La película que George Clooney no puede olvidar después de 27 años: “Fue un auténtico desastre”

George Clooney volvió a referirse a "Batman y Robin" como el mayor error de su carrera, a más de dos décadas después de su estreno en 1997 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

George Clooney, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, continúa expresando su pesar por haber protagonizado la película Batman y Robin, dirigida por Joel Schumacher y estrenada en 1997.

A pesar de una exitosa carrera posterior, el actor reiteró en numerosas ocasiones que asumir el papel del superhéroe fue un error del que no se ha recuperado del todo.

Durante su participación en The Graham Norton Show, lamentó haber aceptado el papel del Caballero de la Noche, considerando en ese entonces que sería una buena elección para su futuro actoral.

“Hice una película que fue un auténtico desastre. Siempre me disculpo por Batman y Robin. Siempre he pensado que había destruido la franquicia, pero consiguieron traerla de vuelta”, reconoció. “En aquel momento pensé que iba a ser un buen paso en mi carrera y no, no lo fue”.

El polémico traje con pezones de Batman sigue siendo una de las referencias sarcásticas más mencionadas por Clooney (Warner Bros.)

Además, consideró que su trabajo junto al director fue complicado, porque estaba metido en un traje y “no podía moverme en absoluto”, mientras Schumacher le decía: “George tus padres están muertos, no tienes nada por lo que vivir”.

En otra conversación para Turner Classic Movies (TCM), George Clooney participó junto al director Steven Soderbergh para hablar sobre su trabajo conjunto en la saga de Ocean’s y otras temáticas referentes a sus trayectorias en el cine.

En ese sentido, el artista de Hollywood se refirió nuevamente a su experiencia como Bruce Wayne con una mezcla de humor y autocrítica.

El actor confesó que pensó que la película sería un paso adelante, pero resultó ser un desastre profesional para su imagen (Warner Bros/Kobal/Shutterstock)

Al comentar sobre las estrellas de Hollywood que rechazaron papeles en la película Ocean’s Eleven, Clooney aprovechó para establecer un paralelismo con su decisión de aceptar el rol en la criticada producción de superhéroes.

“Algunas personas muy famosas nos dijeron que nos fuéramos a la mierda... Había otros. Oh, lo lamentan ahora. Yo lamento haber hecho el jodido Batman”, dijo.

Batman y Robin fue duramente criticada por su tono caricaturesco y elementos de diseño, como el polémico traje con pezones de goma que George Clooney debió vestir.

El propio actor viene haciendo múltiples referencias al vestuario en tono sarcástico a lo largo de los años.

George Clooney dijo entre risas que fue "desinvitado de Comic-Con" durante 20 años por su actuación como el Caballero de la Noche (Grosby Group)

George Clooney pidió perdón al primer Batman

En una aparición sorpresa en Comic-Con en 2014, Clooney comentó: “Creo que desde Batman me han desinvitado de Comic-Con durante 20 años... Acabo de conocer a Adam West y le pedí disculpas. Lo siento por los pezones en el traje”.

La película, que buscaba continuar la línea iniciada por Batman Forever, fracasó tanto en taquilla como en la crítica, y es considerada por algunos medios especializados como una de las peores adaptaciones del personaje.

Clooney no ha evitado asumir su responsabilidad en ello. En una entrevista con The Guardian, cuando se le preguntó sobre decisiones que lamentaba en la primera mitad de su carrera, el actor respondió sin dudar:

“Ahora, la respuesta obvia a tu pregunta sería una broma: Batman y Robin. Y no lo haría en absoluto”.

El artista incluso pidió perdón personalmente a Adam West por lo que llamó “el desastre” de "Batman y Robin" (REUTERS)

En otra ocasión, al ser consultado sobre su posible participación en la película The Flash, estrenada en 2023 y dirigida por Andy Muschietti, Clooney se manifestó nuevamente sobre el daño que considera haber hecho al personaje.

“Cuando destruyes una franquicia como lo hice yo, normalmente miran hacia otro lado cuando The Flash pasa cerca”, admitió.

Pese a estas declaraciones, el actor apareció brevemente, sin acreditar, como una versión alternativa de Bruce Wayne en la mencionada producción, sorprendiendo a muchos seguidores del universo cinematográfico de DC.

A lo largo de los años, George Clooney mantuvo una actitud abierta sobre los errores de su carrera, algo poco común entre actores de su nivel.

Aunque negó estar vinculado a "The Flash", Clooney sorprendió con una breve aparición como Bruce Wayne en el filme de 2023 (Warner Bros.)

Incluso afirmó que el fracaso de Batman y Robin fue, en cierto modo, un antes y después que le ayudó a enfocarse en proyectos de mayor calidad y profundidad artística.

La experiencia le sirvió como aprendizaje y lo impulsó a trabajar en cintas más exigentes y reconocidas, como Syriana (2005) y Michael Clayton (2007).