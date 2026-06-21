Rusia lanzó un ataque aéreo masivo contra Zaporizhzhia: al menos cinco muertos y 11 heridos

De acuerdo con las autoridades policiales, el Ejército ruso habría utilizado diez bombas aéreas que impactaron en diversas zonas de la ciudad y en un club hípico, donde también fallecieron dos caballos.

Al menos cinco personas murieron y once resultaron heridas tras el más reciente ataque aéreo ruso en la región ucraniana de Zaporizhzhia, en el sureste del país, según informaron las autoridades locales. El bombardeo del sábado surgió luego de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky alertara sobre un ataque masivo y advirtiera: “Esta noche y en un futuro próximo, debemos estar especialmente atentos a las alertas aéreas”.

El gobernador militar de Zaporizhzhia, Iván Fedorov, señaló en sus redes sociales: “Ya son cinco los fallecidos y once los heridos: aumenta el número de víctimas a causa del ataque enemigo contra la región. Se ha recuperado el cadáver de una mujer de entre los escombros de una vivienda particular. De este modo, el número de fallecidos asciende a cinco. Once personas necesitaron asistencia médica”.

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Hasta el momento, no se revelaron las identidades de las víctimas y el jefe militar regional tampoco informó la gravedad de las lesiones que presentaron los heridos.

Los destrozos en una vivienda de la región atacada por Rusia (Créditos: Telegram)

De acuerdo con las autoridades policiales, el Ejército ruso habría utilizado diez bombas aéreas que impactaron en diversas zonas de la ciudad, incluyendo carreteras, donde fallecieron dos personas que se desplazaban en un auto, y las inmediaciones de un centro comercial, donde murieron otras dos. El cuerpo de una quinta víctima se recuperó entre los escombros de un garaje.

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La Policía local también informó que “los rusos también atacaron un club hípico, en donde murieron dos caballos y otros cinco han resultado heridos. Se está evaluando el alcance total de los daños. Están trabajando agentes de policía, equipos de rescate, voluntarios y los servicios municipales competentes”, según la publicación oficial.

Cinco muertos y once heridos tras ataques rusos en la ciudad de Zaporizhzhia, Ucrania (Europa Press)

Fedorov añadió que especialistas de las administraciones estatales permanecen sobre el terreno para documentar la destrucción y los ataques rusos.

Además, bombas rusas impactaron el sábado un edificio de apartamentos en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, provocando la muerte de al menos una persona y nueve heridos, incluido un niño de 6 años, según informaron las autoridades. El alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, comunicó en Telegram que el cuerpo de la víctima fue recuperado entre los escombros horas después del ataque. Las bombas alcanzaron un edificio de baja altura en el distrito de Kholodnohirskiy, durante la madrugada.

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El jefe de la administración regional, Oleh Syniehubov, detalló que al menos nueve personas resultaron heridas, cinco de las cuales permanecen hospitalizadas.

En otro incidente, un dron ruso impactó un vehículo civil en otra zona de Kharkiv el viernes por la noche, causando la muerte de un hombre y heridas a la mujer que conducía, según precisó Syniehubov.

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El bombardeo ruso dejó un muerto y nueve heridos (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Durante la jornada del sábado, Rusia lanzó nuevas bombas guiadas contra Ucrania, con impactos en las afueras de la ciudad norteña de Sumy. El jefe de la administración local, Oleh Hryhorov, informó en Telegram que el ataque causó la muerte de un civil y dañó al menos 20 viviendas.

El Kremlin anunció el viernes la toma de la localidad de Yurkovka en la provincia ucraniana de Donetsk, consolidando su avance en el este de Ucrania en el marco de la invasión iniciada en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso informó mediante un comunicado que “ha sido liberada la localidad de Yurkovka, en la República Popular de Donetsk” tras las acciones del Ejército ruso, que durante la última semana también logró avanzar sobre las defensas ucranianas y tomó otras dos localidades.

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Durante los combates para el control de la zona, las fuerzas rusas “infligieron daños a cinco brigadas mecanizadas, una brigada de infantería motorizada, una unidad aeromóvil, otra de artillería y otra de asalto de montaña”, según detalló el comunicado. El texto añade que las tropas destruyeron baterías de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Rusia logró en los últimos meses avances territoriales significativos en el este de Ucrania, según los reportes oficiales. La provincia de Donetsk, junto con Lugansk en la región del Donbás, se mantiene como uno de los principales escenarios del conflicto, iniciado en 2014 entre separatistas prorrusos y fuerzas gubernamentales ucranianas.

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(Con información de Europa Press)