Los últimos días de Michelle Trachtenberg: “Estaba realmente enferma y era abierta sobre lo mucho que estaba luchando”

Michelle Trachtenberg estaba visiblemente enferma antes de su muerte a los 39 años. (Instagram/Michelle Trachtenberg)

Michelle Trachtenberg, conocida por su papel de Georgina Sparks en Gossip Girl, falleció a los 39 años el pasado 26 de febrero. Según informaron fuentes policiales, su madre encontró su cuerpo por la mañana en su apartamento de Nueva York, cerca de Columbus Circle. Las autoridades anunciaron que la causa de su muerte fue natural y que podría estar relacionada con complicaciones tras un trasplante de hígado.

Asimismo, el Departamento de Policía de Nueva York ha confirmado que no hay indicios de un acto criminal en su fallecimiento. La Oficina del Forense llevará a cabo una autopsia para determinar la causa exacta de su muerte.

“Al llegar, los oficiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin responder. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido. No se sospecha que haya cometido un delito”, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

Las autoridades confirmaron que la muerte de Michelle Trachtenberg fue por causas naturales. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Según una fuente citada por la revista People, la artista “les dijo a sus amigos que estaba pasando por momentos difíciles” y que estaba “realmente deprimida emocionalmente” el año anterior a su muerte: “Ella estaba realmente enferma y era abierta con su círculo sobre lo mucho que estaba luchando”, afirmó el informante, agregando que su aspecto físico reflejaba su deterioro, pues se veía “pálida, demacrada y muy delgada”.

Asimismo, un trabajador de un restaurante en el barrio de SoHo también reveló al medio Daily Mail que, en una de sus últimas apariciones en público, la actriz apenas podía bajar las escaleras del establecimiento debido a su frágil estado de salud.

“Parecía realmente mal, muy enferma. Estaba delgada, como diminuta, no podía bajar las escaleras. No estaba de muy buen humor, no daba la mejor impresión’. Es espeluznante porque ella estuvo aquí la semana pasada, el jueves por la noche. Nos enteramos de su muerte hace apenas unas horas y es muy triste. Estaba con otra persona, una mujer que era muy agradable”, relató la fuente.

Un empleado de un restaurante de Soho aseguró que Michelle Christine Trachtenberg se veía muy demacrada a una semana antes de su muerte. (Instagram/Michelle Trachtenberg)

Incluso, el propietario del restaurante, Scott Sartiano, emitió un emotivo homenaje a la estrella el miércoles por la noche: “Muchos años de felices recuerdos”, escribió Sartiano junto a una foto de él y la actriz juntos.

A pesar de las especulaciones sobre su estado de salud, Michelle Trachtenberg había negado en redes sociales que estuviera enfrentando problemas médicos graves. En enero de 2024, la estrella de Ice Princess respondió a comentarios sobre su aparente pérdida de cabello y ojos amarillentos asegurando que estaba “feliz y saludable”.

“Un dato curioso: esta es mi cara. No tengo desnutrición ni problemas. ¿Por qué tienes que odiar? Consigue un calendario”, escribió en el pie de foto de una publicación posterior.

Michelle Trachtenberg aseguró en sus redes sociales que no tenía problemas de salud. (Instagram/ Michelle Trachtenberg)

Luego la artista compartió otro post y escribió: “Recientemente recibí varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me he sometido a cirugía plástica, soy feliz y estoy saludable. Tengan cuidado, heaters”.

Michelle Trachtenberg también sufrió de acoso escolar

Pese a que Michelle Trachtenberg alcanzó el éxito desde pequeña con múltiples papeles en la televisión, en 2020 la actriz compartió en una publicación de Instagram que pasó por una dolorosa parte de su infancia relacionada con el acoso escolar, un tema que aún la afecta.

En su mensaje, la celebridad detalló cómo los recuerdos de San Valentín durante su niñez estaban llenos de dolor y rechazo, lejos de las celebraciones amorosas que muchos recuerdan con cariño: “Así que, es la semana de San Valentín. En mis tiempos, todos los niños tenían que escribir una tarjeta de San Valentín falsa para todos en la clase. Yo nunca recibí una a propósito, todos recibían una tarjeta”, escribió.

Michelle Trachtenberg confesó que sufrió de acoso escolar durante su infancia. (Instagram/Michelle Trachtenberg)

La actriz también destacó que la gente solo la veía como “la chica de la televisión”, sin tener en cuenta las dificultades personales que enfrentaba: “Nadie pensó que estaba ayudando a mi familia a pagar las cuentas. Solo era la chica en la televisión, nada más, porque su hijo no estaba en la televisión”, afirmó.

Además, Michelle Trachtenberg reveló que, a pesar de ser víctima de bullying, aún hoy carga con las cicatrices de aquellos años.: “Los niños eran crueles. No hay necesidad de seguir hablando del pasado, pero todavía tengo cicatrices de cuando me tiraron por las escaleras y me estamparon contra los casilleros, con la cabeza primero”, recordó.