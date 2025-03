Justin Bieber compartió fotos inéditas con su hijo Jack junto a una íntima reflexión

Desde que se convirtió en padre, Justin Bieber ha comenzado a compartir más momentos personales (Backgrid/The Grosby Group)

Justin Bieber publicó hoy una serie de imágenes en Instagram en las que aparece junto a su hijo de siete meses, Jack Blues, en un momento familiar poco habitual en su presencia pública.

En la primera imagen del carrusel, el cantante sostiene al bebé en un entorno que parece ser un jardín, con un emoji morado cubriendo el rostro del menor para preservar su privacidad.

En otras fotografías incluidas en la publicación, Bieber, de 31 años, aparece haciendo videollamadas con su hijo.

La publicación, que también incluye una imagen retrospectiva del fallecido rapero Tupac, fue acompañada de un mensaje críptico:

“Hate to take your feelings ransom (Odio tener que pedir rescate por tus sentimientos)”.

El cantante canadiense publicó nuevas imágenes familiares en Instagram, donde aparece junto a su hijo Jack Blues (Instagram/@justinbieber)

El jueves 27 de marzo, el intérprete ya había compartido otra serie de imágenes familiares.

Para dicha ocasión, publicó dos fotografías en las que se lo ve acurrucado con Jack, junto con varias fotos de su esposa, Hailey Bieber, de 28 años.

En una de las imágenes, el niño parece sujetarle el rostro mientras se encuentran en el mismo espacio que en la colección más reciente.

Conocido por su discreción respecto a su vida privada, Justin Bieber ha comenzado a mostrar aspectos más íntimos de su cotidianidad y estado emocional.

Bieber compartió fotos con su bebé de siete meses, cubriendo su rostro para proteger su privacidad (Instagram/@justinbieber)

El 22 de marzo, difundió un video en Instagram en el que aparece tocando un teclado junto a otros músicos.

“Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero igual odio cuando cambio para agradar a otros”, escribió en la publicación.

El 8 de marzo, Bieber había compartido otro mensaje introspectivo con sus seguidores.

“No tenemos nada que probar hoy. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie”, indicó.

La preocupación sobre la salud del artista canadiense se acrecentó el 3 de marzo cuando publicó imágenes donde se le ve fumando con un bong de cristal.

Un portavoz aseguró que 2024 ha sido un año de cambios importantes para Justin Bieber, centrado en su familia y alejándose de relaciones laborales (Instagram/Justin Bieber)

En esas fotografías, Justin no proporcionó contexto ni acompañó la publicación con un texto.

Ante estos contenidos, un portavoz de su equipo desmintió categóricamente los rumores sobre el consumo de sustancias.

En declaraciones a Rolling Stone, el representante calificó los comentarios como “falsos” y “dañinos”.

Y afirmó que “la fijación del público por la salud del artista es agotadora y lamentable y demuestra que, a pesar de la verdad evidente, algunas personas insisten en mantener narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas”.

El mismo portavoz añadió que 2024 ha sido un año muy transformador para Bieber, señalando que el músico puso fin a “varias amistades y relaciones de negocios que ya no le servían”.

Aseguró que el intérprete está centrado en su familia y en apoyar a su esposa y a su hijo, Jack Blues, nacido en agosto de 2024.

Fuentes cercanas indicaron que su esposa Hailey Bieber está preocupada por el estado emocional de su esposo y sus dificultades recientes como padre primerizo (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

Justin Bieber reconoció que tiene problemas de ira

En otro mensaje publicado en Instagram, Justin Bieber admitió enfrentar episodios de enojo y expresó su intención de mejorar su gestión emocional.

“Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto”, expresó al compartir una serie de tres fotografías.

En una de ellas aparece con una sudadera cubriéndole parte del rostro, en otra se le ve durante la infancia y la tercera lo muestra con su hijo Jack Blues.

Una fuente cercana a Hailey Bieber, consultada por Page Six, indicó que la influencer “está realmente preocupada” por su esposo.

El aspecto cansado del artista se vincula al desgaste físico por las noches en vela y las dificultades para que su hijo Jack Blues concilie el sueño (Instagram/@haileybieber)

“No está segura de cómo manejar las cosas en este momento. Justin está pasando por un momento difícil, y Hailey está haciendo todo lo posible por apoyarlo, pero hay un límite en lo que ella puede hacer”, declaró la fuente.

Otras personas del entorno cercano a Justin Bieber atribuyen su aspecto cansado y sus ojos enrojecidos a las responsabilidades de la paternidad.

Según dichas fuentes, el agotamiento visible se debería a noches extensas en el estudio y a las dificultades para que su hijo conciliara el sueño.