La vez que Gene Hackman habló sobre su miedo a morir: “Quiero asegurarme de que mi esposa y mi familia estén bien cuidadas”

Gene Hackman confesó sus temores respecto a la muerte en el pasado. (AP Photo, File)

Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar, fue encontrado sin vida junto a su esposa, Betsy Arakawa, en su mansión de Santa Fe, Nuevo México. La estrella, quien recientemente había cumplido 95 años, llevaba más de dos décadas retirado del mundo del espectáculo y mantenía un perfil bajo en sus últimos años.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió el miércoles 26 de febrero por la tarde. Según el sheriff del condado de Santa Fe, los cuerpos fueron encontrados en habitaciones separadas de la residencia. Junto a ellos también se halló a uno de sus perros sin vida, mientras que otros dos sobrevivieron.

Las circunstancias de la muerte de Hackman y Arakawa siguen siendo un misterio. Si bien la policía ha indicado que no hay indicios de crimen, la causa exacta del fallecimiento aún no ha sido determinada, así que la autopsia será clave para esclarecer los hechos.

La muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa aún no ha sido esclarecida. (AP Photo/Mark J. Terrill, File)

Cabe destacar que Gene Hackman, reconocido por su trabajo en filmes icónicos como The French Connection y Unforgiven, había dejado la actuación en 2004 debido a problemas de salud. Durante una conversación con CNN en ese mismo año, el famoso habló de cómo anteriormente se había sometido a una angioplastia, una cirugía destinada a abrir arterias estrechas o bloqueadas, y contó que había sufrido “problemas cardíacos”, incluida una “angina severa” 12 años antes.

Asimismo, el actor también le explicó al presentador Larry King que tenía algunos temores relacionados con la muerte y externó su preocupación por el bienestar de su familia: “Intento cuidarme. No tengo muchos miedos. Tengo el miedo normal de morir; ya sabes, supongo que todos pensamos en eso, especialmente cuando llegas a cierta edad. Quiero asegurarme de que mi esposa y mi familia estén bien cuidadas. Aparte de eso, no tengo muchos temores”, señaló.

Su retiro lo llevó a vivir una vida tranquila en Nuevo México, donde se dedicó a la escritura y a disfrutar de sus pasatiempos, como la pintura y la pesca. En sus últimos años, se convirtió en un recluso, con apariciones públicas esporádicas.

Gene Hackman se retiró de la actuación para vivir en su casa de Nuevo México. (AP Photo/Roberto E. Rosales)

En 2009 Gene Hackman se sinceró más sobre su decisión de abandonar la actuación y le dijo a un entrevistador que el estrés fue lo que lo hizo alejarse del mundo del entretenimiento: “La gota que colmó el vaso fue, en realidad, una prueba de estrés que me hicieron en Nueva York. El médico me advirtió que mi corazón no estaba en condiciones como para someterlo a ningún tipo de estrés”, confesó.

Sin embargo, el artista le dijo una vez a la revista Empire que realmente sentía una gran pasión por actuar y que le encantaba “el proceso creativo de intentar darle vida a un personaje”: “Cuando estás filmando o actuando, hay una especie de sentimiento que te invade, una confianza y una especie de maravillosa sensación de bienestar, por así decirlo, cuando todo va bien”, dijo.

De hecho, en 2008, cuando Gene Hackman ya tenía algunos años retirado, el famoso le confesó a Reuters que no había anuncio oficialmente su salida de la industria porque posiblemente podría encontrar un papel realmente bueno para interpretar en el futuro, aunque él afirmó que estaba completamente seguro de no volver a actuar.

Gene Hackman confesó que estaba seguro de no querer volver actuar después de que el estrés deterioró su salud. (REUTERS/Andy Clark/)

“No he celebrado una conferencia de prensa para anunciar mi retiro, pero sí, no voy a actuar más. Me han dicho que no diga eso en los últimos años, en caso de que surja algún papel realmente maravilloso, pero realmente ya no quiero hacerlo”.

Con más de 80 películas en su haber, Gene Hackman fue una de las figuras más respetadas de Hollywood. A lo largo de su carrera, recibió dos premios Oscar, dos Baftas, cuatro Globos de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Su interpretación del detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection le valió el premio de la Academia al Mejor Actor en 1972, mientras que en 1993 obtuvo el Oscar al Mejor Actor de Reparto por Unforgiven.