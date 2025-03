Revelan cómo Justin y Hailey Bieber llevan su matrimonio en medio de los rumores sobre la salud del cantante

Justin Bieber preocupó a sus fans tras confesar que se sentía “como si estuviera ahogándose” y que debía aprender a dejar ir el odio (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

El cantante canadiense Justin Bieber generó inquietud entre sus seguidores tras publicar mensajes en redes sociales en los que admitió sentirse “como si estuviera ahogándose” y expresó que debía esforzarse por “dejar ir el odio”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de especulaciones sobre su estado de salud y de nuevas reflexiones públicas sobre su vida emocional y profesional.

A pesar de las interpretaciones en redes sociales, una fuente cercana al artista aseguró a People que “las cosas están bien”.

“Hailey está trabajando y Justin está creando música”, dijo el informante al medio estadounidense.

A pesar de la preocupación generada por sus publicaciones, allegados aseguran que Justin y Hailey mantienen una vida estable y dedicada a su hijo (Instagram/@haileybieber)

En las últimas semanas, el ganador del Grammy ha compartido varias fotografías en estudios de grabación a través de su cuenta de Instagram.

“Simplemente están haciendo lo suyo”, agregó la fuente. “No les preocupa lo que piense la gente”.

Según el mismo testimonio, la pareja conformada por Justin Bieber, de 31 años, y Hailey Bieber, de 28, mantiene una “gran vida” juntos.

“Aman ser padres”, afirmó la fuente, en referencia al nacimiento de su primer hijo, Jack Blues, en agosto de 2024. “También tienen un gran matrimonio”.

“Aman ser padres”, sostuvo el informante acerca del estado actual de la relación (Backgrid/The Grosby Group)

La afirmación coincide con imágenes recientes de la pareja en Disneyland, en Anaheim, California, donde se los vio disfrutando de atracciones como la montaña rusa y el juego interactivo “Buzz Lightyear Astro Blasters”.

En las fotos, ambos aparecen usando orejas de Mickey y Minnie Mouse, acompañados por amigos como el rapero The Kid Laroi.

Ese mismo día, el intérprete de “Baby” compartió en sus historias de Instagram una serie de textos introspectivos que generaron preocupación.

“Siempre me dijeron cuando era niño que no debía odiar”, escribió. “Pero eso me hizo sentir que no podía tener odio, así que nunca le conté a nadie que sí lo sentía”.

En fotos recientes, Justin y Hailey Bieber aparecieron disfrutando de Disneyland con amigos y luciendo orejas de Mickey y Minnie (Instagran/@justinbieber)

“Me siento como si estuviera ahogándome, pero no me siento seguro para reconocerlo”, sostuvo en otra parte del mensaje.

Y concluyó: “Creo que solo podemos dejar ir el odio si primero reconocemos que está ahí. ¿Cómo no sentir odio por todo el dolor que hemos experimentado?”.

Estas declaraciones surgieron pocas semanas después de que se viralizaran imágenes y videos donde se lo veía desaliñado, lo que derivó en rumores sobre un posible consumo de drogas.

Su representante negó categóricamente tales afirmaciones en una declaración a TMZ el 23 de febrero, calificando las especulaciones como “agotadoras”.

Afirmó además que el último año fue “muy transformador” para el artista, quien decidió poner fin a varias amistades y asociaciones comerciales que “ya no le servían”.

Justin Bieber confesó sentirse indigno del reconocimiento recibido a lo largo de su carrera y admitió sentirse “inepto” frente a su éxito (REUTERS)

A pesar de las reiteradas aclaraciones de su entorno, las publicaciones de Bieber han seguido atrayendo atención. En otro mensaje reciente, reveló sentirse a menudo como un impostor.

“Toda mi vida la gente me ha dicho: ‘Justin, te lo mereces’, pero siempre me he sentido indigno, como un impostor”, escribió. “Como si, si supieran realmente mis pensamientos, lo egoísta o crítico que puedo ser, no dirían eso”.

En esa misma publicación, reconoció sentirse “inepto y no calificado” para su éxito y buscó empatizar con quienes experimentan sensaciones similares.

“Si alguna vez te sientes como un impostor, bienvenido al club”, añadió.

Su padre, Jeremy Bieber, publicó imágenes familiares como gesto de respaldo en medio de días emocionalmente intensos para el artista de 31 años (Instagram/@jeremybieber)

El apoyo de la familia de Justin Bieber

El 14 de marzo, su padre, Jeremy Bieber, compartió una fotografía en la que el cantante aparece junto a sus hermanos menores: Jaxon (15), Bay (6), Jazmyn (16) y su hermanastra Allie Bieber (17).

La imagen, en la que Justin abraza a Jaxon, corresponde al 28 de marzo de 2022 durante una presentación en el Canadian Tire Centre de Ottawa, Canadá, como parte del Justice Tour.

El mensaje que acompañaba la publicación decía: “Mi equipo”.

En días previos, Jeremy Bieber, de 49 años, también había compartido una selfie con su hijo mayor, a quien describió como “mi primero”.

El 1 de marzo, por el cumpleaños del cantante, publicó una imagen de la infancia de Justin sentado en un balde con un pato de hule.