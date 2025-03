La segunda temporada de “The Last of Us” promete intensificar el drama y la acción en un mundo devastado

The Last Of Us - Temporada 2 | Tráiler Oficial (Crédito: YouTube - Max Latinoamérica)

El regreso de The Last of Us está cada vez más cerca y promete llevar la historia a un nivel de intensidad y dramatismo aún mayor que su primera temporada. Con Pedro Pascal y Bella Ramsey retomando sus papeles como Joel y Ellie, la serie de HBO MAX se enfrenta al desafío de adaptar The Last of Us Part II, uno de los videojuegos más controversiales de la última década.

El rodaje de esta nueva entrega fue una experiencia extrema para el equipo. En un set oscuro y desolado en Vancouver, Craig Mazin, co-creador de la serie, advirtió en una entrevista con Empire sobre lo que viene: “Si pensaban que los primeros episodios fueron duros, aún no vieron nada”.

Una relación marcada por el engaño y la distancia

Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie encontraron un aparente refugio en Jackson, Wyoming, integrándose a una comunidad establecida. Sin embargo, el vínculo entre ambos ya no es el mismo.

La mentira que Joel le dijo a Ellie sobre la fallida cirugía que pudo haber sido la clave para salvar a la humanidad sigue pesando en su relación.

La distancia emocional entre los personajes principales define nuevas dinámicas en la historia (Crédito: HBO)

“Ellos han estado seguros en Jackson, pero la verdad sigue ahí”, comentó Mazin. Además, agregó: “Ellie aceptó lo que Joel le dijo en su momento, pero al crecer, uno empieza a cuestionar las cosas. Y es ahí donde la historia comienza a tomar un nuevo rumbo”.

Para Bella Ramsey, esta transformación fue un reto: “Ellie realmente se ha alejado de ser una hija. No creo que disfrute más de esa relación. Está encontrando su independencia y descubriendo quién es ella”.

Por su parte, Pedro Pascal reconoció y le explicó a Empire que este cambio fue difícil de interpretar: “En la primera temporada estábamos muy unidos, y ahora estamos completamente distanciados. Fue algo doloroso”.

Dina y Abby: los personajes que cambiarán el rumbo de la historia

La nueva temporada introduce personajes clave que impactarán profundamente la dinámica entre Joel y Ellie. Isabela Merced interpreta a Dina, una joven que se convierte en el nuevo interés amoroso de Ellie. “Fue bastante agradable para mí”, comentó Merced sobre su llegada al elenco.

“Creo que, en medio de un apocalipsis, yo sería la primera en hacer bromas en los momentos más inapropiados, porque el humor es mi mecanismo de defensa”, reflexionó la actriz sobre su personaje.

Isabela Merced se une al elenco de la nueva temporada como Dina, interés amoroso de Ellie (Captura del tráiler oficial de The Last of Us / YouTube - MAX Latinoamérica)

Pero el personaje que más impacto tendrá en la trama es Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. Su historia está marcada por la pérdida y un feroz deseo de venganza.

“Abby tiene una energía muy intensa”, explica Dever, quien fue más alla: “Es alguien que ha experimentado muchas tragedias. Es una persona muy quebrantada y eso la impulsa”.

La controversia en torno a Abby dentro del fandom del videojuego no pasó desapercibida para la actriz. “Estoy al tanto de la polémica”, reconoció Dever.

“Buscas en Google ‘Abby Anderson’ y lo ves todo. Pero no quería que eso me distrajera de la historia que estamos contando. Craig y Neil no están haciendo una copia del juego; quieren que estos personajes cobren vida en la serie de una manera única”, explicó la actriz de 28 años a Empire.

Los infectados evolucionan y se vuelven más aterradores

Más allá de los conflictos humanos, la amenaza de los infectados sigue presente y evolucionó, según informó Empire. En esta temporada, se introducen los "stalkers", una nueva variante que demuestra un mayor nivel de inteligencia y coordinación.

“Lograron mantener vivas ciertas partes de su cerebro, permitiéndoles ser más inteligentes. Se esconden, atacan en grupo y hacen cosas que nunca antes se habían visto en la serie”, adelantó y explicó Neil Druckmann, guionista y co-creador de la serie.

La segunda entrega introduce una nueva variante de infectados más inteligentes que ponen a prueba la estrategia de supervivencia de los protagonistas (Crédito: HBO MAX)

Esta evolución no solo incrementará el nivel de peligro, sino que cambiará por completo la manera en la que los personajes se enfrentan a los infectados.

La serie explorará nuevas estrategias de supervivencia y pondrá a prueba la capacidad de los protagonistas para adaptarse. “Para quienes querían ver más infectados, solo puedo decir: prepárense para lo que viene“, afirmó Mazin.

Un rodaje físico y emocionalmente desafiante

El regreso de The Last of Us no solo fue exigente en términos de producción, sino que representó un desafío físico y emocional para su elenco. Bella Ramsey admitió que cada dos días tenían que realizar escenas de acción intensa. “Estaba bastante adolorida la mayor parte del tiempo”, comentó la actriz de 21 años a Empire.

Por su parte, Pedro Pascal destacó la magnitud de esta temporada: “Definitivamente es una historia más grande, mucho más ambiciosa y con mayores riesgos que la primera”.

¿Qué sigue para The Last of Us?

Aunque la segunda temporada aún no llegó a la pantalla, los creadores ya están planeando el futuro de la serie. Craig Mazin confirmó que hay planes para dos temporadas más. “Todo lo que puedo confirmar es que hay más historia que contar. No nos hemos quedado sin material”, aseguró Mazin.

Sin embargo, Druckmann aclaró que la serie no se extenderá indefinidamente: “No queremos hacer un show que simplemente siga y siga sin rumbo”.

Con el estreno confirmado para el 13 de abril en MAX, The Last of Us se prepara para llevar a la audiencia a un territorio aún más oscuro, donde las emociones, la violencia y la supervivencia estarán en el centro de cada episodio. “Cosas malas van a suceder, y en este mundo todo tiene un precio”, concluyó Druckmann.