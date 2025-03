“Es demasiado engreído”: la actriz que no soportaba el comportamiento de Schwarzenegger

Miriam Margolyes describió a Arnold Schwarzenegger como "engreído" tras un conflicto que vivieron en el rodaje de una película

En el mundo del cine, las anécdotas de rodaje suelen ser parte del encanto detrás de cámaras, pero algunas experiencias dejan una marca más profunda en los actores. Miriam Margolyes, conocida por su papel como la profesora Pomona Sprout en la saga de Harry Potter, compartió una experiencia poco agradable con Arnold Schwarzenegger durante el rodaje de la película “El fin de los días”. Según informó Variety, Margolyes describió a Schwarzenegger como “demasiado engreído” y relató un incidente que, aunque no formó parte de la película, quedó grabado en su memoria.

El incidente en el set de “El fin de los días”

De acuerdo con Variety, durante una pausa en la filmación de “El fin de los días”, dirigida por Peter Hyams, Margolyes vivió un momento incómodo con Schwarzenegger. La actriz interpretaba a Mabel, una asistente de Satanás, y en una escena en la que su personaje era asesinado, se encontraba en el suelo sin poder moverse. Fue entonces cuando, según Margolyes, Schwarzenegger lanzó una flatulencia en su cara de manera deliberada. Este acto, que no fue parte del guion, dejó a Margolyes indignada y sin posibilidad de escapar de la situación.

Miriam Margolyes reveló una anécdota desagradable con Arnold Schwarzenegger en el rodaje de la película "El fin de los días"

Una relación profesional tensa

La relación entre Margolyes y Schwarzenegger no parece haber sido la más cordial. Según Variety, Margolyes no solo criticó el comportamiento del actor en el set, sino que también expresó su desagrado por su afiliación política, describiéndolo como “republicano”, algo que no le agrada. Esta no es la primera vez que Margolyes habla abiertamente sobre sus experiencias en el cine, y su franqueza ha sido una constante en su carrera.

Un papel memorable en una película de terror

“El fin de los días”, estrenada en 1999, es una película de terror que sigue a un ex policía en su búsqueda para detener a Satanás antes de que traiga al Anticristo al mundo. Margolyes, quien interpretó a una de las sirvientas del diablo, ha mencionado en varias ocasiones la escena en la que una mesa de cristal corta la garganta de su personaje. Según detalló Variety, este papel, aunque pequeño, dejó una impresión duradera en la actriz, en parte debido a los eventos que ocurrieron fuera de cámara.

A pesar de este incidente, El fin de los días fue un thriller sobrenatural en el que ambos compartieron pantalla, con Schwarzenegger como protagonista en el papel de un exdetective. Sin embargo, Margolyes no ha ocultado su desagrado hacia él en entrevistas, calificando su comportamiento como inapropiado durante el rodaje. Además, a pesar de esto, la película fue bien vista por la prensa y el público recaudando aproximadamente 212 millones USD a nivel mundial.

A pesar de la tensa relación entre los actores, la película fue aclamada por la prensa y el público

Una actriz sin pelos en la lengua

Margolyes es conocida por su carácter directo y su disposición a hablar sin tapujos sobre sus experiencias. En una entrevista con Readers Digest, también mencionó el incidente con Schwarzenegger, reiterando su descontento y recordando cómo le gritó al actor en el momento de la ofensa. Esta actitud franca se extiende más allá de sus experiencias en el set, ya que Margolyes ha expresado opiniones contundentes sobre otros temas, como su percepción de la saga de Harry Potter. Según consignó Variety, la actriz ha instado a los fanáticos a “madurar” y dejar atrás la serie, considerándola como algo del pasado.

La carrera de Margolyes abarca décadas y el relato de sus experiencias, tanto buenas como malas, ofrece una visión única del mundo del cine. Su relato sobre Schwarzenegger es solo una de las muchas historias que ha compartido, reflejando su personalidad abierta y su deseo de ser honesta sobre su vida profesional. Según reportó Variety, su enfoque directo y su capacidad para hablar sobre temas incómodos la han convertido en una figura respetada y admirada en la industria del entretenimiento.