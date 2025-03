A Ben Affleck ya no le interesa el cine de superhéroes: “Batman fue una experiencia insoportable”

El actor reiteró las dificultades con las que lidió en el rodaje de "La liga de la justicia", contexto que lo llevó a sentirse agotado con el personaje (Europa Press)

Ben Affleck recordó su paso por el cine de superhéroes, y ha dejado en claro que no tiene intención de regresar al género.

En una reciente entrevista con GQ, el actor y director de Argo habló con franqueza sobre lo que llamó una “experiencia insportable” al interpretar a Batman en el Universo Extendido de DC (DCEU).

Él explicó que esa etapa estuvo marcada por encontronazos de perspectivas creativas y un desgaste personal significativo.

Affleck debutó como el Caballero de la Noche en Batman v Superman: el origen de la justicia (2016) y luego repitió el papel en La liga de la justicia de Zack Snyder (2017 y 2021). Sin embargo, su paso por la franquicia no fue precisamente placentero.

“Hay varias razones por las que fue una experiencia realmente atroz”, reveló Affleck en la entrevista con GQ. “Y no todas tienen que ver con la simple dinámica de estar en una película de superhéroes o algo así. No estoy interesado en volver a ese género, no por esa mala experiencia, sino simplemente porque he perdido el interés en lo que me atraía de él en un principio”.

Aunque le guarda cariño a su interpretación en Batman v Superman, reconoce que no quiere repetir una experiencia tan complicada en su carrera. (EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI)

El actor también admitió que en aquel entonces no estaba en su mejor momento emocional.

“Parte de mi mala experiencia se debió a lo que yo mismo estaba llevando al set todos los días. No estaba trayendo mucha energía positiva a la ecuación. No causé problemas, pero iba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Pero uno tiene que hacer algo más que eso”, dijo.

El Batman que asustó a su propio hijo

Si bien Affleck disfrutó de ciertos aspectos creativos de su Batman —en especial la idea de retratar a un “Bruce Wayne mayor, roto y dañado”—, el actor cree que la dirección oscura y adulta que tomó la franquicia pudo haber ahuyentado a parte de la audiencia potencial.

“Lo que ocurrió fue que empezó a volverse demasiado adulta para una gran parte del público”, explicó Affleck en GQ. “Incluso mi propio hijo, en ese momento, estaba demasiado asustado para ver la película. Y cuando me di cuenta de eso, dije: ‘Oh, mierda, tenemos un problema’”.

Según el actor, esto generó un conflicto dentro de Warner Bros., ya que “por un lado, tenías a un director que quería seguir ese camino y, por el otro, un estudio que quería recuperar al público más joven. Y cuando tienes dos partes queriendo hacer algo completamente diferente, es una receta para el desastre”.

Su propio hijo no pudo ver Batman v Superman porque le pareció demasiado aterrador, lo que le hizo darse cuenta de un problema en el tono de la película. (Warner Bros. Studios)

Las declaraciones de Affleck en GQ refuerzan lo que ya había compartido en entrevistas previas sobre el impacto negativo que tuvo Batman en su vida personal y profesional.

En marzo de 2023, recordó en The Hollywood Reporter que interpretar al personaje casi lo destruyó. “Fue la peor experiencia que he visto en un negocio que ya está lleno de experiencias horribles. Me rompió el corazón”, confesó.

Los problemas no fueron solo creativos. El exesposo de Jennifer Garner reveló que durante el rodaje de Liga de la justicia su lucha contra el alcoholismo se agravó, al punto de sentirse atrapado en una situación insostenible.

“Estaba de vuelta en el hotel y pensaba: ‘Es esto o saltar por la ventana’. No era la vida que quería. Mis hijos no estaban allí. Me sentía miserable”, contó al New York Times.

A pesar de los problemas, Affleck casi regresó al personaje en The Batman, una película que en su momento habría dirigido y protagonizado. Sin embargo, un consejo de un allegado lo llevó a dar un paso al costado.

Ben Affleck fundó una productora junto a su mejor amigo, el actor Matt Damon. (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

“Le mostré el guion a alguien y me dijo: ‘Creo que el guion es bueno, pero también creo que si haces esto, vas a beber hasta morir’”, relató el actor en una entrevista previa.

Actualmente, Ben Affleck coloca su energía en la productora Artists Equity, la cual fundó junto a Matt Damon con el objetivo de crear un ambiente de trabajo más alineado con su visión artística.

“Quiero reunir equipos de cineastas, elenco y un estudio que esté alineado, donde precisamente ese tipo de desajustes no ocurran y se tenga una experiencia de trabajo mucho mejor”, explicó a la revista.