médica, fue ella quien intervino en su auxilio, un gesto de solidaridad que Kilmer recordó con profunda gratitud.

Cher intervino para salvar la vida de Kilmer durante una emergencia médica, episodio que él recordó con gratitud en sus memorias publicadas en 2020 (REUTERS/Andrew Kelly)

Michael Mann, director de Fuego contra Fuego, también destacó sus cualidades artísticas y personales en un emotivo tributo.

“Siempre me asombró la variabilidad brillante y la intensidad expresiva de Val como actor. Esta noticia es tremendamente triste después de años de lucha contra la enfermedad”, declaró a The Hollywood Reporter.

Estas palabras se sumaron a una cascada de homenajes, entre ellos, el del actor Josh Brolin y del cineasta Stephen Merchant, quien describió a Val Kilmer como alguien “tan fascinante como excéntrico”.

Otro momento que resaltó el impacto de la trayectoria de Kilmer fue su actuación en Top Gun: Maverick (2022), donde encarnó nuevamente al personaje de “Iceman”.

Michael Mann, director de "Fuego contra Fuego", elogió la intensidad artística de Val Kilmer y lamentó su fallecimiento tras años de lucha con la enfermedad (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Su actuación, que reviste un tinte semiautobiográfico, reflejaba las secuelas de su padecimiento en la vida real.

El director Joseph Kosinski, en conversación con USA Today, explicó que la voz de Kilmer en esa película fue mayoritariamente auténtica, aunque se hizo un leve ajuste digital para aumentar su claridad.

En el 2021 el actor lanzó el documental Val, que abordaba sin reservas su vida y los estragos emocionales de su enfermedad.

“He actuado mal, he sido valiente y, para algunos, excéntrico”, expresó para la producción. “No niego ninguna de esas cosas y no tengo arrepentimientos. He perdido y encontrado partes de mí que nunca supe que existían”.