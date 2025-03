Tom Hanks reveló por qué Pinocho es su película favorita de Disney

Para Tom Hanks, Pinocho es su filme favorito de Disney por su valentía narrativa y profundidad simbólica

En el panorama del cine contemporáneo, pocos intérpretes demostraron una amplitud de registro tan notable como Tom Hanks. A lo largo de su carrera, encarnó personajes marcados por la integridad, la alegría, la tristeza, la ira, la valentía e incluso la ambigüedad moral. Esa diversidad no solo lo convirtió en uno de los actores más respetados de Hollywood, sino también en uno de los más impredecibles. “Para Hanks, cada papel representa una nueva oportunidad creativa, un campo fértil para la innovación y el riesgo”, informó Far Out.

Su disposición constante a reinventarse lo llevó a colaborar con cineastas de distintas generaciones, desde autores independientes hasta grandes estudios. Y dentro de esa trayectoria, su relación con el universo Disney se volvió especialmente significativa.

El valor narrativo por encima de la interpretación

Hanks expresó su escepticismo ante una tendencia reciente: la de analizar en exceso las películas clásicas de Disney a través de lentes filosóficas o ideológicas. Para el actor, si bien los films del estudio pueden dar pie a lecturas complejas, su éxito no radica en teorías sobre la sociedad o la psicología colectiva, sino en su capacidad para narrar historias universales con emoción, tensión y humanidad.

En ese sentido, Hanks recuerda que muchas de las producciones de Disney —antiguas y modernas— logran trascender categorías rígidas. Desde las narrativas más lineales de sus primeras décadas hasta las propuestas más introspectivas de títulos recientes como Intensa-Mente y Soul, lo que prevalece es una conexión emocional auténtica con el espectador.

Toy Story: la colaboración que marcó una generación

Tom Hanks prestó su voz al icónico Woody en la emblemática saga Toy Story de Disney (EFE)

Uno de los proyectos más emblemáticos de Hanks con Disney fue la saga Toy Story, en la que da voz al vaquero Woody. La serie no solo revolucionó la animación digital, sino que estableció un nuevo estándar para el cine infantil y familiar al abordar temas como el abandono, la amistad, la pérdida y el paso del tiempo.

Para muchos espectadores y críticos, Toy Story representa una de las cumbres narrativas del estudio. Incluso cineastas como Quentin Tarantino manifestaron su admiración por la tercera entrega, a la que describió como “magnífica” y emocionalmente devastadora, especialmente para quienes ya estaban familiarizados con los personajes y sus vínculos. “Es una de las mejores películas que he visto”, afirmó.

No obstante, Tarantino reconoció que no sintió entusiasmo por la cuarta parte, lo que sugiere que el cierre emocional alcanzado en Toy Story 3 resultó tan potente que una continuación parecía innecesaria.

Pinocho, la elegida por Tom Hanks

Sorprendentemente, y a pesar del cariño que le tiene a Toy Story, Hanks señaló que su película favorita dentro del catálogo de Disney es Pinocho. Estrenada en 1940 y basada en el cuento clásico de Carlo Collodi, esta obra ocupa un lugar especial en la historia de la animación por su tono sombrío, sus metáforas profundas y su retrato de la infancia como un proceso complejo, lleno de peligros y aprendizajes dolorosos.

Para Hanks, Pinocho destaca no solo por su maestría técnica, sino también por su valentía narrativa. “Es una historia increíblemente cautivadora, conmovedora y tensa”, explicó, y añadió que lo que más le impacta es la manera en que el protagonista enfrenta la pérdida de la inocencia.

Una fábula con zonas oscuras

La narrativa de Pinocho está diseñada para conectar con públicos infantiles y adultos a la vez (REUTERS)

Según el actor, Walt Disney comprendía que los aspectos oscuros de los cuentos de hadas eran esenciales para construir relatos que interpelaran tanto a niños como a adultos. En Pinocho, el joven protagonista abandona el hogar y la protección de su padre Geppetto, seducido por personajes como Stromboli, y cae en un mundo lleno de trampas morales y físicas.

Una de las escenas que más marcó a Hanks es la transformación del personaje en burro, símbolo de su pérdida de humanidad al dejarse arrastrar por el hedonismo y la desobediencia. “Es una experiencia aterradora”, comentó. “La película no rehúye representar el castigo y la angustia como partes del camino hacia la madurez”.

Monstruo y el descenso al Hades

En su análisis, Hanks destaca además la secuencia en la que Pinocho y Geppetto enfrentan a Monstruo, la gigantesca ballena que los engulle y de la que deben escapar. Para el actor, esa escena es “una de las mejores secuencias jamás filmadas”. No se trata solo de una persecución llena de tensión, sino de una metáfora del descenso al inframundo, una etapa clave en la estructura del viaje del héroe, tan presente en la mitología clásica.

“La forma mágica en que él y Geppetto logran escapar tiene algo siniestro, y con razón. Es parte del descenso al Hades que un héroe debe atravesar, y Pinocho lo hace”, reflexionó Hanks, estableciendo un paralelismo entre el personaje animado y las figuras heroicas de la tradición narrativa universal.

Un clásico que sigue desafiando al espectador

Tom Hanks elige 'Pinocho' como su película favorita por su poderosa narrativa y profundidad emocional (Disney Plus)

La elección de Pinocho como su película favorita dice mucho sobre la sensibilidad narrativa de Tom Hanks. No se deja llevar por la nostalgia ni por sus propios vínculos con otras obras del estudio. En cambio, privilegia una historia que, bajo su apariencia de cuento infantil, contiene una estructura dramática sólida, momentos de verdadero terror emocional y una representación compleja del crecimiento personal.

Para él, Disney alcanzó en Pinocho una profundidad emocional y simbólica que pocas veces fue igualada en la animación.