Noel Gallagher y su visión del rock indie: de la gloria a la transformación

Noel Gallagher protagonizó una relación compleja con la música indie (REUTERS)

En la historia del rock, el vínculo con la escena underground fue una de las fuerzas más poderosas que dio vida a algunos de los artistas más representativos de cada generación. Aunque muchos músicos emergen con la ambición de destacar y conquistar el mundo, algunos de los grupos más icónicos hicieron de la discreción y la falta de protagonismo su bandera.

En este panorama, Noel Gallagher, exlíder de Oasis, vivió una interesante relación con la música indie, una que fue marcada tanto por el desencanto como por la evolución de sus propios gustos y proyectos, informó Far Out.

Oasis: el paso de la etiqueta “indie” a la fama global

Cuando Oasis irrumpió en la escena musical de los 90, la banda se insertó en un sello que en ese momento compartía con otros grandes como Primal Scream. Aunque este origen podría asociarlos al movimiento indie, la propuesta de Oasis nunca fue completamente compatible con la estética del underground.

La banda de Manchester estaba destinada a conquistar estadios y masas, algo que los distanciaba de las raíces más alternativas que el término “indie” sugeriría.

No obstante, a finales de esa década, Noel Gallagher comenzó a sentir que la etiqueta indie ya no le quedaba. Oasis había dejado de ser una banda de culto, para convertirse en un fenómeno global, tocando en recintos gigantescos como Knebworth.

“Esa popularidad hacía difícil que su música pudiera ser considerada parte del mundo underground, un conflicto interno que marcó su camino artístico.”

La transición musical de Oasis y la influencia de la nueva ola indie

Noel Gallagher reconoció el impacto de canciones como "Take Me Out" de Franz Ferdinand en la escena indie

El álbum Standing on the Shoulder of Giants marcó el punto de transición para Oasis, pues representó un giro en el sonido de la banda tras el excesivo ruido de Be Here Now. Este cambio, más cercano al garage rock y más alejado del estilo épico de sus discos anteriores, coincidió con el resurgir de una nueva ola indie, la cual tomaría forma en el principio de los 2000 con el auge de bandas como The White Stripes y The Strokes.

La irrupción de The White Stripes a finales de los 90 representó una ruptura con el rock de estadios, y su estética minimalista, cruda y despojada de adornos fue un parteaguas para la música indie que seguiría.

Sin embargo, fueron los estadounidenses The Strokes los que consolidaron esta transición, con un enfoque punk-rock que redefinió el sonido y la actitud del rock alternativo. “A pesar de que Noel Gallagher no era un admirador del sonido indie de la época, admitió que ciertas canciones como ‘Take Me Out’ de Franz Ferdinand destacaban.”

¿La desaparición del rock indie?

Con el paso del tiempo, Gallagher se dio cuenta de que la ventana para el rock indie de los 2000 se estaba cerrando rápidamente. A medida que los años avanzaban, bandas como The White Stripes se disolvieron, y con ello, se fue diluyendo la propuesta más innovadora del indie de esa era. Esta evolución afectó al panorama musical global, y a la percepción que Noel tenía sobre la música que se hacía dentro de ese contexto.

Pese a su opinión de que muchos de los grupos indie posteriores no estaban cumpliendo con sus expectativas, Noel Gallagher encontró espacio para el proyecto personal tras la disolución de Oasis.

Su carrera como solista le permitió explorar nuevas texturas y estilos más cercanos al indie, aunque con un enfoque más refinado. Sin embargo, la música indie de los 2000 nunca estuvo completamente en su radar como un terreno fértil para la creatividad. Bandas como Kaiser Chiefs, por ejemplo, no cumplían con la visión que él tenía del rock auténtico, lo que lo llevó a buscar algo que rompiera con los convencionalismos y se sintiera más auténtico.

La búsqueda de una música que no pierda su esencia

Noel Gallagher defiende su visión de la auténtica esencia del rock frente a las fórmulas del indie moderno (Des Willie/Redferns)

A pesar de las críticas y el desencanto hacia las tendencias del indie moderno, Noel Gallagher sigue teniendo un lugar reservado para su propio concepto del rock. Lo que para él representa la verdadera esencia de la música es aquello que no se pierde en la repetición de fórmulas.

En sus proyectos como solista, el músico de Manchester busca recuperar esa autenticidad que alguna vez encontró en las primeras incursiones en el rock y el indie, alejándose de las tendencias de la época y creando algo único.

La evolución de Gallagher refleja cómo, incluso dentro de una escena tan dinámica y cambiante como la música indie, hay espacio para la reinvención y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión.

Lo que está claro es que, aunque el panorama indie de los 2000 haya perdido parte de su frescura y su rebeldía, la capacidad de crear música con alma y personalidad sigue siendo el verdadero motor que mueve a los artistas como él, que quieren pertenecer a una etiqueta, buscando dejar una huella personal dentro de la historia del rock.