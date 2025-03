Studio Ghibli: así es el meticuloso proceso de Hayao Miyazaki para crear sus películas animadas

Hayao Miyazaki es la mente maestra de Studio Ghibli, el estudio japonés de animación de renombre a nivel mundial (AP/NHK)

En los últimos días, Studio Ghibli ha vuelto a ser tema de conversación a raíz de las imágenes generadas con inteligencia artificial que han invadido las redes sociales.

El debate en torno a los usos de la IA volvió a intensificarse ante la falta de límites impuestos sobre la propiedad intelectual.

Si bien muchos celebran la nueva herramienta de la versión pagada de ChatGPT, otros la desprecian al considerarla un plagio del estilo de las famosas películas del estudio japonés.

En medio de la polémica, una declaración de Hayao Miyazaki sobre la IA resurgió ante la falta de una respuesta oficial de la casa animadora, la cual se especula que podría tomar cartas en el asunto.

“No puedo ver estas cosas y encontrarlas interesantes. Quienquiera que las haya creado no tiene ni idea de lo que es el dolor. Me repugna profundamente”, expresó el director, según recogió la prensa japonesa.

Y sentenció con un notable enojo en su voz: “Jamás querría incorporar esta tecnología a mi trabajo”.

¿Cómo se hacen las películas de Studio Ghibli?

Desde su natal Japón, Hayao Miyazaki ha abierto las puertas del estudio y de su hogar para profundizar en el proceso creativo de las películas animadas que hoy son adoradas por espectadores en todo el mundo.

“Ya no estoy interesado en aperturas de historias convencionales. La películas fáciles de entender son aburridas. Las narrativas lógicas sacrifican creatividad. Me gusta romper lo convencional. Los niños lo entienden, ellos no operan bajo la lógica”, dijo para el documental 10 Years with Hayao Miyazaki, emitido por la NHK en 2020.

La visión del cineasta se caracteriza por su necesidad de conectar con el público infantil, pero sin menospreciar su capacidad de entendimiento.

Es por ello que muchos de sus films pueden tomar temas inspirados en situaciones reales (la guerra o la importancia de la naturaleza) y transportar sus narrativas mediante elementos mágicos del folklore japonés y personajes audaces, especialmente protagonistas femeninas, algo poco común en la ficción japonesa.

"10 Years with Hayao Miyazaki" es un documental que profundiza en el proceso creativo de Hayao Miyazaki como director de Studio Ghibli (NHK)

Las escenas de la producción documental, que se transmitió en cuatro partes, muestran diversas tomas de Miyazaki dibujando constantemente y pocas veces contento con el resultado, debido a la presión que ejerce sobre sí mismo y su equipo.

El proceso creativo de Studio Ghibli parte sin un guion, la historia va naciendo en el proceso del dibujo, según reveló Miyazaki en 2002 durante una entrevista con la revista Midnight Eye: “No tengo la historia terminada y lista cuando empezamos a trabajar en una película. Normalmente no tengo tiempo”.

“La producción empieza muy poco después, mientras los storyboards siguen desarrollándose. Nunca sabemos hacia dónde irá la historia, pero seguimos trabajando en la película a medida que se desarrolla”, sostuvo.

En esa misma línea, admitió que “es una forma peligrosa de hacer una película de animación y me gustaría que fuera diferente, pero, por desgracia, es mi forma de trabajar y todos los demás se ven obligados a hacerlo”.

"La película se hace sola y yo no tengo más remedio que seguirla", admitió el cineasta tras finalizar su trabajo en "El viaje de Chihiro" (Studio Ghibli)

Por ende, en el proceso del dibujo de los storyboards, nadie sabe tampoco cuál será el final, aunque Hayao Miyazaki afirmó en la misma entrevista sí cuenta con un orden interno, conducido por “las exigencias de la propia historia, que me llevan a la conclusión”.

En El viaje de Chihiro (2001), ganadora del Oscar a Mejor película animada, Studio Ghibli cerró su producción con 1415 planos diferentes. Sin embargo, inicialmente, el director confesó que había previsto 1200, pero dicha cantidad no recaía en su decisión personal.

“La película me dijo que no, que tenían que ser más de 1200. No soy yo quien hace la película. La película se hace sola y yo no tengo más remedio que seguirla”, explicó al citado medio.

El animador Akihiko Yamashita, quien trabajó como supervisor de equipo durante casi dos años en Studio Ghibli, abordó su experiencia durante el desarrollo de El castillo ambulante (2004).

El animador Akihiko Yamashita, quien trabajó en la producción de "El castillo ambulante", reveló que Miyazaki tiene un carácter perfeccionista (Studio Ghibli)

“Es alguien que se dibuja a sí mismo. Desde el diseño hasta los guiones gráficos, todo lo dibuja él mismo”, dijo a Variety sobre la dinámica de Hayao Miyazaki.

Y continuó explicando: “Digamos que un animador clave ha dibujado alguna animación. Si no le gusta, la cambia y dibuja un boceto. Luego, los animadores clave y otros animadores tienen que llevarlo a la fase final”.

Yamashita confesó desconocer la cantidad de páginas de dibujos que realizaron. “Sólo sé que trabajamos y dibujamos muchísimo”, puntualizó.

Pese a ser un proceso largo y tedioso, el periodo de espera entre una película y otra de Studio Ghibli en el nuevo siglo nunca pasó de los dos años hasta la pausa de Miyazaki, quien volvió tras el estreno de Earwig y la bruja, la primera película en 3D del estudio dirigida por su hijo, Gorō Miyazaki.

Al cineasta no le agradó la idea de que su legado fuera transformado a través de tecnología avanzada de computadoras, pues sus largometrajes fueron desarrollados siempre mediante dibujos, debido a su rechazo a la digitalización total del cine.

Hayao Miyazaki ganó su segundo premio Oscar por "El niño y la garza", estrenada en 2023 (Studio Ghibli)

Así nació El niño y la garza (2023), su primera película en una década, y que no solo se llevó los elogios y tuvo una excelente recepción en taquilla, sino que le consiguió su segundo Oscar después de más de 20 años.

“No soy un narrador, soy un hombre que hace dibujos (risas). Sin embargo, creo en el poder de las historias”, reconoció Miyazaki al ser consultado por Midnight Eye sobre si es necesaria su forma de contar historias para la humanidad.

“Creo que las historias desempeñan un papel importante en la formación de los seres humanos, que pueden estimular, asombrar e inspirar a sus oyentes”, concluyó sobre el valor de su trabajo.