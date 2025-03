Más allá del furor por las imágenes de ChatGPT al estilo de Studio Ghibli: ¿qué sucede con el copyright en la IA?

El famoso meme de “Disaster Girl” de una niña de 4 años mirando a la cámara con una leve sonrisa mientras una casa arde en llamas al fondo, en versión ChatGPT con la estética de Studios Ghibli

Los fanáticos de Studio Ghibli, el famoso estudio de animación japonés detrás de El viaje de Chihiro y otras películas queridas, quedaron encantados esta semana cuando una nueva versión de ChatGPT les permitió transformar populares memes de internet o fotos personales en el estilo distintivo del fundador de Ghibli, Hayao Miyazaki.

Pero esta tendencia también puso de relieve preocupaciones éticas sobre las herramientas de inteligencia artificial entrenadas con obras creativas protegidas por derechos de autor y lo que eso significa para los futuros medios de vida de los artistas humanos. Miyazaki, de 84 años, conocido por su enfoque de dibujos a mano y narrativas llenas de fantasía, ha expresado escepticismo sobre el papel de la IA en la animación.

Janu Lingeswaran no pensaba mucho en eso cuando subió una foto de su gato ragdoll de 3 años, Mali, a la nueva herramienta generadora de imágenes de ChatGPT el miércoles. Luego le pidió a ChatGPT que lo convirtiera al estilo de Ghibli, obteniendo instantáneamente una imagen de anime que parecía Mali pero que también evocaba a uno de los meticulosamente dibujados personajes felinos que aparecen en las películas de Miyazaki como Mi vecino Totoro o Kiki: entregas a domicilio.

“Realmente me enamoré del resultado”, dijo Lingeswaran, un empresario que vive cerca de Aquisgrán, Alemania. “Estamos pensando en imprimirlo y colgarlo en la pared”.

La famosa escena de "El Padrino" con Marlon Brando al estilo Ghibli

Resultados similares dieron el estilo Ghibli a imágenes icónicas, como el aspecto casual del tirador turco Yusuf Dikec, con una camiseta y una mano en el bolsillo, en su camino para ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2024. O el famoso meme de “Disaster Girl” de una niña de 4 años mirando a la cámara con una leve sonrisa mientras una casa arde en llamas al fondo.

El creador de ChatGPT, OpenAI, que enfrenta demandas por derechos de autor relacionadas con su chatbot principal, ha alentado en gran medida los experimentos de “ghiblificación”, y su CEO Sam Altman cambió su foto de perfil en la plataforma social X por un retrato al estilo Ghibli. En un documento técnico publicado el martes, la compañía indicó que la nueva herramienta tomaría un “enfoque conservador” en la manera en que imita las estéticas de artistas individuales.

“Hemos añadido una denegación que se activa cuando un usuario intenta generar una imagen en el estilo de un artista vivo”, decía. Pero la empresa añadió en un comunicado que “permite estilos más amplios de estudios, que las personas han utilizado para generar y compartir algunas creaciones originales verdaderamente encantadoras e inspiradoras”.

Studio Ghibli no ha comentado sobre la tendencia. El estudio japonés y su distribuidor en Norteamérica no respondieron de inmediato a correos electrónicos solicitando comentarios el jueves.

Mientras los usuarios publicaban sus imágenes al estilo Ghibli en las redes sociales, también comenzaron a resurgir comentarios previos de Miyazaki sobre la animación con IA. Cuando Miyazaki vio una demostración de IA en 2016, dijo sentirse “totalmente disgustado” por lo mostrado, según un documental sobre la interacción. La persona que presentaba la animación, la cual mostraba un cuerpo retorciéndose y arrastrándose de cabeza, explicó que la IA podría “presentarnos movimientos grotescos que los humanos no podemos imaginar”. Podría usarse para movimientos de zombis, afirmó.

Esto llevó a Miyazaki a contar una historia.

"El Señor de los Anillos" al estilo Ghibli

“Todas las mañanas, no en días recientes, veo a mi amigo que tiene una discapacidad”, dijo Miyazaki. “Es tan difícil para él simplemente chocar los cinco; su brazo con músculos rígidos no puede alzarse hasta mi mano. Ahora, pensando en él, no puedo ver estas cosas y encontrarlas interesantes. Quienquiera que cree esto no tiene idea de lo que es el dolor”.

Dijo que “nunca desearía incorporar esta tecnología en mi trabajo”.

“Siento profundamente que esto es un insulto a la vida misma”, agregó.

Josh Weigensberg, socio del bufete de abogados Pryor Cashman, comentó que una de las preguntas que plantea el arte de IA al estilo Ghibli es si el modelo de IA fue entrenado con el trabajo de Miyazaki o de Studio Ghibli. Eso, a su vez, “plantea la cuestión de: ‘¿Tienen una licencia o permiso para hacer ese entrenamiento o no?‘”, dijo.

El famoso estudio de animación japonés parece estar encantado con la nueva herramienta de inteligencia artificial. Pero esta tendencia también puso de relieve preocupaciones éticas sobre derechos de autor (Captura de pantalla x)

OpenAI no respondió a una pregunta el jueves sobre si tenía una licencia.

Weigensberg añadió que si una obra fue licenciada para entrenamiento, podría tener sentido que una empresa permita este tipo de uso. Pero si este tipo de uso ocurre sin consentimiento ni compensación, mencionó, podría ser “problemático”.

Weigensberg señaló que existe un principio general “a vista panorámica” de que el “estilo” no está protegido por derechos de autor. Pero a veces, explicó, lo que la gente realmente quiere decir con “estilo” podría ser “elementos específicos, discernibles y concretos de una obra de arte”.

“En El castillo ambulante o El viaje de Chihiro, podrías congelar un fotograma en cualquiera de esas películas y señalar elementos específicos, y luego mirar la salida de la IA generativa y ver elementos idénticos o sustancialmente similares en ese resultado”, dijo. “Quedarse en ‘Oh, bueno, el estilo no es protegible bajo la ley de derechos de autor’. Eso no necesariamente concluye la investigación”.

La artista Karla Ortiz, quien creció viendo las películas de Miyazaki y está demandando a otros generadores de imágenes de IA por infracción de derechos de autor en un caso aun pendiente, lo calificó como “otro claro ejemplo de cómo compañías como OpenAI simplemente no se preocupan por el trabajo y el sustento de los artistas”.

“Eso es usar el prestigio, el nombre, la obra y la reputación de Ghibli para promover productos de (OpenAI)”, dijo Ortiz. “Es un insulto. Es explotación”.

Ortiz se indignó aún más cuando la administración del presidente Donald Trump se unió a la tendencia del meme el jueves, usando la cuenta oficial X de la Casa Blanca para publicar una imagen al estilo Ghibli de una mujer llorando, originaria de República Dominicana, recientemente arrestada por agentes de inmigración de EE.UU. La Casa Blanca y OpenAI no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre cómo se creó la imagen.

“Ver algo tan brillante, tan maravilloso como la obra de Miyazaki, ser destrozado para generar algo tan vil”, escribió Ortiz en redes sociales, añadiendo que espera que Studio Ghibli “demanden con todas sus fuerzas” a OpenAI por esto.

Fuente: AP