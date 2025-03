Justin Bieber reconoció que tiene problemas de ira: “A veces creo que me odio”

Justin Bieber abrió su corazón a sus seguidores (Backgrid/The Grosby Group)

Justin Bieber volvió a abrir su corazón en redes sociales, reflexionando sobre la importancia de mantenerse auténtico y los conflictos internos que enfrenta al intentar complacer a los demás. El sábado compartió en Instagram un video en el que aparece tocando el teclado junto a un grupo de músicos.

En la publicación, se mostró enérgico y de buen ánimo. Sin embargo, en el pie de foto escribió que poco a poco ha perdido su autenticidad por intentar complacer a las demás personas, lo que lo hace sentir molesto.

“A veces creo que me odio cuando siento que empiezo a perder la autenticidad. Entonces recuerdo que a todos nos hacen pensar que no somos suficientes, pero aun así odio cuando cambio para complacer a los demás”, escribió.

Justin Bieber aseguró que siente que ha perdido su autenticidad (Instagram/Justin Bieber)

Cabe destacar que en las últimas semanas, Bieber ha mostrado una faceta introspectiva en redes sociales. El pasado 13 de marzo compartió un mensaje en el que hablaba sobre sus sentimientos de insuficiencia. Además, admitió sentirse “juzgador” y “egoísta”, lo que ha reforzado su lucha interna con la autenticidad.

“Toda mi vida me han dicho: ‘¡Justin, te lo mereces!’, y yo personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude. Cuando me decían que merecía algo, me sentía un poco astuto, como si supieran lo que pienso. Digo todo esto para decir: si te sientes un poco incómodo, bienvenido al club. Definitivamente me siento incompetente y sin la preparación necesaria la mayoría de los días”, escribió.

En otro post, el intérprete de “Believe” compartió otra reflexión personal en la misma plataforma, admitiendo su deseo de trabajar en sus problemas de ira: “Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto”, escribió, acompañado de tres imágenes: una de él con el rostro parcialmente cubierto por una sudadera, otra de su infancia y una última con su hijo, Jack Blues, nacido en agosto de 2024.

Justin Bieber confesó que tiene problemas de ira (Instagram/Justin Bieber)

Un año transformador para Justin Bieber

El pasado 23 de febrero, un representante de su equipo declaró a TMZ que la celebridad había decidido poner fin a “varias amistades y relaciones de negocios que ya no le servían”, ya que el 2024 había sido “muy transformador” para él y se encuentra muy comprometido con apoyar a su esposa y a su hijo de seis meses, Jack Blues.

Además, el representante de Justin Bieber negó categóricamente los rumores sobre un posible consumo de drogas, asegurando que, “a pesar de la verdad evidente, algunas personas insisten en mantener narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas”. Incluso, señaló las especulaciones sobre su estado físico y mental son “agotadoras y lamentables”.

Sin embargo, Justin Bieber publicó el lunes 3 de marzo en Instagram una serie de fotos en las que se le ve fumando con un bong de cristal mientras monta una bicicleta eléctrica azul. Las imágenes muestran al intérprete de “Never Say Never” exhalando humo sin añadir ninguna descripción a la publicación.

Justin Bieber publicó fotografías fumando marihuana en medio de su polémica de consumo de drogas (Instagram/Justin Bieber)

De hecho, ante la creciente inquietud, una fuente cercana a Hailey Bieber aseguró a Page Six que la influencer está “realmente preocupada” por su esposo y “no está segura de cómo manejar las cosas en este momento”. “Justin está pasando por un momento difícil, y Hailey está haciendo todo lo posible por apoyarlo, pero hay un límite en lo que ella puede hacer”, añadió el informante.

Aunque, otras fuentes cercanas a la celebridad indicaron que las ojeras y ojos enrojecidos se debían a su nueva paternidad, señalando en una ocasión que su visible agotamiento se debía a una noche grabando en el estudio y “cuidando a su hijo, que tenía problemas para quedarse dormido”.