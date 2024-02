Miyazaki y la inolvidable anécdota de la única vez que ganó un Oscar por “El viaje de Chihiro”

Hayao Miyazaki podría alcanzar su segundo Oscar en 2024 con "El niño y la garza", marcando un hito para el estudio de animación. (Studio Ghibli)

Con El niño y la garza, el aclamado cineasta Hayao Miyazaki podría recibir la segunda estatuilla dorada en los próximos Oscar 2024. Hace más de 20 años, el japonés hizo historia en la ceremonia de los Premios de la Academia de 2003 cuando El viaje de Chihiro se convirtió en la ganadora de la categoría de Mejor Película Animada. Esta victoria marcó un momento histórico ya que se trató del único largometraje dibujado a mano, con uso mínimo de computadoras, en ser honrado con este reconocimiento desde la introducción de la categoría un año antes. Pero, ¿por qué Miyazaki no acudió a la premiación?

La octava producción del Studio Ghibli estableció un precedente no solo por la calidad y la originalidad de su animación sino también por su amplio éxito internacional: obtuvo en taquilla unos 275 millones de dólares a nivel mundial y superó a Titanic como la película con mayor recaudación en Japón durante 19 años. El film, ambientado en una casa de baños locales en Bunkyo, distrito de Tokio donde nació el director, sigue a la joven Chihiro en su esfuerzo por salvar a sus padres, transformados en cerdos tras comer una comida maldita. Durante su aventura, la niña se encuentra con una variedad de espíritus y personajes, cada uno con un significado especial detrás de su nombre.

La razón detrás de la ausencia de Miyazaki en los Oscar 2003, un acto de protesta contra la invasión a Irak por parte de EE.UU. (Créditos: Studio Ghibli)

¿Por qué Miyazaki no fue a los premios Oscar?

La trama del largometraje llamó la atención en su tiempo por reflejar temáticas profundas como la crítica al consumismo desenfrenado y el valor humano alejado de la moral en un contexto capitalista. Miyazaki, conocido por su meticulosa atención al detalle y su preferencia por la animación tradicional (con mínima intervención digital), decidió no asistir a la gala de los Oscar. La razón detrás de esta decisión se vincula con la política exterior de los Estados Unidos, específicamente, la invasión a Irak.

En una entrevista de 2009 con LA Times, el director reveló que su ausencia se debió a su rechazo a visitar un país responsable de dichas acciones bélicas, demostrando su consistente postura anti-guerra, evidente a lo largo de su trabajo, desde Nausicaä del Valle del Viento hasta El castillo ambulante. “La razón por la que no estuve aquí para el Oscar fue porque no quería visitar un país que estaba bombardeando Irak”, declaró. “En aquel momento, mi productor me hizo callar y no me permitió decirlo, pero hoy no le veo por aquí”.

Hayao Miyazaki y su firme postura anti-guerra, evidenciada tanto en su arte como en sus acciones. (Créditos: EFE/Everett Kennedy Brown)

Esta postura del director resalta contra el patriotismo usualmente celebrado por la Academia, que ha sido criticada por su enfoque centrado en las producciones de Hollywood sobre el cine global. A pesar de los esfuerzos por transformar el panorama hacia una óptica más diversa, reflejada en victorias recientes como la de Parásitos de Bong Joon Ho en 2020, la categoría de Mejor Película Animada aún parece dominada por estudios occidentales, con Disney y Pixar recogiendo la mayoría de los premios en los últimos años.

Las películas más destacadas de Studio Ghibli

Studio Ghibli, cofundado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, ha marcado el mundo de la animación. En su historia, el estudio ha obtenido seis nominaciones al Oscar, con una única victoria. El viaje de Chihiro, dirigida por Miyazaki, fue la primera en ser nominada y en ganar el premio a Mejor Película de Animación en 2003, después de su estreno en EE. UU. en 2002, aunque fue estrenada en Japón en 2001. La película representa el único Oscar ganado por el cineasta asiático, quien más tarde recibiría un Oscar honorífico que sí recibió presencialmente.

La esperanza de Studio Ghibli para obtener su segunda estatuilla dorada en la historia de los Oscar 2024. (Studio Ghibli)

Siguiendo dicho éxito, El castillo ambulante y Se levanta el viento, ambas de Miyazaki, además de El cuento de la princesa Kaguya de Takahata, fueron nominadas en diferentes años, mostrando la continuidad de la excelencia del estudio. La nominación más reciente del estudio fue para La tortuga roja en 2017.

Actualmente, Studio Ghibli destaca con El niño y la garza, que compite contra Elementos (Disney+), Nimona (Netflix), Mi amigo robot y Spider-Man: a través del Spider-Verso (HBO Max).