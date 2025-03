La millonaria cifra que Jennifer Lopez pagó por su nueva propiedad de soltera

Jennifer López cerró la compra de una propiedad en Los Ángeles por 18 millones de dólares tras formalizar su divorcio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jennifer López adquirió una nueva propiedad en las afueras de Los Ángeles por aproximadamente 18 millones de dólares, según registros de propiedad consultados por People.

La adquisición se concretó tras la finalización oficial de su divorcio con Ben Affleck, el pasado 6 de enero de 2025.

La cantante y actriz de 55 años presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto de 2024, coincidiendo con su segundo aniversario de boda.

La fecha de separación, de acuerdo con los documentos legales, fue el 26 de abril de ese mismo año. Desde entonces, según la publicación, López había estado buscando discretamente una nueva residencia.

La artista buscaba casa desde abril de 2024, coincidiendo con su separación legal de Ben Affleck, según documentos judiciales citados por la revista People (Joel C Ryan/Invision/AP)

Una fuente citada por la revista señaló que la artista inició la búsqueda en abril de 2024 y consideró una propiedad “verdaderamente excepcional” en Beverly Hills.

Su interés estaba en una zona tranquila y privada, rodeada de vecinos del mundo del espectáculo. Sin embargo, finalmente eligió una dirección distinta, que no fue detallada.

Cabe recordar que, en julio de 2024, López y Affleck pusieron a la venta la casa que compartían en Beverly Hills, valorada en 68 millones de dólares.

El inmueble había sido adquirido en junio de 2023 por una cifra ligeramente inferior a los 61 millones de dólares.

Inicialmente fue ofrecido fuera del mercado en junio de 2024, pero tras no encontrar comprador, se listó públicamente en julio. La propiedad permanece disponible hasta la fecha.

La casa en Beverly Hills que López compartía con Affleck sigue a la venta por 68 millones de dólares desde julio de 2024 (IMP Features/The Grosby Group)

Ese mismo mes, J.Lo también cerró la venta de su dúplex en Nueva York, ubicado en Manhattan, por 23 millones de dólares. La operación coincidió con su cumpleaños número 55.

El apartamento de cuatro habitaciones y siete baños y medio había estado en el mercado de forma intermitente durante siete años.

Por su parte, Ben Affleck adquirió el 24 de julio una nueva residencia en Los Ángeles por 20,5 millones de dólares.

La casa, de cinco habitaciones, está situada en un vecindario frecuentado por figuras del entretenimiento.

Según una fuente citada por People, la propiedad “es apta para una familia, pero podría transformarse fácilmente en un espacio para soltero”, y se encuentra en un entorno “sofisticado”.

La nueva casa de Affleck en Los Ángeles fue descrita como apta para una familia. El ganador del Oscar comparte tres hijos con su exesposa Jennifer Garner (Backgrid/The Grosby Group)

Ben Affleck rompió el silencio sobre su divorcio de Jennifer López

En una entrevista concedida a la edición de abril de 2025 de GQ, Ben Affleck, de 52 años, se refirió por primera vez a su separación de Jennifer López, con quien mantuvo una relación intermitente a lo largo de dos décadas y estuvo casado durante dos años.

“No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga”, declaró la estrella de cine.

“La verdad es que, cuando alguien te pregunta ‘¿Qué pasó?’, no hay una respuesta clara. Es solo una historia sobre personas que tratan de entender sus vidas y sus relaciones, como todos lo hacemos normalmente”.

En ese sentido, explicó que con el tiempo ha llegado a comprender que las rupturas no suelen estar marcadas por un solo evento.

Ben Affleck habló por primera vez sobre su divorcio y aseguró que “no hay escándalo, no hay intriga, no hay telenovela” (REUTERS)

“Ya no se trata de ‘fulano hizo esto’ o ‘esto fue lo que rompió todo’. Suena más a una sesión de terapia de pareja, de esas que uno terminaría ignorando si no es parte de ellas”, afirmó.

Al ser consultado sobre por qué participó en el documental de 2024 The Greatest Love Story Never Told, que retrata aspectos de su relación con López.

“Si iba a participar, quería hacerlo de una forma honesta e interesante. Pensé que era un análisis interesante”, respondió Affleck.

También elogió la capacidad de su exesposa para lidiar con la fama: “Jennifer ha manejado el mundo de la celebridad de forma mucho más hábil que yo. Mi temperamento es más reservado y privado que el de ella”.

El actor elogió a López por su forma de manejar la fama y dijo que su carácter es más “reservado y privado” (AP Foto/Ashley Landis)

El actor y director subrayó que el documental “no fue la causa de una gran fractura” en la relación.

“No es como si uno pudiera ver ese documental y entender todos los problemas que tuvimos”, comentó.

Añadió que, aunque comprende que haya interés por analizar las diferencias entre ambos en cuanto a su visión sobre la vida pública y privada, mantiene “nada más que respeto” hacia Jennifer López.

“Existe una tendencia a buscar causas en las rupturas”, afirmó. “Pero honestamente, la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente imagina o encontraría interesante”.