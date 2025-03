Revelan quién es la persona que más agradecimientos recibió en la historia de los Premios Oscar

Un analista profesional reveló quién es la persona que más agradecimientos recibió en la historia de los Oscar, "después e Dios" (REUTERS/Mario Anzuoni)

El analista de la industria cinematográfica Peter Follows decidió verificar el mito de que Harvey Weinstein, alguna vez una figura poderosa en Hollywood y ahora encarcelado a la espera de su juicio por abuso sexual, ha sido “mencionado más veces que Dios” en los discursos de agradecimiento de los premios de la Academia.

Sin embargo, según los datos que pudo recabar en su reciente análisis, en realidad es Steven Spielberg quien encabeza la lista de agradecimientos, ubicándose justo detrás de Dios. Otros nombres que han sido mencionados con frecuencia en los discursos de los ganadores incluyen a George Lucas, Francis Ford Coppola, Jeffrey Katzenberg, Peter Jackson, Sheila Nevins y Martin Scorsese.

Tras escuchar 1, 884 discursos de ganadores del Oscar, Peter Follows descubrió que “Dios fue agradecido en el 4.3% de las ocasiones, mientras que Harvey Weinstein fue mencionado solo en un 1.5%”, según publicó en su plataforma Substack. Sin embargo, hubo un periodo en los años 80 y 90 en el que alguien superó a Dios en los agradecimientos fue Steven Spielberg, director de clásicos como Indiana Jones y Jurassic Park.

Steven Spielberg es la persona con más agradecimientos después de Dios en Los Premios Oscar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si fuera poco, el analista descubrió que otro cineasta que logró un nivel similar de reconocimiento fue Peter Jackson, responsable de El Señor de los Anillos, quien en la década de 2000 fue mencionado en un 9% de los discursos, superando a Dios, quien recibió un 7% de menciones en ese periodo. Aunque, el investigfador también destacó que “en todas las demás décadas, Dios se mantuvo como la figura más agradecida”.

Sin embargo, la única mujer en la lista de los más agradecidos es Sheila Nevins, exdirectora de HBO Documentary Films, quien ha estado involucrada en numerosos documentales premiados con el Oscar. Nevins aseguró que ha sido mencionada en discursos por proyectos en los que no participó directamente, pero también ha quedado fuera de los agradecimientos en aquellos en los que puso un gran esfuerzo.

“Me sorprendió mucho ver eso, pero llevo tanto tiempo haciéndolo. Llevo tanto tiempo haciendo el trabajo pesado. Creo que cuando la gente llega, decide por mí. Así que dicen: ‘Gracias’. Es hermoso que te den las gracias, y duele mucho cuando no te dan las gracias. Me han dado las gracias por cosas que no merecía y no me han dado las gracias por cosas por las que me he desangrado”, le dijo la cineasta a Peter Follows durante su investigación.

Sheila Nevins dijo estar sorprendida por ser la mujer con más agradecimientos en los Premios Oscar (Instagram/Sheila Nevins)

Incluso, sobre el hecho de que Steven Spielberg haya sido mencionado más veces que Dios en algunos períodos, Sheila Nevins opinó que no le sorprende, ya que “Dios no asiste a los Oscar... Dios no puede darles su próximo trabajo, pero Steven Spielberg sí”.

Steven Spielberg aclaró por qué rechazó ‘Harry Potter’

En una reciente conversación con el cineasta S.S. Rajamouli, Steven Spielberg compartió detalles inéditos sobre su decisión de no dirigir la primera cinta de Harry Potter. Aunque en el año 2000 el director había señalado que sus intereses creativos lo llevaron a declinar el proyecto, el famoso reveló que la verdadera razón fue su deseo de priorizar a su familia.

El director explicó que, en ese momento, no estaba dispuesto a pasar largos periodos lejos de su esposa, Kate Capshaw, y sus hijos pequeños, sacrificando así una oportunidad que él mismo describió como un éxito garantizado.

Steven Spielberg afirmó que no se arrepiente de haber rechazado dirigir 'Harry Potter' (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“Es como sacar mil millones de dólares y depositarlos en tus cuentas bancarias personales. No hay ningún reto en eso. Entonces sacrifiqué una gran franquicia, y hoy, mirando hacia atrás, me siento muy feliz de haberlo hecho para estar con mi familia. Decidí rechazar la primera película básicamente para pasar el siguiente año y medio con mi familia, y ver crecer a mis hijos pequeños”, afirmó Spielberg, subrayando que no se arrepiente de su elección.