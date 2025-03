Emilia Mernes, de pensar que no podía ser cantante a conquistar estadios con su voz

De grabar covers en su casa a llenar estadios: Emilia se convirtió en una de las artistas más importantes del pop latino, batiendo récords y conquistando nuevas audiencias (Bizarro Live)

María Emilia Mernes Rueda, más conocida como Emilia, pasó de ser una joven que compartía videos cantando en redes sociales a convertirse en una de las figuras más destacadas del pop latino.

Su camino no fue inmediato ni sencillo: creció en Nogoyá, Entre Ríos, un pequeño pueblo argentino, sin imaginar que algún día llenaría estadios. “Pensaba que soñar con ser artista, con subirme a un escenario y estar en ese mundo, era imposible. Lo veía súper lejano”, aseguró en diálogo con Billboard.

Sin embargo, esa idea cambió cuando su talento la llevó a formar parte de Rombai y, poco después, a iniciar su carrera solista, conquistando audiencias a nivel internacional.

Antes de brillar como solista, Emilia se dio a conocer como la voz de Rombai, una etapa que la llevó de cantar covers en su casa a los grandes escenarios de Latinoamérica (Fer Vazquez)

Del anonimato a la cima

Emilia encontró su primera oportunidad en 2016, cuando la banda uruguaya Rombai buscaba una vocalista y sus videos en redes llamaron la atención del grupo. Su debut fue ante 12.000 personas en Uruguay y, pocos meses después, se presentó en el prestigioso Festival de Viña del Mar, donde ganó una Gaviota de Plata. Sin embargo, en 2018 decidió dar un giro radical y emprender su propio camino.

En 2019, firmó con Sony Music Latin y con el mánager Walter Kolm, convirtiéndose en la primera mujer en su equipo, que maneja a figuras como Maluma y Carlos Vives.

“Cuando me dijo que quería irse como solista y hacer la música que más le gustaba, la vi con tanta determinación que decidí acompañarla”, afirmó Kolm, según Billboard.

El lanzamiento de su primer sencillo, “Recalienta”, marcó el inicio de una carrera en ascenso. La revista destaca que su estilo fresco, que mezcla reguetón, pop y baladas, la posicionó rápidamente en la industria.

Canciones como “No Soy Yo" (con Darell), “Como Si No Importara” (con Duki) y “Perdonarte ¿Para Qué?” (con Los Ángeles Azules) la llevaron a los primeros puestos de las listas de éxitos. Sobre esta última, Emilia detalló: “Desde la primera vez que la escuché, dije: ‘¡100% sí!’. No tardé ni dos días en meterme al estudio y grabarla. Estaba tan emocionada de que quisieran hacer una canción conmigo”.

"Recalienta" marcó el inicio de la carrera solista de Emilia, una etapa en la que, según ella, encontró su verdadero sonido y comenzó a construir su identidad artística (Emilia)

Récords y reconocimiento internacional

2024 fue un año decisivo para Emilia. Su álbum .mp3 la convirtió en la artista más escuchada de Argentina en Spotify y la más vista en TikTok. También fue la primera argentina nominada a Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin Grammy, según destacó Billboard.

Pero si algo dejó en claro su impacto fue su capacidad de convocatoria. En apenas 10 horas agotó 10 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, superando la marca de Luis Miguel.

Luego, anunció cuatro fechas en el Estadio Vélez Sarsfield, un hito sin precedentes para una artista argentina. “Subestimé lo que iba a pasar. Pensaba que íbamos a vender tres o cuatro Movistar Arena, pero de repente fueron 10 en 10 horas”, explicó Emilia.

Emilia hizo historia al convertirse en la primera artista argentina en agotar cuatro Vélez, un logro que, según ella, superó todas sus expectativas: "Subestimé lo que iba a pasar" (@mernesvideo)

Versatilidad y conexión con el público

Uno de los aspectos que más destacan de Emilia es su capacidad para adaptarse a distintos géneros. Su discografía incluye reguetón, baladas románticas, cumbia y hasta funk brasileño. Recientemente, incursionó en el vallenato con Vestido Rojo, en colaboración con Silvestre Dangond.

Según Esteban Geller, gerente general de Sony Music U.S. Latin, esta versatilidad fue clave en su crecimiento: “Entendió que primero tenía que conquistar su país y luego expandirse. Lo que hizo con Los Ángeles Azules y Silvestre la acercó a un espacio más comercial, y ese camino se dio de manera natural”.

Pero más allá de los números y las colaboraciones, Emilia trabajó en construir una identidad artística sólida. Sus looks inspirados en la estética Y2K, su energía en el escenario y su forma de conectar con los fans la convirtieron en un ícono pop. “Me encanta mostrar a la Emilia Pop Star y entrar en personaje, pero también soy la chica de Nogoyá que toma mate con sus amigas”, aseguró.

Con Vestido Rojo, Emilia incursionó en el vallenato junto a Silvestre Dangond, explorando nuevos géneros y ampliando su impacto en la música latina (Silvestre Dangond)

El desafío de trascender fronteras

Consolidada en Argentina, la artista se prepara para un nuevo desafío: fortalecer su presencia en mercados internacionales. En 2025 realizará su primera gira por España y planea sus primeros conciertos en Estados Unidos.

También decidió pasar más tiempo en Miami, mudándose allí y siguiendo la estrategia de otros artistas latinos que usaron la ciudad como plataforma para su expansión.

Según Billboard, su éxito en Brasil es otra muestra de su proyección global. Recientemente debutó en el Carnaval de Río junto a Luísa Sonza con la canción Bunda, el primer adelanto de su próximo EP.

Emilia y Luísa Sonza debutaron juntas en el Carnaval de Río con Bunda, una explosiva fusión de pop y funk brasileño que marca una nueva etapa en la carrera de la artista argentina (Emilia)

Más allá del éxito: crecimiento personal

Detrás del fenómeno Emilia, Billboard remarca que existe una historia de esfuerzo y resiliencia. Durante los ensayos de sus shows en el Movistar Arena, su padre fue diagnosticado con cáncer, un golpe que la obligó a equilibrar su vida personal con su carrera.

“Fue muy emocional para mí, pero pude manejar ambas cosas. Hoy mi papá está conmigo y puede ver todo lo que estoy haciendo”, contó.

También trabajó en su confianza y seguridad escénica. “Siempre fui extrovertida, pero hoy me siento más segura que nunca. Eso tomó tiempo, esfuerzo y terapia”, explicó.

Entre el éxito y los desafíos personales, Emilia aprendió a equilibrar su carrera con su vida privada: "Aprendí a conocerme mejor, a no ser tan cruel conmigo misma y a valorar a la gente real que tengo a mi lado" (Bizarro Live)

Un futuro prometedor

Según la revista, Emilia no se conforma con lo logrado. Actualmente, se prepara físicamente para los desafíos de su próxima gira.

“El show requiere mucho cardio. Antes odiaba entrenar, pero si no lo hiciera, no podría hacerlo. Ahora el ejercicio me hace sentir fuerte y segura”, aseguró.

Con una carrera en ascenso, récords que la respaldan y una conexión única con su público, Billboard afirma que Emilia es la prueba de que los sueños, por más lejanos que parezcan, pueden cumplirse. Como ella misma dijo: “Nunca pensé que podía ser cantante. Hoy estoy viviendo algo que ni siquiera me atrevía a imaginar”.