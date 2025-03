“Smooth Operator”, la historia desconocida detrás del éxito de Sade y su retorno viral

Jimmy Page advierte sobre la IA aplicada a la música: el arte humano está en peligro El legendario guitarrista de Led Zeppelin alerta -en un artículo en The Times- sobre los riesgos de las nuevas tecnologías en el ámbito musical

Murió David Johansen, el último integrante original de los New York Dolls El co-fundador de la mítica banda proto-punk luchó en los últimos años contra un agresivo cáncer. Tenía 75 años