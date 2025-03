Lizzo habló sobre su proceso para superar una fuerte depresión: “No comparto esa historia para ganarme compasión”

Lizzo enfrentó una depresión profunda tras una polémica demanda en 2023 (REUTERS)

Lizzo, una de las voces más influyentes en la música y el activismo por la autoaceptación, fue abierta sobre su salud mental en múltiples ocasiones. A lo largo de los años, la cantante usó su plataforma para promover mensajes de amor propio, pero recientemente decidió compartir una de las etapas más difíciles de su vida.

Durante un concierto en Los Ángeles, la artista reveló que, tras enfrentar una demanda en 2023 por parte de sus ex bailarines, atravesó una “depresión profunda y oscura” que puso a prueba su estabilidad emocional y su relación con la fama.

La sinceridad con la que abordó el tema en el escenario fue un recordatorio del impacto que puede tener el escrutinio público en la salud mental de las figuras del entretenimiento.

La cantante expresó que el juicio mediático afectó su estabilidad emocional profundamente (REUTERS)

El impacto de la demanda en su salud mental

En 2023, Lizzo se vio envuelta en una controversia legal cuando varias de sus ex bailarinas la acusaron de acoso y de promover un ambiente laboral tóxico.

La artista negó las acusaciones y, eventualmente, el caso fue desestimado, pero la presión mediática y el juicio público tuvieron un efecto devastador en su bienestar. Durante su concierto, la cantante explicó que la situación la llevó a un estado de desesperanza.

“Hace aproximadamente un año y medio, me cuesta mucho hablar de ello, sufrí una depresión profunda y oscura. El mundo me destrozaba tanto y me dolía tanto que no quería vivir más, y tenía tanto miedo de la gente que no quería que me vieran”, confesó ante su audiencia​.

Un seguidor espontáneo brindó a Lizzo apoyo clave en medio de su recuperación emocional (REUTERS)

Lizzo, quien se mostró fuerte y segura en muchas de sus apariciones públicas, admitió que en ese período de su vida se sintió completamente vulnerable y aislada. La presión de ser una figura pública y la constante crítica afectaron su capacidad de ver su propio valor.

El apoyo de sus fans como factor clave en su recuperación

A pesar de la oscuridad en la que se encontraba, Lizzo tuvo un momento de revelación cuando un seguidor le expresó su cariño de forma espontánea en un concierto. La artista relató que, mientras caminaba entre la multitud, un desconocido la miró y le dijo: “Lizzo, te quiero”. En ese instante, sintió un tipo de conexión que no había experimentado en mucho tiempo.

“Me tendió la mano, yo le devolví el abrazo, nos abrazamos y fue una sensación increíble”, recordó la cantante. Para ella, ese gesto representó una muestra del amor genuino que no se encuentra en las redes sociales ni en los titulares, sino en la vida real.

Lizzo destacó el valor de la conexión humana genuina frente a las interacciones virtuales (AP)

“Después de esa experiencia, pensé: ‘Rayos, esto no se encuentra en internet, hermano. Este es el tipo de amor que solo se encuentra en la vida real’”, expresó​.

Este episodio marcó un punto de inflexión en su recuperación emocional. Lizzo comprendió que, aunque la exposición mediática puede ser destructiva, la conexión humana real sigue siendo una fuente poderosa de sanación y fortaleza.

Consejos de Lizzo sobre salud mental

Más allá de compartir su experiencia, Lizzo aprovechó el momento para enviar un mensaje de aliento a quienes puedan estar atravesando problemas de salud mental. Instó a sus seguidores a buscar apoyo en sus seres queridos y a rodearse de personas que los valoren.

Expertos afirman que la sinceridad de Lizzo ayuda a visibilizar desafíos de salud mental (REUTERS)

“Si estás deprimido, busca a alguien que te escuche”, aconsejó. También dirigió unas palabras a quienes luchan con la autoimagen: “Si odias tu apariencia, busca a alguien que te quiera y que te diga: ‘Eres increíblemente hermosa tal como eres ahora, sin importar cómo cambie tu cuerpo’. Porque aunque no lo creas, eres especial”​.

Estas palabras resuenan con los valores que Lizzo promovió durante años en su carrera. Desde sus canciones hasta sus publicaciones en redes sociales, la artista abogó por la autoaceptación y el amor propio, pero esta vez habló desde una perspectiva mucho más personal y vulnerable.

El impacto de su testimonio en la normalización de la salud mental

El hecho de que figuras públicas como Lizzo hablen abiertamente sobre la depresión ayuda a visibilizar una realidad que muchas personas enfrentan en silencio. La psicóloga clínica Thea Gallagher, profesora adjunta en NYU Langone Health, le dijo a wellandgood la importancia de este tipo de testimonios.

La artista aconsejó buscar apoyo en personas que valoren la autoaceptación y el bienestar (REUTERS)

“Normaliza la experiencia de la depresión. Es como decir: ‘Esto le puede pasar a cualquiera, incluso a una celebridad muy exitosa’”, afirmó Gallagher​.

Además, la psicóloga respaldó la recomendación de Lizzo sobre buscar apoyo en persona en lugar de depender exclusivamente del contacto virtual.

“Cuando miramos a alguien a la cara y vemos su humanidad, es realmente poderoso. Muchos de nosotros somos más empáticos, cariñosos y atentos cuando estamos en persona. Hablar en persona con quienes te quieren y apoyan puede darte la fuerza para sanar y seguir adelante”​.

La evolución de su bienestar desde 2019

Lizzo agradeció a sus fans por ser un pilar en su evolución emocional desde 2023 (AP)

Lizzo fue sincera sobre su salud mental durante años. En 2019, compartió en redes sociales que vivía con depresión y que, en ciertos momentos, se sentía rechazada e ignorada. “Estoy deprimida y no hay nadie con quien hablar porque no hay nada que puedan hacer al respecto. La vida duele”, escribió en una publicación de Instagram.

En 2024, Lizzo expresó que su salud mental mejoró notablemente. “Estoy más feliz que nunca en 10 meses. La nube oscura que me perseguía cada día por fin se está disipando. Vuelvo a sonreír y eso es una victoria”, escribió en una actualización en redes sociales​.

En su mensaje final, Lizzo dejó en claro que su intención no era generar compasión, sino compartir su historia para demostrar que es posible salir adelante. “No comparto esa historia para ganarme compasión”, dijo ante su público. Luego, con la energía que la caracteriza, remató con una afirmación contundente: “Ya lo superamos, perra. Mírame”​.