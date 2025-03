Sylvester Stallone analizó el impacto de Rocky en su vida: “Me convertí en alguien insufrible”

Rocky es la película más importante de la carrera de este legendario actor (YouTube: CinemaMagicka)

El éxito de Rocky en 1976 transformó a Sylvester Stallone de un actor relativamente desconocido a una de las figuras más grandes de Hollywood. El drama deportivo lo catapultó a la lista A de estrellas, con sus músculos esculpidos y su interpretación de Rocky Balboa ganándose los corazones de millones. Sin embargo, detrás de esa victoria en la taquilla y los tres premios Oscar, el actor vivió un proceso personal lleno de turbulencias que le llevó a una lucha interna con su propio ego.

El actor admitió que el impacto de Rocky fue tan profundo que le cambió la manera en la que se veía a sí mismo y, por ende, su relación con el resto del mundo. En una sincera reflexión durante una entrevista en el London Palladium, Stallone confesó cómo su ascendente carrera lo llevó por un camino oscuro. “Abusé mucho del poder”, dijo a la BBC, sin reparos en reconocer que las entrevistas que dio después del estreno de la película le resultaban vergonzosas. “Leo algunas de las entrevistas que he concedido ahora y desearía poder volver atrás y darme un puñetazo en la cara”, afirmó, con la dureza de quien ya ha asumido las consecuencias de su cambio de actitud.

Tras el éxito de Rocky, Sylvester Stallone se vio atrapado en la presión del estrellato. Aunque la película lo catapultó a la fama, su lucha interna por encontrar equilibrio lo llevó a un camino oscuro que estuvo a punto de arruinar su carrera (Reuters)

Este fenómeno no se limitó únicamente a su comportamiento frente a los medios. El actor se dio cuenta de que su propio ego se había desbordado. Lo que comenzó como una victoria personal, en términos de éxito profesional, terminó por transformarse en un monstruo que le impedía ver las cosas con claridad. Stallone se sinceró al explicar cómo Rocky lo convirtió en alguien con un sentido exagerado de autoridad. “Me convertí en alguien insufrible. Me volví una autoridad en todo”, admitió, refiriéndose a esa etapa en la que pensaba que podía dominarlo todo. La presión del éxito, las expectativas de Hollywood y la continua adulación lo llevaron a perder de vista lo esencial. El actor se vio tan atrapado por su propio reflejo en los medios que comenzó a perder la conexión con el verdadero Stallone.

Esta transformación no pasó inadvertida ni para el público ni para los críticos. A pesar del éxito rotundo de Rocky, la crítica de la industria fue dura cuando Stallone intentó continuar con otros proyectos como F.I.S.T. y Paradise Alley. En su intento por diversificar su carrera, las expectativas fueron altísimas, y tanto la crítica como el público no podían dejar de comparar estos proyectos con el fenómeno de Rocky.

En la entrevista pública con el periodista Roger Ebert, el actor explicó cómo se sintió atrapado en la figura que Rocky había creado para él. “Después de Rocky, casi parecía que estaba destinado a hacer una película que fuera un fracaso”, expresó Stallone, aludiendo a cómo la crítica lo había colocado en una posición en la que su próxima obra, Rocky II, debía ser el “salvavidas” de su carrera. La expectativa era tan grande que, en sus palabras, “me estaban preguntando si Rocky II iba a salvar mi carrera”.

La famosa escena de Rocky, agotado pero victorioso, captura la esencia de su personaje: un hombre común que desafía sus propios límites para convertirse en leyenda

Lo que nadie entendió en ese momento, y lo que Stallone defendió con firmeza, es que no sentía que su carrera estuviera en ruinas antes del regreso de Rocky. De hecho, tras Rocky había logrado producir películas como F.I.S.T. y Paradise Alley, las cuales, aunque no fueron éxitos de taquilla, no habían sido fracasos económicos. A pesar de sus esfuerzos por hacer proyectos más personales, Stallone tuvo que enfrentarse a la dura realidad de ser evaluado constantemente a través de la lente de Rocky y de las expectativas desmesuradas que se habían creado en torno a él.

El actor también habló sobre cómo este cambio de actitud lo afectó a nivel personal. El ego que desarrolló después del éxito le permitió alcanzar muchas cosas, pero también lo aisló y lo alejó de los valores que lo habían guiado al principio.

“Hice Rocky III de forma autobiográfica”, confesó. En esa película, su personaje pasa por una transformación similar a la que él mismo vivió: un Rocky egocéntrico y desbordado que debe enfrentar su caída para encontrar la “mirada del tigre” y volver a las raíces que lo hicieron grande. “Eso es lo que pasa cuando te caes: estás protegido por agentes y nadie te dice la verdad”, reflexionó Stallone sobre cómo el exceso de protección y la adulación desmesurada lo llevaron a perder el rumbo, tanto como actor como persona.

Su sinceridad hoy en día revela las consecuencias de la fama y la presión de ser una figura pública (Reuters)