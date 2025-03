Aimee Lou Wood respondió a las críticas por sus dientes: “Pasé gran parte de mi vida preocupándome por ser rara”

Aimee Lou Wood se sinceró sobre los malos comentarios por sus dientes. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Aimee Lou Wood por fin dio a conocer que piensa sobre las constantes críticas que ha recibido por su particular dentadura. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz afirmó que no le afectan demasiado los malos comentarios sobre su apariencia porque se ha burlado de ella misma en ocasiones.

“Lo único que hago es burlarme de mí misma. Incluso la forma en que [ los fans de White Lotus ] hablan de mí y de mis dientes —que no tengo carillas ni bótox— me da un toque de rebeldía. Pasé gran parte de mi vida preocupándome por ser rara y ahora me estoy dando cuenta de que podría ser mi superpoder”, afirmó.

Por otra parte, durante la conversación, la famosa confesó que nunca se ha considerado una persona ambiciosa, pues la famosa comentó que como cualquier británica tradicional, la idea de buscar activamente un papel actoral le parecía más una característica estadounidense que algo propio de su cultura, donde se suele esperar a que el teléfono suene. Sin embargo, todo cambió cuando vio The White Lotus.

Aimee Lou Wood aseguró que después de The White Lotus se volvió más ambiciosa. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Como muchos espectadores, la actriz quedó fascinada con la serie de Mike White durante la pandemia de 2021. La celebridad afirmó que se “obsesionó por completo” con la historia de ricos descontrolados en vacaciones y, al ver la segunda temporada, tuvo una revelación: “Era de lo único que hablaba. En la segunda temporada, apareció Will Sharpe, y lo conozco y pensé: ‘Quizás podría salir en esto”, contó

Cabe destacar que en ese momento, Aimee Lou Wood ya tenía una carrera consolidada en la industria. Había trabajado con Sharpe en The Electrical Life of Louis Wain y su trayectoria incluía un paso por la Royal Academy of Dramatic Arts y un papel protagónico en la serie de Netflix Sex Education, el cual le valió ganar un premio BAFTA.

Sin embargo, entre rodajes, aprovechaba para ver The White Lotus y le pidió a sus agentes que le consiguieran una audición para la tercera entrega del drama, pero luego dudó de su potencial: “Y entonces pensé: ‘La verdad es que no quiero hacerlo’. Me presiona muchísimo. Intenté engañarme a mí misma para no enviar una grabación de audición”, admitió.

Aimee Lou Wood no creyó que conseguiría el papel en The White Lotus. (Escena de The White Lotus)

Finalmente, la celebridad leyó para el papel de Chelsea, una joven de clase trabajadora de Manchester que viaja a Tailandia con su novio, interpretado por Walton Goggins. De acuerdo con la artista, este personaje es una de las personas “normales” de la tercera temporada y a su vez es la “inadaptada” del grupo.

“Creo que una buena palabra para ella es imperturbable. Lo cual es curioso porque yo estoy muy perturbada. Tengo la luna en Escorpio. Pero interpretarla fue como una especie de vacaciones, incluso cuando su optimismo radical cae en el delirio; creo que hoy en día hay que ser un poco delirante para mantenerse con vida”, expresó.

Asimismo, la actriz señaló que el rodaje en Tailandia fue un desafío, no solo por la envergadura de la producción, sino también porque ella era una de las pocas británicas en un elenco mayormente estadounidense, que incluye a Parker Posey, Carrie Coon y Patrick Schwarzenegger.

Aimee Lou Wood aseguró que su vibra británica era muy diferente a la de sus compañeros estadounidenses en The White Lotus. (Escena de The White Lotus)

“Estos actores viven en Hollywood. Yo vivo en mi pequeño piso en el sureste de Londres, y tengo una sensibilidad tan británica que no sabía cómo manejarme estando rodeada de tanta gente tan presuntuosa y segura de sí misma”, confesó.

Sin embargo, la experiencia terminó transformándola, pues aprendió que “está bien ser ambiciosa y tener metas”: “Ahora me siento más segura para hablar con un director o proponer una idea. Antes pensaba que mi éxito era un golpe de suerte. Fue prácticamente la semana pasada cuando me desperté y pensé: ‘¿Qué demonios es mi vida?’’, comentó.

Curiosamente, ahora que se encuentra en el punto más alto de su trayectoria, Aimee Lou Wood reveló que decidió hacer una pausa, para así poder “procesar esto y dejar que se asimile”, ya que el éxito la está abrumando y desea hacer “hacer algo subversivo”.

Pese al éxito obtenido, Aimee Lou Wood dijo que se tomará un descanso de los proyectos televisivos. (REUTERS/Yara Nardi)