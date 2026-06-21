El vicepresidente de EEUU, JD Vance, llegó a Suiza para iniciar las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear y la paz en Medio Oriente

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance (Matt Rourke/REUTERS/Archivo)

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, arribó este domingo a la base aérea de Emmen a las 05:59 (hora local) en Suiza para participar en el inicio formal de las negociaciones con la delegación del régimen de Irán, con el objetivo de limitar el programa nuclear de Teherán y consolidar el acuerdo provisional que busca poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El pacto marco fue firmado en la semana y los principales negociadores de Estados Unidos e Irán disponen de 60 días para definir los aspectos técnicos con impacto en la economía global y la seguridad internacional.

PUBLICIDAD

JD Vance, destacó antes de iniciar el viaje hacia el país europeo que persisten “cuestiones técnicas” por resolver en el marco de las negociaciones nucleares con Irán. Vance expresó tener “gran confianza” en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita sostener el alto el fuego. “Creo que vamos a avanzar en el tema nuclear y en el tema el alto el fuego en Líbano”, afirmó.

El vicepresidente precisó que las delegaciones prevén “varios días de conversaciones”, tanto en relación al programa nuclear iraní como a la consolidación del cese de hostilidades en el Líbano.

PUBLICIDAD

Los primeros días luego de la rubrica del acuerdo se complicaron por el enfrentamiento armado en Líbano entre Israel y el grupo respaldado por Irán, Hezbollah, y por el anuncio del Ejército iraní sobre el cierre del estrecho de Ormuz, paso clave para el flujo mundial de petróleo y gas natural.

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán. 18 junio 2026 (REUTERS)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) negó que el paso estratégico estuviera cerrado y afirmó que “las fuerzas estadounidenses siguen vigilando la situación para garantizar que el tráfico marítimo continuara fluyendo”. Vance sostuvo que “millones de barriles de petróleo transitaron por el estrecho en los últimos días”.

PUBLICIDAD

El segundo al mando de la Casa Blanca viajó tras la confirmación, en la televisión estatal iraní, de la llegada de los negociadores de Irán a Suiza. Entre ellos figuran el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, además de funcionarios del Banco Central y de la industria petrolera.

El viceministro de Asuntos Exteriores de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Baqeri, también forma parte de la delegación iraní y sostuvo: “Dada nuestra experiencia con los incumplimientos de los compromisos por la otra parte debemos exigir seriamente que cumplan con sus compromisos”.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Araghchi (en el centro), llega al complejo turístico de Bürgenstock en Obbürgen, cerca de Lucerna (Suiza), a primera hora del domingo 21 de junio de 2026 (Urs Flueeler/Keystone vía AP)

El vicepresidente estadounidense se suma al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes ya se encontraban en el complejo turístico de Bürgenstock, cerca de Lucerna, para abordar los detalles técnicos de las negociaciones nucleares.

En las conversaciones también participan el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, el jefe del ejército, Asim Munir, y mediadores de Qatar. Vance afirmó que su presencia en Suiza sería de “uno o dos días”, dejando el trabajo detallado a Witkoff y Kushner. Sin embargo, su participación incrementó el escrutinio sobre su figura, en momentos en que evalúa una candidatura presidencial para 2028.

PUBLICIDAD

El acuerdo firmado por Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian permite a Teherán vender petróleo sin restricciones y acceder a miles de millones de dólares en activos congelados. Además, exige a Irán reducir sus reservas de uranio altamente enriquecido, almacenadas bajo instalaciones que fueron blanco de ataques estadounidenses durante la operación “Furia Épica”.

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y Steve Witkoff, enviado especial para las Misiones de Paz, el domingo 12 de abril de 2026, en Islamabad, Pakistán (Jacquelyn Martin/REUTERS)

El pacto también establece la libre circulación de buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante 60 días, sin descartar la posibilidad de tarifas futuras impuestas por Irán. Trump advirtió que Estados Unidos podría imponer peajes en el estrecho si no se logra un acuerdo definitivo en 60 días, y aseguró en redes sociales que esos fondos serían “por servicios prestados como ángel guardián a los países de Medio Oriente”.

PUBLICIDAD

Ni Israel ni Hezbollah forman parte del acuerdo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que mantendrá a sus fuerzas en el sur del Líbano hasta que desaparezca cualquier amenaza contra Israel.

El grupo terrorista condicionó el cese de hostilidades a una retirada israelí. Los enfrentamientos registrados tras el acuerdo entre Washington y Teherán provocaron 47 muertes en Líbano, incluyendo cuatro soldados israelíes.

PUBLICIDAD

(Con información de Associated Press)