Sharon Stone bromeó sobre el envejecimiento y el amor por su cuerpo a los 66 años: “Mis axilas ahora tienen pliegues”

Sharon Stone bromeó sobre cómo ha envejecido. (REUTERS/Daniel Cole)

A sus 66 años, Sharon Stone sigue segura de sí misma y orgullosa de su cuerpo. En una entrevista reciente con The Times, la estrella de Bajos Instintos reflexionó sobre el envejecimiento y la actitud que muchas personas adoptan al respecto: “Mucha gente se da por vencida a medida que envejece. Se deshacen de su cuerpo porque de todos modos se está desmoronando, o piensan: ‘Mi cuerpo ya no me define’. Pero aun así hay que amar ese cuerpo”, dijo.

Con su característico ingenio, la actriz bromeó sobre los cambios físicos que ha experimentado con el tiempo. Sin embargo, en lugar de verlo como un defecto, la famosa afirmó que lo considera parte de su evolución: “Mis axilas ahora tienen pliegues. Pienso: ‘Bueno, tenía unos brazos hermosos y ahora son fuertes, pintan [es artista] y parecen alas de ángel’. ¿Y qué si tienen pliegues? Tal vez eso es lo que los hace maravillosos ahora”, señaló.

Por si fuera poco, la ganadora del Globo de Oro también recordó un consejo que recibió de la escritora Jackie Collins: “Después de los 40, nunca te pongas encima y nunca digas adiós con la mano”, dijo entre risas.

Sharon Stone toma el envejecimiento con humor y está orgullosa de su cuerpo. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Cabe destacar que Sharon Stone ha sido una voz crítica contra la obsesión por la juventud. En una entrevista anterior, calificó de “estúpidos e ingratos” a quienes temen envejecer: “Me gusta estar viva y saludable. Creo que todos deberíamos estar súper felices de lograrlo, porque he visto a muchas personas que no lo han logrado”, afirmó.

De hecho, su confianza queda reflejada en sus redes sociales, donde suele compartir imágenes en traje de baño y lencería. En 2022, reveló que dejó de usar bótox y, como consecuencia, un hombre más joven terminó su relación con ella.

En su conversación con The Times, la actriz también habló sobre su icónico vestido blanco de Bajos Instintos, el cual mantiene resguardado en una caja fuerte. Además, confesó su debilidad por el cashmere, acumulando más de 65 suéteres de este material en los últimos 40 años. Cuando le preguntaron si tenía algún arrepentimiento en cuanto a su estilo, fue tajante: “No, porque tengo sentido del humor”. Incluso, admitió que en ocasiones ha usado ciertos atuendos “solo para divertirme”.

Sharon Stone afirmó que mantiene resguardado el vestido que utilizó en la cinta Bajos Instintos. (Escena de Bajos Instintos)

La vez que Sharon Stone lloró al recordar cuando casi muere

En una entrevista con la BBC como parte del especial 100 Women, Sharon Stone no pudo contener las lágrimas al recordar uno de los momentos más complicados de su vida, tras sufrir una hemorragia cerebral que casi le costó la vida en 2001.

Asimismo, la actriz indicó que le gustaría darle un mensaje de apoyo a su yo más joven: “Vas a lograrlo”. La famosa aseguró que esas palabras tienen un significado muy especial para ella, ya que esa pequeña frase encapsula la resiliencia que necesitaba en esos momentos difíciles: “No lo sabes, pero vas a lograrlo. Me lo tatuaría en el interior de los párpados”, expresó.

En una entrevista previa con la revista Vogue, la estrella de Hollywood comentó que su estado de salud era verdaderamente grave, ya que la hemorragia cerebral le había costado perder su movilidad normal durante algún tiempo.

Sharon Stone confesó que estuvo al borde de la muerte en 2001. REUTERS/Jeenah Moon

“Mi arteria vertebral estaba rota, mi piscina subaracnoidea estaba llena de sangre, y sufrí un derrame que paralizó el lado derecho de mi rostro. No podía levantar mi pie izquierdo. Además, tartamudeaba mucho”, explicó.

Sin embargo, Sharon Stone contó que los médicos inicialmente subestimaron su situación y pensaron “que estaba fingiendo” todos los síntomas para llamar la atención. Fue gracias a la insistencia de su mejor amiga que le realizaron una segunda angiografía, descubriendo entonces el alcance real de su hemorragia. A la artista se le dio solo un 1% de probabilidades de sobrevivir.