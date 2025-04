Meghan Trainor: el secreto detrás de su dramático cambio físico

Meghan Trainor ha hecho varios cambios en su rutina para lograr cambiar su figura, aunque también confesó usar "la ciencia" en el proceso (REUTERS/Daniel Cole, Instagram/Meghan Trainor)

Meghan Trainor compartió detalles sobre su transformación luego de que su figura generara comentarios y especulaciones tras su aparición en los Billboard Women in Music Awards, celebrados el sábado por la noche en Los Ángeles.

La cantante de 31 años habló por primera vez de su pérdida de peso, asegurando que, para lograrlo, hubo una combinación de cambios de estilo de vida, apoyo médico y el uso del medicamento Mounjaro, nombre comercial de la tirzepatida, autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la obesidad desde 2023.

Meghan Trainor confesó que el medicamento Mounjaro fue clave en su proceso de pérdida de peso REUTERS/George Frey/File Photo

“He trabajado con una dietista, hice enormes cambios de estilo de vida, empecé a entrenar con un preparador físico y, sí, usé la ciencia y el apoyo (¡shoutout a Mounjaro!) para ayudarme después de mi segundo embarazo. Y me alegra haberlo hecho porque me siento genial”, escribió la artista en Instagram, al referirse al proceso que siguió para recuperar su bienestar físico.

La artista, madre de Riley, de 4 años, y Barry, de 1, junto a su esposo Daryl Sabara, también expresó su decepción por el enfoque mediático en su físico, en lugar de su trabajo musical: “Fue un poco desalentador que tantas de las preguntas se centraran en mi cuerpo en lugar de mi música, mi pasión o la década de trabajo duro que me trajo hasta aquí”.

"Es un poco desalentador que tantas de las preguntas (y comentarios) se centraron en mi cuerpo en lugar de mi música", compartió Meghan Trainor en un post de Instagram (Créditos: Instagram/Meghan Trainor)

El cambio físico de Trainor se hizo visible en febrero, cuando publicó una imagen en la que vestía una minifalda y una camiseta blanca, lo que generó múltiples conjeturas en redes sociales. Varios seguidores atribuyeron su nueva apariencia al uso de Ozempic, otro medicamento para la diabetes, pero la cantante desmintió esta versión y confirmó el uso de tirzepatida.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la intérprete de NO agregó que también modificó su rutina de ejercicios: “Estuve entrenando de forma completamente equivocada durante mucho tiempo. Corría, hacía cardio y mi cuerpo siempre estaba inflamado”, dijo. “Estoy tratando de biohackear mi cuerpo. Cualquier cosa que me ayude a envejecer al revés, me interesa”.

Meghan Trainor añadió que cambió su rutina de ejercicios para lograr los resultados que ahora tiene. REUTERS/Daniel Cole

Trainor ha hablado públicamente sobre su salud en otras ocasiones. En noviembre de 2022, explicó que había perdido 27 kilogramos (60 libras) tras el nacimiento de su primer hijo. En ese momento, dijo que había aprendido a comer con moderación y a disfrutar de alimentos saludables. “Mi cerebro es feliz cuando hago ejercicio”, declaró entonces.

Más recientemente, anunció que se había sometido a una cirugía de aumento de busto, en línea con los cambios físicos derivados de sus embarazos y su nuevo estilo de vida. La cantante concluyó su mensaje en redes sociales haciendo un llamado a redirigir la conversación pública hacia “el talento, el crecimiento y el poder de priorizarse a uno mismo”.

Meghan también se realizó un aumento de busto y reveló que tuvo problemas al aplicarse bótox REUTERS/Brendan McDermid

Las complicaciones del cambio físico de Meghan Trainor

Si bien, la cantante asegura sentirse muy cómoda con su nuevo estilo de vida, lo cierto es que no todo ha sido fácil. A finales de 2024, durante un episodio de su podcast Workin’ On It, conducido junto a su hermano Ryan Trainor, Meghan explicó que el bótox y un lip flip, afectaron su capacidad para sonreír y causaron molestias en su rostro.

“Pensé que finalmente tendría un hermoso labio superior, pero no era cierto. Ya no puedo sonreír. Me duele la cara incluso al intentarlo”, reveló Meghan en su momento.