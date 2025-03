El intenso entrenamiento al que se sometió James McAvoy para protagonizar ‘Glass’

James McAvoy se sometió a un estricto entrenamiento y cambio de alimentación para protagonizar 'Glass'. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly. Escena de 'Glass')

El compromiso físico de James McAvoy con sus personajes sigue dejando huella en la industria, demostrando que su versatilidad va mucho más allá de la actuación. De Atonement a Filth y Atomic Blonde, el famoso es un actor difícil de encasillar.

Por eso, cuando el reconocido director de terror M. Night Shyamalan buscaba a un actor para interpretar a un villano con múltiples personalidades en Fragmentado (Split, 2016) y su secuela Glass (2019), el artista no parecía la elección más obvia.

Sin embargo, su impactante transformación en “La Bestia”, una de las identidades más brutales del personaje, dejó claro que nadie más podría haber asumido el papel.

En un principio los productores no creían que James McAvoy podía protagonizar "Glass" (Angela Weiss / AFP)

Si bien en Split James McAvoy trabajó solo en su preparación física, para Glass decidió recurrir a ayuda profesional: Magnus Lygdback, entrenador, coach de vida y nutricionista con más de dos décadas de experiencia.

Lygdback, quien ha trabajado con músicos y atletas de alto rendimiento, contó en una entrevista que recibió la llamada del agente de McAvoy mientras se encontraba en Londres. “James había oído hablar de mí y sabía que después de Split necesitaba ayuda para llevar su personaje al siguiente nivel”, recordó.

Antes de aceptar, el entrenador dejó en claro que el compromiso tenía que ser absoluto y el actor no solo aceptó el reto, sino que se entregó por completo. El plan consistía en 6 días de entrenamiento a la semana y 5 comidas planeadas al día.

Magnus Lygdback hizo que James McAvoy entrenara seis veces a la semana. (Escena de 'Glass')

“Para mí es importante que mis actores entiendan por lo que van a pasar. No estoy ahí solo para cobrar y decir que trabajé con alguien Quiero generar un cambio. Quiero lograr esa transformación. Si no están completamente comprometidos, no quiero hacerlo. A veces piensas que sí, pero no es así. James sí lo estaba”, afirmó.

Cabe destacar que James McAvoy ya tenía experiencia en levantamiento de pesas, pero según Magnus Lygdback, su programación y nutrición no eran óptimas. Con solo unos meses de preparación, el entrenador diseñó una estrategia intensiva, enfocada en cambios de rutina, repeticiones y ciclos de alimentación específicos.

El método detrás del físico de “La Bestia”

Para encarnar a su temible personaje, el actor debía no solo aumentar su masa muscular, sino adoptar una presencia imponente. La clave estuvo en combinar ejercicios compuestos con movimientos aislados para maximizar el desarrollo muscular sin aumentar el riesgo de lesiones.

James McAvoy tuvo que realizar ejercicios muy específicos para alcanzar la musculatura deseada. (Escena de 'Glass')

“Queríamos que tuviera trapecios gruesos y que realmente pareciera una bestia. No puedes hacer peso muerto hasta el fallo, pero sí puedes trabajar los hombros hasta el máximo esfuerzo. Comenzamos con ejercicios grandes y luego pasamos a movimientos aislados”, detalló el entrenador.

Por si fuera poco, Magnus Lygdback, aseguró que no solamente el entrenamiento físico haría un cambio en el artista pues también tuvo que cambiar su forma de alimentarse y sus hábitos.

“Cuando trabajo con alguien, entro en su vida. No se trata solo de esa hora en el gimnasio todos los días, sino de cuándo te acuestas, qué comes, si comes toda la ración, etc. Todas esas cosas”, comentó.

James McAvoy tuvo que cambiar todos sus hábitos para alcanzar sus objetivos. (REUTERS/Isabel Infantes)

El entrenamiento fue tan efectivo que generó preocupaciones en la producción de X-Men, ya que McAvoy —quien interpreta al Profesor X— estaba desarrollando una musculatura que no encajaba con su personaje.

“Se puso demasiado grande y los productores me llamaron la atención”, reveló Magnus Lygdback. Para solucionar el problema, ajustaron la dieta del actor reduciendo la sal y los carbohidratos para disminuir la retención de líquidos sin comprometer los avances físicos.

A lo largo de la preparación, James McAvoy nunca se quejó ni faltó a una sola sesión, incluso en días de filmación agotadores. El entrenador no solo destacó la dedicación del actor, sino también su calidad humana.

James McAvoy nunca faltó a sus entrenamientos para poder tener el físico deseado para 'Glass'. (Créditos: HBO Max)

“Llegaba todos los días, incluso en madrugadas y jornadas largas. Y los resultados hablan por sí mismos: lograr ese físico en tres meses es una locura. Es un gran hombre. Nadie tiene una mala palabra sobre él. Es un ser humano fantástico”, dijo Lygdback.

Para quienes quieran entrenar como McAvoy, Lygdback ha compartido parte del programa en su aplicación, con un enfoque en el desarrollo de espalda, hombros y core para lograr estabilidad y potencia.