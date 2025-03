Luke Perry en la memoria de Leonardo DiCaprio: “Ha influido en la persona que soy”

Leonardo DiCaprio contó su experiencia en el set con Luke Perry. (Créditos: REUTERS/Caitlin Ochs. Jennifer Grayloc)

El legado de Luke Perry sigue vivo a través del documental I Am Luke Perry, una producción que repasa la vida y carrera del icónico actor, quien murió en marzo de 2019 a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral. Dirigido por su amigo y compañero de Beverly Hills, 90210, Jason Priestley, la producción reúne testimonios de familiares, amigos y figuras de la industria para honrar su memoria.

Uno de los entrevistados para este proyecto fue Leonardo DiCaprio, quien compartió pantalla con Perry en Once Upon a Time in Hollywood, la película dirigida por Quentin Tarantino y que se estrenó en 2019. En el clip, el ganador del Oscar recordó con emoción el impacto que tuvo el hecho de conocer al fallecido artista en el set de rodaje.

En la película, Luke Perry interpretó al actor Wayne Maunder, en una recreación del episodio piloto de la serie Lancer, mientras que DiCaprio dio vida al ficticio Rick Dalton, una estrella cuya carrera va en descenso.

Leonardo DiCaprio habló sobre la primera vez que conoció a Luke Perry. (Escena de ‘Once Upon a Time in Hollywood’)

“Me impresionó inmediatamente su amabilidad. Nací y crecí en Los Ángeles y trabajé en esta industria toda mi vida, lo que, en muchos sentidos, ha influido en la persona que soy. Fue una sensación inmediata de emoción ver a Luke Perry en el set. Fue increíble. Sentí una sensación abrumadora de estar deslumbrado”, expresó.

Más allá de la admiración que sentía por Luke, la estrella de Titanic destacó el lado más humano del actor de Beverly Hills, 90210 y subrayó la calidez y generosidad que el actor poseía.

“Recuerdo que era adolescente y él era la manifestación del nuevo [James] Dean en la televisión y todos estaban locos por él. Pero luego él y yo nos sentamos y hablamos sobre Los Ángeles, los años 90, su vida, hacia dónde había ido su carrera, hacia dónde había ido mi carrera, hacia dónde había ido su vida, hacia dónde había ido mi vida. Me impactó la bondad de su carácter. Era una persona increíblemente generosa”, recordó.

Leonardo DiCaprio aseguró que habló de muchos temas con Luke Perry mientras filmaban juntos. (Richard Termine/The New York Times)

Perry falleció apenas cuatro meses antes del estreno de Once Upon a Time in Hollywood en julio de 2019. Durante la alfombra roja de la película, DiCaprio expresó su tristeza por la pérdida de quien consideraba “el tipo más genial del mundo”

“Crecí con él en [ Beverly Hills ] 90210 , admirándolo como literalmente el tipo más genial de la Tierra, y honestamente, cuando estaba en el set, estaba deslumbrado. Pudimos sentarnos y charlar. No podría haber sido un ser humano más maravilloso. Es una pérdida realmente trágica”, expresó.

Jason Priestley recordó el impacto de la noticia sobre el derrame cerebral de Luke Perry

En el nuevo documental I Am Luke Perry, emitido por CW, Jason Priestley recodó el momento exacto en el que supo que su amigo y compañero de Beverly Hills, 90210 estaba en grave estado de salud. A pesar del impacto, el actor de 55 años intentó mantenerse positivo sobre el estado de salud de su colega, ya que se considera “un eterno optimista”

Jason Priestley afirmó que no pensó que fuera tan grave la situación de Luke Perry (Foto: Instagram/Jason Priestley)

“Aquella mañana yo estaba en casa, en mi cocina, cuando sonó el teléfono. Era Jennie [Garth] Me dijo que Luke había sufrido un derrame cerebral y que lo estaban llevando al hospital. Pensé: ‘Sí, tuvo un derrame. Mi padre tuvo uno hace algunos años y se recuperó. Luke estará bien’”, recordó.

Sin embargo, el 4 de marzo de 2019, una semana después del derrame, Luke Perry falleció a los 52 años “Su muerte fue un shock. Era una luz brillante. Fue muy triste perderlo”, expresó Jason Priestley.

La noticia de la hospitalización de Perry no tardó en llegar a otros amigos del actor. Su compañero en la serie Oz, Dean Winters, aseguró haber recibido un mensaje de Brian Austin Green antes de que la información se hiciera pública.

Dean Winters aseguró que se enteró de la situación de Luke Perry antes de que se hiciera pública. (Escena de 'Riverrsale')

“Fue terrible. Realmente una noticia espantosa. Conocí a alguien que falleció por un derrame antes, así que no tenía muchas esperanzas. Quería tenerlas, pero no podía. No creo que nadie me haya llamado ‘hermano’ de la misma manera que lo hacía él. Teníamos conversaciones increíbles, y casi ninguna tenía que ver con el negocio. Extraño tenerlo como amigo. Espero volver a verlo algún día”.

En los momentos finales del documental, imágenes de archivo muestran a Luke Perry reflexionando sobre su vida “Cuando mi tiempo termine, no quiero mirar atrás y ver que no hice nada. Quiero haber causado un impacto en algo. Quiero tomar el control de mi vida, no que mi vida me controle a mí”, dijo en una entrevista.