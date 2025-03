Jenna Ortega habló sobre su trabajo con Lady Gaga en la nueva temporada de ‘Wednesday’

Jenna Ortega habló de su experiencia en el set con Lady Gaga. (Créditos: Netflix. Jordan Strauss/Invision/AP)

Lady Gaga formará parte de la segunda temporada de Wednesday, el exitoso spin-off de The Addams Family producido por Netflix. La noticia ha entusiasmado tanto a los fanáticos como a la estrella de la serie, Jenna Ortega, quien elogió la experiencia de trabajar con la artista.

“Es lo mejor. Ella es la mejor, definitivamente una de las personas más talentosas con las que he trabajado. Fue un ambiente realmente especial estar allí con ella y con Tim [Burton], dos personas a las que respeto y que me han inspirado muchísimo”, comentó en una entrevista con IndieWire durante el festival SXSW..

La actriz también destacó la personalidad de la cantante, describiéndola como “un amor, muy amable y reservada”: “Me encanta que nunca sabes qué esperar de ella, pero siempre puedes contar con su amabilidad y generosidad”, dijo.

Jenna Ortega aseguró que Lady Gaga es una persona muy amable. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Por el momento, se desconoce qué personaje interpretará Lady Gaga en la serie. La propia artista ha preferido mantener el secreto, pero en una reciente entrevista con Entertainment Weekly dejó claro que disfrutó la experiencia. “No quiero adelantar nada sobre mi participación en el show. Quiero mantenerlo en total secreto, pero amo a Jenna y realmente la pasé increíble”, afirmó.

Cabe destacar que la relación de la interprete con Wednesday se remonta a la primera temporada, cuando la icónica escena de Jenna Ortega bailando “Goo Goo Muck” de The Cramps se volvió viral en TikTok, pero con el tema de “Bloody Mary”, una canción de Lady Gaga lanzada en 2011. El fenómeno llevó a miles de usuarios a recrear la coreografía con la canción de la cantante, e incluso ella misma se sumó a la tendencia.

En 2023, la actriz de ascendencia latina reveló un detalle curioso sobre su conexión con la estrella pop. De acuerdo con la artista, la cantante le mandó un video personalizado cuando se enteró que ella era una gran fanática de su música.

Jenna Ortega reveló que Lady Gaga le mandó un video cuando supo que la actriz era fan suya. REUTERS/Danny Moloshok

“Hace años trabajé con un estilista que también había trabajado con Gaga. Yo la había visto en concierto poco antes y él consiguió que Gaga me enviara un video diciendo que había oído que era su fan. Gaga me hizo un video muy dulce. Dudo que lo recuerde, pero verla sumarse al trend después de tanto tiempo… es uno de esos momentos en los que te das cuenta de que la vida cambia muy rápido”, señaló.

Cabe destacar que anteriormente, Jenna Ortega expresó su deseo porque la intérprete de Bad Romance se uniera al reparto de la serie y en una entrevista con la revista Variety, afirmó que seguramente Netflix estaría de acuerdo en explorar una parte de la trama con ella

“Estoy seguro de que a Netflix le encantaría. Creo que la señora Thornhill y Wednesday tenían una extraña relación de mentores o se entendían de cierta manera, así que, si Lady Gaga fuera parte de la serie, creo que tendrían que ser dos monstruos que se entendieran”, relató.

Jenna Ortega aseguró que Lady Gaga sería perfecta para integrarse al elenco de ''Wednesday' (Captura: YouTube)

Lo que se sabe de la segunda temporada de Wednesday

El 19 de septiembre, Netflix lanzó un teaser de lo que será la segunda temporada de Merlina (Wednesday en su idioma original), en el que los fans pudieron observar algunas escenas detrás de cámaras del set en Dublín, Irlanda, donde actualmente se está grabando la serie. Tim Burton continúa como director del proyecto y en el video se le ve trabajando con Jenna Ortega (Merlina), Emma Myers (Enid Sinclair) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

Para estos nuevos episodios habrá algunos cambios en el elenco, pues Steve Buscemi se une al reparto como Barry Dort, el nuevo director de la Academia Nevermore y otros actores como a Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter y Noah Taylor tendrán apariciones frecuentes durante los capítulos. Además, Percy Hynes White, quien interpretó a Xavier, no regresará para la segunda temporada, debido a las acusaciones contra el artista por presunta agresión sexual, las cuales él ha negado rotundamente.

Asimismo, Ortega informó al medio Vanity Fair que la segunda temporada de esta serie será más oscura que la primera y cada episodio brillará por si mismo, pues se inspiraron en diferentes escenas icónicas del terror para crear un pasaje memorable.

La segunda temporada de 'Wednesday' será más oscura. (Netflix)

“Cada episodio destaca por sí solo. En la primera temporada tuvimos capítulos que realmente destacaron visualmente. El episodio del baile fue uno muy importante para la gente, y ese escenario fue muy particular y se sintió como una Noche de Graduación, un poco, o Carrie. Cada episodio que he leído hasta ahora es así. Simplemente se destaca por sí solo, con una escena o un fragmento o un escenario muy memorable, lo cual creo que es lo que más me emociona”, indicó.