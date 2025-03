El rodaje infernal de “¿Conoces a Joe Black?“: secretos y tensiones detrás de las cámaras

¿Conoces a Joe Black? (1998) no solo es una reflexión sobre la vida y la muerte, sino también un rodaje marcado por la repetición interminable de tomas que agotó a sus actores principales (YouTube: Popcorn Picks)

La relación profesional entre Brad Pitt y Anthony Hopkins en la película ¿Conoces a Joe Black? (1998) estuvo marcada por una dinámica compleja y, a veces, problemática en el set, como ha revelado Hopkins en una entrevista con Irish Times.

Este drama fantástico, dirigido por Martin Brest, fue un remake de la película clásica Death Takes a Holiday (1934), y en él, Hopkins interpretó a Bill Parrish, un magnate de los medios de comunicación cuya vida se ve trastocada por la aparición de Joe Black, un joven encarnado por Pitt, quien resulta ser la personificación de la muerte.

La trama de ¿Conoces a Joe Black? se centra en la figura de la muerte, quien, tomando la forma de un hombre joven, se presenta ante Parrish con la intención de acompañarlo en sus últimos días de vida.

A pesar de que ¿Conoces a Joe Black? contó con un elenco destacado, liderado por dos grandes actores como Pitt y Hopkins, el proceso de filmación no estuvo exento de dificultades.

En una reciente entrevista con The Irish Times, Hopkins compartió detalles sobre lo que vivió durante el rodaje de la película y cómo la experiencia fue especialmente agotadora para él. “Marty Brest, el director, era un hombre encantador, pero hacía toma tras toma. Nunca supe por qué”, comentó.

El actor británico recordó con frustración cómo, en varias ocasiones, se sintió completamente agotado por esta dinámica: “Le dije un día: ‘No me queda mucho más de vida. ¿Podemos terminar la escena?’ Fue loco. Él decía: ‘Una más’. Y yo decía: ‘No, ya me voy a casa, estoy cansado’”​.

Sin embargo, la verdadera preocupación de Hopkins no era tanto el ritmo del rodaje, sino el impacto que su actitud podría haber tenido en su compañero de reparto, Brad Pitt. Ambos actores ya habían trabajado juntos en Leyendas de pasión (1994), un éxito cinematográfico que les permitió crear una sólida relación profesional.

Según Hopkins, la experiencia en Leyendas de pasión había sido de colaboración armoniosa, y él no quería que su comportamiento en el set de ¿Conoces a Joe Black?, empañara la buena relación que había cultivado con Pitt.

“Brad pudo haber pensado que estaba siendo un poco difícil. Pero estaba convencido de que nunca llegaríamos al final”, explicó Hopkins a Irish Times, refiriéndose al agotador ritmo de trabajo en el set de la película.

No obstante, el actor de El padre (2020) también destacó la profesionalidad de Brad Pitt, quien, según sus palabras, nunca mostró signos de incomodidad a pesar de las dificultades en el set.

Aunque Hopkins se preocupaba por la percepción de Pitt, no parece que el actor de El curioso caso de Benjamin Button guardara rencor alguno. Si bien no han vuelto a trabajar juntos desde esa película, las tensiones en el set de ¿Conoces a Joe Black? no parecen haber marcado la relación de manera irreversible.

El impacto del rodaje de esta película en Hopkins también lo llevó a reflexionar sobre su propia carrera y cómo las exigencias de la industria cinematográfica afectan a los actores con el tiempo.

En una entrevista posterior con Metro UK, el actor comentó con cierta ironía que a medida que envejece, la actuación se ha vuelto “más fácil”, porque ya no se siente tan preocupado por encajar en las expectativas de los demás.

“Ya no te enredas tanto con ello”, decía, aludiendo a su mayor confianza en el set a lo largo de los años. “No interferir, asegurarte de que la comida sea buena, encontrar un lugar cómodo en el set y no tropezar con los muebles”, cerró.