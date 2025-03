Por qué “Sweet Caroline” se convirtió en el himno no oficial de Inglaterra: la historia detrás de la canción

¿Por qué “Sweet Caroline” se convirtió en el himno de Inglaterra? La historia detrás de la canción. Fuente: YouTube/ Sports Guru London

En Inglaterra, el fútbol se vive como una pasión, al igual que en gran parte del mundo. Eso queda reflejado en los partidos de cada fin de semana en la Premier League, con estadios abarrotados y récords de audiencia. Sin embargo, este mismo efecto se ve replicado cuando juega su selección. Con su toque distintivo, la hinchada de los Three Lions (como los apodan) sumó en los últimos años una canción que, más allá de su vínculo con el deporte, se transformó en un himno no oficial que los acompaña, uniendo a jugadores y aficionados.

Desde hace algunos años, la canción “Sweet Caroline” de Neil Diamond fue incorporada como el himno no oficial cuando gana Inglaterra. Esta melodía, que originalmente no tenía ningún vínculo con el deporte, encontró un lugar especial en los corazones de los aficionados y jugadores, resonando en cada victoria de los Three Lions.

Su popularidad creció tanto que fue adoptada tanto por la selección masculina como femenina, convirtiéndose en un ritual en cada partido de la selección nacional. Lo que comenzó como un sencillo gesto en un partido de la Eurocopa 2021 se transformó en un fenómeno de gran envergadura, sonando a todo volumen en los estadios, acompañando el ambiente de celebración tras cada triunfo.

Cuándo se comenzó a usar “Sweet Caroline”

La canción, que data de 1969, no tiene una conexión directa con el fútbol, pero su mensaje de optimismo y celebración ha hecho que se convierta en la banda sonora perfecta para esos momentos de alegría colectiva. Con su pegajoso estribillo y su tono emocional, ha logrado conectar con la hinchada de manera profunda.

El momento exacto en que su inclusión comenzó a marcar la pauta fue durante la Eurocopa 2021 en el partido ante Alemania por los octavos de final. En el emblemático estadio de Wembley, después de que la selección inglesa lograra una victoria 2-0 el DJ encargado de la ambientación del encuentro acertó al elegir la famosa melodía para cerrar la celebración tras el triunfo. “Sweet Caroline” no solo sorprendió a la afición, sino que inmediatamente encendió un ambiente festivo y unificador entre los jugadores y los hinchas.

La elección de esta canción reflejaba la intención de crear una atmósfera positiva y motivacional tras una histórica victoria ante uno de los rivales más temidos de la historia del fútbol europeo. Vale recordar que la “pica” entre ingleses y alemanes en el fútbol data de hace muchas décadas, contando con antecedentes como la “polémica” final de la Copa del Mundo en 1966, ganada por los Three Lions, o la dolorosa eliminación por penales en semifinales de la Euro 1996 contra los bávaros.

Es por ello que esta canción, con su mensaje de alegría y esperanza, parecía la opción perfecta para celebrarlo. Desde esa primera vez, “Sweet Caroline” fue adoptada con entusiasmo por los aficionados, convirtiéndose en un nuevo ritual tras cada victoria, que refuerza la conexión entre la selección y su hinchada.

La victoria de Inglaterra ante Alemania en octavos de la Eurocopa 2021 marcó el inicio del ritual con “Sweet Caroline” via REUTERS/Carl Recine

Luego de la masculina, también lo siguió la femenina

Si bien la selección masculina de Inglaterra fue la primera en adoptar “Sweet Caroline”, fueron las mujeres quienes consolidaron la canción como un símbolo dentro del fútbol inglés. En 2022, la selección femenina de Inglaterra se consagró campeona de la Eurocopa, logrando su primer título importante desde 1966. Este logro, que marcó un hito en el fútbol femenino del país, coincidió con la popularidad creciente de “Sweet Caroline” como himno de celebración.

Tras su histórica victoria, la canción fue interpretada a lo grande en los estadios, donde las jugadoras y los aficionados la cantaron al unísono, reflejando la unión emocional que la melodía había logrado crear entre los hinchas y el equipo. Así, la selección femenina, al igual que la masculina, adoptó rápidamente “Sweet Caroline” como parte de sus celebraciones, y se convirtió en un himno indispensable cada vez que el equipo lograba un triunfo.

La selección femenina de Inglaterra consolidó el himno tras su título en la Eurocopa de 2022 REUTERS/Peter Cziborra TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

El impacto cultural y emocional

La adopción de “Sweet Caroline” por parte de ambas selecciones generó el sentido de comunidad y pertenencia entre los jugadores y sus aficionados. La canción, originalmente escrita como una declaración de amor, evolucionó en su significado dentro del contexto futbolístico, convirtiéndose en un himno de celebración de victorias, momentos felices y, sobre todo, esperanza y optimismo.

Para los aficionados, “Sweet Caroline” se ha transformado en un símbolo de los buenos tiempos. Cada vez que suena en el estadio tras una victoria, no solo se celebra el éxito deportivo, sino también la conexión emocional que el fútbol crea entre los hinchas y su selección. El estribillo, con sus versos optimistas y su tono motivacional, resuena con la emoción colectiva de los seguidores, haciendo que se levanten de sus asientos para cantar a viva voz, creando una atmósfera electrizante.

Mientras que para los jugadores, interpretar la canción junto con los aficionados logró fortalecer la relación con su hinchada, transformando un simple ritual en un acto simbólico de unidad.