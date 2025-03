“El príncipe del rap en Bel-Air”: ¿qué pasó con los actores de la famosa comedia de los 90?

La serie de televisión marcó a una generación con su humor, carisma y mensajes sobre identidad, familia y desigualdad social (NBC)

La serie El príncipe del rap en Bel-Air, creada por Andy Borowitz y Susan Borowitz, se emitió en NBC entre 1990 y 1996 y se convirtió en un referente de la televisión de los años 90.

La historia seguía a Will Smith, un adolescente problemático de Filadelfia que se mudaba con sus parientes adinerados en Bel-Air.

Junto a Smith, el elenco incluía a James Avery (Tío Phil), Janet Hubert (Tía Vivian), Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Tatyana Ali (Ashley Banks), Joseph Marcell (Geoffrey), entre otros.

A casi tres décadas del final de la comedia, los actores han seguido caminos diversos en la industria del entretenimiento.

El reencuentro de los actores de "El príncipe del rap en Bel-Air" en 2017 (Facebook Will Smith)

Will Smith (Will Smith)

Antes de incursionar en la actuación, Will Smith era rapero bajo el nombre de The Fresh Prince, formando un dúo con DJ Jazzy Jeff. Su carrera actoral comenzó con El príncipe del rap en Bel-Air, pero fue su salto al cine lo que lo consolidó como una estrella internacional.

El actor reveló en su canal de YouTube que aceptó el papel en El príncipe del rap en Bel-Air porque tenía problemas económicos.

“La IRS (Servicio de Impuestos Internos) me quitó todo. Yo era famoso y estaba en bancarrota. Ser famoso y estar sin dinero es una mala combinación porque la gente te reconoce mientras vas en el autobús”, comentó.

Will Smith debutó en la actuación con "El príncipe del rap en Bel-Air", una serie que lo lanzó al estrellato antes de convertirse en uno de los actores más taquilleros del cine (NBC)

Smith también protagonizó películas como Día de la Independencia (1996), Hombres de negro (1997), Soy leyenda (2007) y En busca de la felicidad (2006).

En 2022, ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Richard Williams en Rey Richard: una familia ganadora.

Antes de recibir el premio, protagonizó un momento polémico en los Premios Oscar al golpear a Chris Rock en el escenario, lo que resultó en su veto por diez años en la ceremonia.

En 2022, Smith ganó el Oscar por su papel en Rey Richard, pero su victoria se vio opacada por el incidente en el que golpeó a Chris Rock en plena ceremonia (REUTERS/Danny Moloshok)

A lo largo de los años, Will Smith ha hablado abiertamente sobre su vida familiar y la importancia de fortalecer los lazos con sus hijos.

El artista tuvo a su primer hijo, Trey Smith, con su exesposa Sheree Zampino, de quien se divorció en 1995. En 1997, se casó con Jada Pinkett Smith, con quien tuvo a Jaden Smith y Willow Smith.

En 2018, el actor compartió en redes sociales que su relación con Trey fue complicada tras la separación, pero con los años lograron sanar las heridas.

“Nos costó mucho tiempo, pero ahora hemos logrado reconstruir nuestro vínculo”, escribió.

Por su parte, Jada ha reconocido los desafíos de formar una familia ensamblada y en 2022 comentó: “Al principio no entendía la dinámica de un matrimonio previo. No se trata solo de aceptar a un hijo, sino también a su madre como parte del paquete”.

Casado con Jada Pinkett Smith desde 1997, el actor tiene tres hijos: Trey, Jaden y Willow. Con el tiempo, logró reconstruir su relación con su primogénito, fruto de su primer matrimonio (Jason LaVeris/FilmMagic)

James Avery (Philip Banks)

El actor James Avery, quien interpretó al severo, pero cariñoso Tío Phil, continuó su carrera en televisión tras el final de la serie, con papeles en L.A. Law, The Closer, That ‘70s Show y como la voz de Shredder en la serie animada de Las Tortugas Ninja.

Avery falleció en 2013, a los 68 años, por complicaciones tras una cirugía de corazón. Will Smith le rindió homenaje en redes sociales, llamándolo “uno de los mejores hombres que conocí en mi vida”.

James Avery siguió en televisión y en el doblaje hasta su fallecimiento en 2013, dejando un legado como una de las figuras paternas más icónicas de la TV (NBC)

Janet Hubert (Tía Vivian – temporadas 1-3)

Janet Hubert dejó la serie en 1993, tras tres temporadas, en medio de tensiones con Will Smith. Durante una reunión del elenco en 2020, la actriz explicó que atravesaba problemas personales y que el reparto no sabía lo que ocurría.

En la misma reunión, Smith reconoció que no había sido lo suficientemente “sensible” con ella en aquel momento. “Ahora que soy padre, entiendo cosas que en ese entonces no sabía”, comentó.

Tras su salida de la serie, Hubert trabajó en producciones como The Jamie Foxx Show, Friends, Gilmore Girls y en la telenovela One Life to Live. En 2024, participó en la película Snatched.

Tras salir de la serie en 1993, trabajó en varias producciones y se reconcilió con Will Smith después de décadas de tensiones (Max/NBC)

Daphne Reid (Tía Vivian – temporadas 4-6)

Después de la salida de Hubert, Daphne Reid asumió el papel de Tía Vivian con una versión más relajada del personaje.

Su carrera incluyó papeles en series como Eve, Let’s Stay Together y la nueva versión de Bel-Air (2022-2023).

Reemplazó a Janet Hubert en 1993 y continuó actuando en televisión, participando en el reboot "Bel-Air" (Peacock/NBC)

Alfonso Ribeiro (Carlton Banks)

El actor Alfonso Ribeiro, recordado por el famoso “Baile de Carlton”, enfrentó dificultades para encontrar nuevos papeles tras la serie.

“Actué tan bien que me castigaron por hacerlo, porque la gente creía que yo era realmente Carlton”, dijo en 2017.

Ribeiro participó en series como Extreme Ghostbusters y In the House, además de dirigir episodios de Shake It Up y Meet the Browns.

En 2014, ganó la temporada 19 de Dancing with the Stars y desde 2015 es el presentador de America’s Funniest Home Videos.

Aunque le costó alejarse del personaje de Carlton, Alfonso Ribeiro triunfó como presentador y ganó Dancing with the Stars en 2014 (REUTERS/NBC)

Karyn Parsons (Hilary Banks)

Tras interpretar a Hilary Banks, Karyn Parsons trabajó en series como Melrose Place y The Job, además de películas como Major Payne.

En 2019, publicó el libro infantil How High the Moon y en 2020 lanzó Flying Free. También fundó la organización Sweet Blackberry, dedicada a contar historias sobre figuras afroamericanas.

Tras la serie, Karyn Parsons combinó la actuación con la literatura y fundó una organización para difundir historias afroamericanas (Instagram/@karynparsons/NBC)

Tatyana Ali (Ashley Banks)

Tras la serie, Tatyana Ali combinó la actuación con la música. En 2014, lanzó un EP titulado Hello.

En televisión, participó en The Young and the Restless y en películas de Hallmark, como Christmas Everlasting.

En 2022, compitió en RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race, donde fue apoyada por Karyn Parsons.

“Siempre nos alentamos mutuamente, ya sea en la escritura, producción o actuación”, dijo Ali.

Después de interpretar a Ashley Banks, Tatyana Ali incursionó en la música y protagonizó varias películas para televisión (REUTERS/NBC)

Recientemente, la artista se reunió con Will Smith para recrear una de sus escenas más famosas de El príncipe del rap en Bel-Air después de 35 años.

Con el tema “Anxiety” de la rapera Doechii, quien también participó en el video, ambos volvieron brevemente a sus roles de Will y Ashley para unirse a la tendencia de TikTok.

Los actores tuvieron una breve reunión para recrear una famosa escena de la serie después de 35 años junto a la rapera Doechii Crédito: (TikTok/@willsmith)

Joseph Marcell (Geoffrey Butler)

El actor Joseph Marcell, quien interpretó al mordaz mayordomo Geoffrey, continuó su carrera en televisión con papeles en The Bold and the Beautiful, EastEnders y Ratched. También ha trabajado en teatro, incluyendo producciones en el Shakespeare’s Globe Theatre.

El actor británico Joseph Marcell continuó su carrera en teatro y televisión, y tuvo un cameo en el reboot "Bel-Air" (Peacock/NBC)

Ross Bagley (Nicky Banks)

Después de su papel como Nicky Banks, Ross Bagley actuó en películas como Independence Day y en series como The Wild Thornberrys. En 2015, reveló en redes sociales que trabajaba como agente inmobiliario en Los Ángeles.

Ross Bagley, quien dio vida al pequeño Nicky, dejó la actuación para convertirse en agente de bienes raíces (Instagram/@realdealrossyb/NBC)

DJ Jazzy Jeff (Jazz)

El músico Jeffrey Allen Townes, conocido como DJ Jazzy Jeff, continuó su carrera en la industria musical, colaborando con artistas como Eminem.

En 2018, lanzó su álbum M3. A lo largo de los años, ha mantenido colaboraciones ocasionales con Will Smith.

DJ Jazzy Jeff mantuvo su carrera en la música como productor y DJ, colaborando con artistas como Eminem (AP/NBC)

Nia Long (Lisa Wilkes)

Nia Long, quien interpretó a Lisa Wilkes, el interés amoroso de Will, tuvo una carrera destacada en cine y televisión, con papeles en NCIS: Los Angeles, Empire y películas como Big Momma’s House.

Su papel en la serie fue breve, pero luego Nia Long se consolidó en cine y televisión con éxitos como "NCIS: Los Ángeles" (REUTERS/NBC)

A pesar del tiempo transcurrido, el legado de El príncipe del rap en Bel-Air sigue vigente. La serie fue relanzada en 2022 con una versión dramática titulada Bel-Air, producida por Will Smith, y contó con la participación de algunas estrellas del reparto original.