El actor que dobló a ALF reveló cómo nació la peculiar versión latina: “Le dimos una personalidad mucho más compleja”

Carlos Segundo fue la voz que marcó a ALF en América Latina, dándole un carácter único al extraterrestre (Fuente: Instagram/Desdoblandoaldoblaje)

“ALF” fue una de las series más icónicas de los años 80 que trascendió las fronteras estadounidenses. Con su mezcla de comedia, ciencia ficción y un personaje central tan peculiar como el extraterrestre oriundo del planeta Melmac, el programa marcó un hito en la historia de la televisión y conquistó rápidamente a audiencias de todo el mundo, especialmente en Sudamérica. En la versión en español, el impacto fue aún mayor gracias a la voz de Carlos Segundo, quien se encargó de darle vida al “peludo” en la versión latina.

La habilidad y carisma de Segundo no solo hizo que el personaje fuera entrañable, sino que también contribuyó a cimentar la serie en el corazón de los televidentes de habla hispana. Su trabajo es considerado uno de los pilares fundamentales para el éxito de “ALF” en América Latina.

Cómo nació la voz de Alf

“Me dieron la oportunidad de doblar a Alf. Andrea Coto, la directora de la serie, me invitó al proyecto. Yo le pedí a ver si había manera de cambiarle la voz original a Alf, como hablaba originalmente, que haz de cuenta que decía: ‘Oh, Willie, oh, oh, oh’. No creía yo que le fuera mucho al personaje", comenzó relatando Segundo en una entrevista con la página de Instagram @desdoblandodoblaje

Y agregó: “Le pedí a Andrea (Coto): ‘Déjame hacer una propuesta de voz, a ver si le gusta al cliente, ¿y cuál quieres?’ Pues mira esta…”. Fue así como nació la voz que se convirtió en icónica, alejada de la dulzura de la original y más cercana a una tonalidad ronca y aguardentosa.

Este cambio no solo fue una cuestión estética; tenía también un objetivo de carácter. “Me parecía que la voz así de fuerte y algo rasposa daba más profundidad a la personalidad de ALF. Le daba más carácter y lo hacía más interesante”. Fue una propuesta arriesgada, pero Coto apoyó la idea y le permitió hacer una prueba de cómo sonaría este con un tono mucho más grave.

El cambio “fundamental” que lo caracterizó

La decisión de modificar la voz del personaje no fue fácil, pero resultó ser un éxito rotundo. “El cliente dijo: ‘Me gustó esa voz ronca y aguardentosa, póngansela’”, recordó Carlos, quien asegura que esa decisión fue clave para darle un toque único a la interpretación del personaje.

“Cuando uno ve a ALF, se espera una voz más ligera o más aguda, pero al darle esta voz ronca, le dimos una personalidad mucho más compleja. ALF no solo era un personaje tierno y cómico, sino que con esa voz parecía tener más carácter, como si escondiera algo más detrás de su apariencia de extraterrestre travieso”, señaló.

Carlos destaca que la clave estaba en crear una distinción clara entre lo que el personaje representaba visualmente y cómo sonaba. Al elegir una voz que no se esperaba para un ser tan pequeño, ALF adquirió una cualidad única que, para muchos, se convirtió en un sello de su personalidad.

“Es como si la voz tuviera una pequeña contradicción, algo que en el fondo lo hacía más entrañable y a la vez un poquito más sabio, como si detrás de esa apariencia de comedia hubiera algo más profundo”, explicó el actor.

Carlos Segundo transformó la imagen de ALF al separarla de la voz dulce del original en inglés (IMDb)

La experiencia de Carlos

Para él, darle la voz a ALF en la versión latina no solo representó un reto profesional, sino también una experiencia profundamente enriquecedora en su carrera como actor de doblaje. Aunque ya tenía experiencia en la industria, darle voz a un personaje tan querido y reconocido a nivel mundial significó un hito personal.

“ALF fue uno de esos personajes que te marcan, no solo porque es conocido, sino porque es un reto darle una voz tan única, que se conecte con la audiencia, pero que también se distinga dentro del universo de doblaje”, reflexionó sobre el impacto que el personaje tuvo en su carrera.

Más allá de la popularidad del personaje, destaca que lo que más le gustó fue el contraste que representaba. La oportunidad de experimentar con una voz que no solo reflejara la parte cómica del extraterrestre, sino que también aportara profundidad emocional, hizo que la experiencia fuera aún más enriquecedora. “ALF no era solo un personaje gracioso, también tenía una profundidad emocional que me permitió jugar con la voz de maneras que no siempre se puede hacer con otros personajes”, confesó.

El impacto de su doblaje en Latinoamérica

“ALF es un claro ejemplo de cómo el doblaje se convierte en algo más que un simple trabajo. El público latinoamericano conecta profundamente con los personajes, no solo por las historias, sino también por las voces que les dan vida. El doblaje tiene una magia que no se logra en otros lugares, porque no solo se trata de traducir, sino de darle un alma al personaje, de conectar con la gente a través de la voz”, reflejó Segundo sobre como su doblaje adquirió una importancia cultural única.

Asimismo, sentenció: “El doblaje latinoamericano tiene esa particularidad de darle vida a los personajes, de hacer que las voces se queden en la memoria colectiva de las personas. Por ejemplo, no solo ALF fue un éxito, sino que, en general, los personajes que doblamos aquí tienen una fuerza impresionante, y es algo que el público lo nota y lo valora muchísimo”.