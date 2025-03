Chet Hanks, el controversial hijo de Tom, habló sobre su lucha contra las adicciones: “Estoy celebrando tres años de sobriedad”

La serie "Running Point" se centra en la historia de una empresaria que debe hacerse cargo de una destacada franquicia de básquet. Chet Hanks interpreta a Travis Bugg, uno de los mejores jugadores (Netflix)

“Si no me daban este papel, iba a dejar la actuación”, afirmó Chet Hanks en una entrevista con Esquire, demostrando que la oportunidad con Running Point era más que solo un trabajo.

El actor, hijo de los icónicos Tom Hanks y Rita Wilson, parece estar redescubriéndose a través de la nueva serie de Netflix. En Running Point, Chet da vida a Travis Bugg, un problemático jugador de básquet aspirante a rapero y estrella de las redes sociales.

El personaje, conocido por sus escándalos y su actitud rebelde, no parece tener un carácter muy lejano al de Chet Hanks, que la audiencia vio durante años. Con un tono autocrítico y sincero, Hanks habló sobre cómo este papel es, en muchos aspectos, una versión amplificada de él mismo.

La aparición de Chet Hanks en el radar público fue escandalosa desde su primer vistazo a la fama, cuando en 2011 lanzó el remix de “Black and Yellow” bajo el título de “White and Purple”.

La mezcla de ser hijo de Tom Hanks y mostrar una imagen de joven problemático y controversial lo catapultó a los titulares. Entre sus declaraciones audaces en redes sociales y sus momentos virales, Chet construyó una figura que fue recibida con fascinación y rechazo.

El actor Hanks afirma que su personaje en Netflix refleja vivencias personales y decisiones vitales (REUTERS)

Relación de Chet Hanks con Running Point

El personaje de Travis Bugg en Running Point (Una Nueva Jugada) es, en palabras de Hanks, “una versión ligeramente exagerada de mí mismo”. Desde la audición hasta la interpretación, el actor de 34 años vio el papel como una posibilidad única para canalizar sus propias experiencias. “Era casi como si el personaje estuviera escrito para mí, pero no lo estaba”, explicó.

A pesar de sus aparentes coincidencias con el personaje, Chet recordó cómo el equipo de producción tenía dudas sobre su capacidad para interpretar el papel debido a su historial en redes sociales. “Me dijeron que querían darme el rol, pero que debían asegurarse de que no hiciera nada extraño en mis redes”, comentó Hanks.

Sobriedad y lucha personal

Uno de los temas más profundos que Chet Hanks compartió con el público es su lucha contra las adicciones. Sobre esto, aclaró con satisfacción: “Estoy celebrando tres años de sobriedad”. Este proceso que fue clave en su vida personal, también influyó en su trabajo artístico. De hecho, su historia de vida le permitió conectar profundamente con el personaje principal de la serie, quien también enfrenta sus propios demonios.

“Me siento mejor que nunca y es algo que quiero compartir con otras personas, para que vean que ellos también pueden”, destacó el interprete.

Durante su proceso, Chet se mostró comprometido con la idea de que la sobriedad no solo es una cuestión de abstenerse de las sustancias, sino de hacer sacrificios por el bienestar a largo plazo.

El hijo de los actores Rita Wilson y Tom Hanks, tiene un importante regreso artístico en la serie de Netflix, tras varios años polémicos (REUTERS)

Vida en redes sociales e imagen pública

Chet Hanks se convirtió en un personaje fascinante para la cultura de las redes sociales. Aunque sus arranques musicales de controversia —como el uso del acento jamaiquino— lo pusieron en el ojo público, reconoce que su capacidad para no tomarse en serio, atrajo a su audiencia. “Creo que la gente se conecta con lo genuino. Si eres espontáneo y auténtico, eso es lo que la gente busca en las redes”, reflexionó.

Este concepto resultó en lo que él llama un “culto” de seguidores. Hanks reconoce que las redes sociales fueron su plataforma para redirigir su imagen, un proceso que aún está en marcha.

Asimismo, durante años, aprendió a ser menos vulnerable a los juicios públicos y pudo abrazar su verdadera personalidad sin temer las consecuencias.

Carrera como actor y lecciones aprendidas

Chet Hanks comenzó su carrera actoral a una edad temprana, pero no fue hasta hace poco que realmente sintió que había aprendido a estar completamente relajado frente a la cámara. Debido a esto, amplió: “Es algo que te lo da la experiencia. No hay manera de aprender a estar relajado en un set si no es con la práctica”.

Con una década de experiencia profesional, trabajó en proyectos como Shameless, Empire y Atlanta.

“En los primeros años, estaba demasiado preocupado por la técnica. Ahora me doy cuenta de que lo más importante es ser uno mismo”, subrayó Hanks, compartiendo una de las lecciones más valiosas de su carrera.

Chet Hanks asegura que su espontaneidad y autenticidad fueron claves para su éxito en redes sociales (Instagram @chethanx)

Música y futuro: más allá de la actuación

Si bien la actuación es una de sus pasiones, Chet Hanks también se adentró en el mundo de la música. Su grupo “Something Out West”, del cual forma parte junto a su amigo Drew Arthur, acaba de firmar un contrato discográfico. “Estoy realmente emocionado con la música, porque es otra forma de expresarme”, afirmó el intérprete.

Tras haber incursionado en el rap, ahora su enfoque está sobre la música country, una transición que coincide con su proceso de sobriedad. “Cuando me hice sobrio, me di cuenta de que el rap ya no me representaba. El country me permitió explorar otras capas de mi historia”, compartió, quien espera continuar evolucionando como artista y llegar a un público más amplio.