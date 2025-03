Vanessa Hudgens anunció la venta de todos sus zapatos después de que se le hincharan sus pies debido al embarazo

La cantante de música indie Lucy Dacus se sincera: “No puedo creer que este sea el trabajo” Sumergida en el proceso creativo de su álbum “Forever Is a Feeling,” Lucy Dacus comparte con The New Yorker la mezcla de asombro y vulnerabilidad que siente al exponer su trabajo más íntimo al mundo, revelando cómo esta experiencia resalta los desafíos y las emociones que conlleva convertir la música en un espejo de sus vivencias personales