Ryan Reynolds busca desestimar demanda por difamación que interpuso Justin Baldoni

Ryan Reynolds intenta desestimar la demanda que Justin Baldoni puso en su contra por difamación. (REUTERS/Caitlin Ochs. Evan Agostini/Invision/AP)

Ryan Reynolds quiere poner fin a la batalla legal con Justin Baldoni y ha solicitado que se desestimen las acusaciones en su contra dentro de la demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por el director de It Ends With Us.

En un comunicado de prensa presentado por parte de los abogados del actor, Mike Gottlieb y Esra Hudson, se estableció que no hay pruebas contundentes, pues afirmaron que “la totalidad de la demanda por difamación [de Baldoni] parece basarse en dos ocasiones en las que el Sr. Reynolds supuestamente lo llamó ‘depredador’”.

“Todo el caso del Sr. Baldoni parece basarse en que el Sr. Reynolds supuestamente lo llamó ‘depredador’ en privado, pero el problema es que eso no constituye difamación a menos que puedan demostrar que el Sr. Reynolds no creía que esa afirmación fuera cierta”, señalaron.

Los abogados de Ryan Reynolds afirmaron que él actor realmente cree que Justin Baldoni es un depredador. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Incluso los abogados señalaron que Ryan Reynolds “cree genuinamente, quizás apasionadamente, que el comportamiento del Sr. Baldoni refleja la conducta de un depredador” por lo que el actor realmente piensa que el director es un peligro para las mujeres

“La esposa del señor Reynolds ha acusado al señor Baldoni —en privado y en múltiples quejas— de acoso sexual y represalias. Además, el propio señor Baldoni ha hablado públicamente sobre su pasado de maltrato a mujeres y sobre haber llevado los límites del consentimiento al extremo”, explica la demanda.

Por si fuera poco, los abogados de la estrella de Deadpool también enfatizan el derecho del actor a expresar su opinión bajo la Primera Enmienda de Estados Unidos, la cual le da el derecho de expresar su opinión libremente. Además, el equipo legal defendió que este principio debería ser relevante para quienes han calificado a la pareja formada por Ryan Reynolds y Blake Lively de “abusadores” en los últimos meses.

La gente a tildado de abusadores a Ryan Reynolds y Blake Lively (REUTERS/Andrew Kelly)

Por otro lado, la solicitud de desestimación califica la demanda de Justin Baldoni como un “pasquín de chismes” lleno de “indignación exagerada”, destacando la acusación de que el personaje Nicepool, de Deadpool & Wolverine, estaría inspirado en el cineasta.

El documento sostiene que esta afirmación “ni siquiera pretende estar vinculada a un reclamo legal real”, sino que simplemente refleja “sentimientos heridos”, por lo que los abogados de Reynolds no creen que la reparación de daño por 400 millones de dólares que solicitó el coprotagonista de Blake Lively sea válido.

“Reclaman 400 millones de dólares en daños y perjuicios sin explicar quién sufrió esa pérdida, en qué proporción, a raíz de qué reclamaciones ni qué causó directamente dichas pérdidas, según la demanda”, indicaron.

Los abogados de Ryan Reynolds y Blake Lively desestimaron la compensación de 400 millones de dólares que Justin Baldoni pidió en una de sus demandas. (Foto AP)

Justin Baldoni tildó de “hipócrita” a Blake Lively por solicitar privacidad en la disputa legal por ‘It Ends with Us’

En un expediente legal presentado el martes 25 de febrero, Justin Baldoni acusó a Blake Lively de ser “hipócrita” en relación con la imagen que ella quiere que el público perciba. Esto ocurrió en el contexto de la disputa judicial que ambos enfrentan por los problemas surgidos durante la producción de la exitosa película It Ends with Us.

El actor de 41 años señaló en los documentos revisados por Fox News Digital que, al solicitar “protecciones aumentadas”, la famosa de 37 años estaba contradiciendo sus acciones previas, en las cuales habló públicamente sobre el caso.

“Dada la actividad con la que las Partes Lively han publicitado y litigado las reclamaciones de la Sra. Lively en los medios, nos sorprende ahora enterarnos de la vehemencia con la que ella desea impedir que el público acceda a material y pruebas relevantes”, se lee en los documentos judiciales.

Justin Baldoni dijo que Blake Lively es una hipócrita por pedir privacidad durante el juicio. (Nicole Rivelli/Sony Pictures)

Por otro lado, los abogados de Justin Baldoni expresaron su sorpresa ante la solicitud de la actriz de ocultar “material y evidencia relevante” sobre el caso al público, especialmente considerando que ella y su equipo han expuesto públicamente sus acusaciones en los medios

El equipo legal del director subrayó que la actriz ha intentado deliberadamente atraer la atención hacia las acusaciones que presentó en su contra relacionadas con la producción de la película. En el expediente, se menciona que Blake filtró detalles de una queja administrativa confidencial que había presentado ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre.