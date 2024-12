La vida de Patrick Dempsey, el actor de ‘Anatomía de Grey’ que se postuló para ser el doctor ‘House’: su mujer, su pasión por ser piloto de coches y sus grandes proyectos

Patrick Dempsey, en una fotografía de archivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Patrick Dempsey (58 años) ha conseguido brillar tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Gracias a su carisma, talento y su elegancia se ha convertido en uno de los actores reconocidos de Hollywood a nivel mundial. Ahora, el que representó el papel de Doctor Derek Shepherd en la serie Anatomía de Grey, llega a España para visitar El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3.

Aunque los focos le han rodeado desde su éxito como actor, este siempre se ha mostrado muy natural y no ha dejado de lado sus otras pasiones, como por ejemplo, el automovilismo o el disfrutar de tiempo en familia. A lo largo de estos años, se le ha podido ver participando en carreras de coches internacionales como el de las 24 Horas de Le Mans, que se celebra anualmente en Francia.

Se sabe que el estadounidense cuenta en su casa con una colección de coches deportivos. Y es que este deporte es parte de su vida, a menudo compite de manera profesional junto a varios pilotos de coches y comparte recuerdos de estos momentos en sus redes sociales. En su perfil de Instagram suele mostrar un resumen de sus carreras, mostrando así que además de la faceta de actor, el automovilismo es otra profesión para él.

Patrick Dempsey, participando en una carrera de automovilismo (Instagram/ @patrickdempsey)

A lo largo de su trayectoria, su fama como actor le ha permitido gozar de múltiples nominaciones en galardones de gran importancia. Un ejemplo de estos es su nominación en los Premios del Sindicato de Actores al Mejor Elenco en una Serie Dramática en People’s Choice Award al Actor Dramático de TV Favorito en 2015.

Su vida amorosa

Si en algo destaca para muchos, el actor estadounidense es en su belleza, y es que en 2023 fue elegido por la revista People como El Hombre Vivo Más Sexy. A lo largo de su vida, el intérprete ha tenido varias relaciones amorosas, siendo algunas de ellas más destacadas que otras. Un ejemplo de ello, es la relación que tuvo con Rocky Parker de 1987 a 1994, con la que contrajo matrimonio y la que es madre de su amigo, el actor Corey Parker.

Finalmente, esa relación no salió como ambos esperaban, pero a veces las segundas oportunidades sí existen y salen exitosas. En 1999 contrajo matrimonio con la maquilladora Jillian Fink, y años después se convirtió en padre de familia numerosa. Junto a su mujer tuvo a Tallula Fyfe y los gemelos Darby Galen y Sullivan Patrick.

Este 2024, la pareja ha celebrado su 25º aniversario, demostrando que el amor sigue vivo entre ambos y qué juntos disfrutan de su gran familia y su sólida relación. Aunque ahora todo está solucionado, su matrimonio ha vivido algún que otro bache, tanto que en 2015, anunciaron su separación después de 15 años juntos, pues al parecer la pareja tenía diferencias irreconciliables, que finalmente han tenido solución.

Una gran trayectoria

A lo largo de su trayectoria como actor, Dempsey ha demostrado ser capaz de adaptarse a diferentes papeles y personalidades de sus personajes. Aunque muchos le han conocido por su personaje de Anatomía de Grey, Patrick también ha destacado en otros proyectos cinematográficos como Bridget Jones ‘s Baby o la miniserie The Truth About the Harry Quebert Affair (La verdad sobre Harry Quebert Affair).

A pesar de que de pequeño fuese diagnosticado de dislexia, eso no le ha impedido aprenderse los guiones de sus personajes y desempeñar otras funciones. Ha demostrado ser muy versátil, y todo ello sin dejar de lado sus otras pasiones. Otro dato curioso sobre el actor estadounidense es que postuló para ser el doctor House, el protagonista de una serie de Netflix, cuyo papel finalmente no consiguió.