Eiza González reveló por qué fue despedida de ‘Plaza Sésamo’ cuando era niña

Eiza Gonzalez confesó que la despidieron de Plaza Sésamo cuando era niña (Créditos: Reuters / Youtube-Plaza Sésamo)

Antes de convertirse en una estrella internacional de Hollywood, Eiza González fue una niña actriz en la versión mexicana de Plaza Sésamo. Sin embargo, su paso por el programa no fue largo: “Estuve en Plaza Sésamo por un parpadeo porque me corrieron. Fue mi primer momento de ser despedida”, confesó la actriz de 35 años durante su aparición en el episodio del 11 de marzo de The Kelly Clarkson Show.

En su conversación con la anfitriona invitada, Brooke Shields, la famosa reveló la probable razón detrás de su despido de la famosa serie infantil. De acuerdo con la celebridad, cuando era una niña solía ser muy hiperactiva, lo que hacía que se metiera en varios problemas.

“Era una niña hiperactiva y además me gustaba alborotar a la gente. Era una completa pesadilla. Me aseguré de alborotar a todo el equipo de niños. Los convencí de entrar en la oficina donde tenían una maqueta del set completo, y estábamos brincando sobre él y lo rompimos”, relató.

Eiza González aseguró que era una niña muy hiperactiva en el set (Jordan Strauss/Invision/AP)

Es así que su comportamiento tras bambalinas llevó a los productores de Plaza Sésamo a sacar a Eiza González del programa indefinidamente: “Fui yo, y me despidieron de mi primer trabajo porque era una completa pesadilla. Mi mamá me dijo, ‘No puedes hacer esto de por vida. Eres tan traviesa’”, señaló.

A pesar de este tropezón temprano en su carrera, la artista aseguró que “de alguna manera” encontró su camino de regreso a la actuación e hizo lo que pudo para conseguir una oportunidad en algún proyecto: “Me las arreglé para entrar”, bromeó.

Además, en otra entrevista con InStyle en marzo de 2024, la celebridad explicó que con el tiempo su apariencia física también influyó en su carrera. En varias ocasiones, le dijeron que no encajaba en ciertos roles debido a su belleza.

Eiza Gonzalez aseguró que en un principio no encajaba en los personajes por su belleza (REUTERS/Fadhel Bathayal)

“Recuerdo que me decían para muchos proyectos, ‘Es demasiado bonita para el papel. Es demasiado sexy para el papel’. Y entonces me decía, ‘¿Qué pasa con Margot Robbie? ¡Ella es la mujer más hermosa que he visto en mi vida!’”, dijo.

Esto la llevó a cuestionarse varias veces: “¿Me afeito la cabeza? ¿Me hago menos atractiva? ¿Me hago más atractiva? ¿No me visto súper sexy o me visto súper sexy o me cubro todo el tiempo?”. Es así que Eiza González también comentó que a lo largo de su vida enfrentó muchos desafíos relacionados con su cuerpo, sus curvas y su apariencia: “Pasé por muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi look. Fue realmente difícil”, admitió.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la actriz ha logrado superar las críticas y recientemente consiguió el papel de la astronauta Ria en la película de terror Ash.

Eiza Gonzalez es la astronauta Ria en la película de terror Ash (Escena de Ash)

“Es un thriller psicológico y es una película realmente divertida. Estoy en ella con Aaron Paul, quien es increíble y muy talentoso en esta película. Me siento muy honrada de compartir esta película con él. Es una película independiente, chicos. Significa mucho si la gente puede apoyarla. Es una película pequeña que hicimos en un plató en un almacén en Nueva Zelanda, sin dinero, pero con mucho amor y mucha pasión”, explicó.

Eiza González repudió críticas al físico de Millie Bobby Brown

Cuando Millie Bobby Brown tiñó su cabello de rubio, dividió opiniones entre sus seguidores. Un amplio grupo la acusó de esforzarse en aparentar más edad, mientras otras voces críticas afirmaron que mientras otras voces críticas afirmaron que la británica está “envejeciendo terriblemente mal”.

Eiza González compartió una historia en la que expresó su apoyo a Millie Bobbie Brown. (Foto: @eizagonzalez, Instagram)

Por ello, Eiza González compartió una historia en la que expresó su apoyo a la estrella de Stranger Things, con quien se siente identificada: “Es impactante y aterrador ver a adultos atacar a mujeres jóvenes que están explorando su identidad. Escogemos esta carrera por amor al arte, no para ser algún tipo de modelo a seguir. Es grotesco la poca vergüenza de las personas que hacen bullying disfrazado de reportajes por unos cuantos clics”, expresó.