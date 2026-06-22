El Salvador

Las transacciones eléctricas regionales de Centroamérica suben un 93% de manera interanual

El informe de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica reporta 358.33 GWh en intercambios durante el mes, un salto de más del 93% frente a abril de 2025, pese a una baja en relación con marzo

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Técnicos supervisan una subestación eléctrica, que es clave en la integración regional de energía. /(Foto cortesía ETESAL)
Técnicos supervisan una subestación eléctrica, que es clave en la integración regional de energía. /(Foto cortesía ETESAL)

El mercado eléctrico regional de Centroamérica continúa consolidándose como un espacio estratégico de intercambio energético, según revela el último informe de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), correspondiente a abril de 2026: las transacciones energéticas regionales exhibieron un crecimiento notable respecto al mismo mes del año anterior, evidenciando el fortalecimiento de la integración y cooperación entre los países del área.

Hasta abril de 2026, el volumen de las transacciones energéticas regionales ascendió a 358.33 GWh. Si bien representó una ligera disminución respecto a marzo de 2026, cuando se registraron 382.57 GWh, el dato resulta particularmente relevante al compararse con abril de 2025, periodo en el que las transacciones apenas sumaron 185.47 GWh. Este aumento de más del 93% confirma la tendencia positiva del comercio energético centroamericano y la optimización de recursos a través de los mecanismos regionales.

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Guatemala se consolidó como el principal país vendedor con el 38.6% del total, seguido muy de cerca por Panamá con 37.7% y El Salvador con 23.3%; Costa Rica y Honduras participaron en menor proporción.

Por el lado de la demanda, Nicaragua lideró las compras energéticas, representando un 37.4% del total, seguido de El Salvador (25.5%), Guatemala (14.5%), Honduras (11.6%) y Costa Rica (10.9%). El perfil de estas transacciones muestra un esquema diversificado y dinámico.

La infraestructura energética es fundamental para mantener la operatividad y rentabilidad del sistema./ (Foto cortesía ETESAL)
La infraestructura energética es fundamental para mantener la operatividad y rentabilidad del sistema./ (Foto cortesía ETESAL)

Del total de operaciones, el 92% correspondió al Mercado de Contratos Regional (MCR), canalizando el 54% de las inyecciones mediante contratos firmes y el 46% a través de contratos no firmes físico flexibles. En cuanto a los retiros, el 72% se efectuó bajo contratos firmes y el 28% bajo contratos no firmes físico flexibles, reflejando flexibilidad y adaptabilidad en los intercambios regionales.

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El informe también destaca que las demandas nacionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua fueron abastecidas en proporciones consistentes a su participación en el mercado regional, lo que evidencia la importancia estratégica del Mercado Eléctrico Regional (MER) en el suministro energético de estos países.

Durante abril de 2026 se registraron ciertas restricciones en la capacidad de transmisión tanto para importaciones como exportaciones debido a saturaciones puntuales en la red. Sin embargo, estas no generaron impactos negativos sobre la Cuenta General de Compensación (CGC) del mercado, manteniéndose la operatividad y la rentabilidad regional.

En cuanto a los precios, se observó un comportamiento variable pero competitivo en los principales países miembros: Guatemala experimentó precios de predespacho entre 40 y 171 USD/MWh; El Salvador entre 75 y 146 USD/MWh; Honduras de 106 a 192 USD/MWh; Nicaragua, entre 156 y 178 USD/MWh; Costa Rica, de 104 a 410 USD/MWh; y Panamá, entre 46 y 107 USD/MWh.

Edwin Núñez, presidente de ETESAL, ha señalado en diferentes ocasiones la diversificación de la matriz energética y la participación de El Salvador a nivel regional. /(Cortesía: Noticiero de El Salvador)
Edwin Núñez, presidente de ETESAL, ha señalado en diferentes ocasiones la diversificación de la matriz energética y la participación de El Salvador a nivel regional. /(Cortesía: Noticiero de El Salvador)

Estas cifras muestran la existencia de oportunidades para la compra competitiva de energía en la región. El informe señala que las desviaciones (diferencias entre lo programado y lo realmente operado) se reportan con un desfase de un mes; en marzo de 2026, la asignación de desviaciones resultó equilibrada, sin impactos mayores sobre la estabilidad del mercado. Sin embargo, el modelo de posdespacho aún presenta desafíos técnicos para su convergencia.

Económicamente, abril de 2026 cerró con un superávit neto de USD 4,228,909 por la operación del MER. La CGC alcanzó un saldo final de USD 51,730,585, consolidando la solidez del mecanismo regional y de sus instrumentos de compensación y abono/cargo por la transmisión. Por otro lado, la asignación de derechos de transmisión en la subasta mensual recibió solicitudes por 190 MW, asignando finalmente 59.4 MW, lo que evidencia un nivel activo de interés de los actores regionales en adquirir capacidad de transmisión.

En conclusión, el significativo crecimiento de las transacciones eléctricas regionales hasta abril de 2026 reafirma que la integración eléctrica centroamericana avanza a paso firme, incrementando la eficiencia, la seguridad y la competitividad energética para todos sus países miembros. El desarrollo y modernización de las redes, así como la gestión racional de precios y la transparencia en los procesos, seguirán siendo pilares esenciales de este proceso.

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