La película de Mel Brooks que nadie quería hacer

Los productores se convirtió en una de las comedias más aclamadas de Hollywood

Por mucho que hoy se le considere un genio de la comedia cinematográfica, Mel Brooks tuvo que enfrentarse a un sinfín de obstáculos para llevar su primera película a la pantalla grande.

Los productores, una de las comedias más aclamadas de Hollywood, estuvo a punto de no ver la luz debido a la falta de confianza de los estudios, la censura y la renuencia a financiar un proyecto que, en su momento, parecía demasiado arriesgado, informó Far Out.

El rechazo de Hollywood a proyectos hoy legendarios

El cine está plagado de historias de películas que casi no se hicieron por culpa de la falta de visión de los grandes estudios.

Nada menos que El Padrino, clásico de clásicos de Francis Ford Coppola, fue recibida con escepticismo, mientras que a James Cameron se le auguraba el fracaso con Titanic. Incluso Toro salvaje, de Martin Scorsese, y Regreso al futuro, de Robert Zemeckis, fueron rechazadas en sus inicios.

En este contexto, Mel Brooks, un hombre que ya había demostrado su talento en la televisión y el teatro con nominaciones a los premios Emmy y Grammy, pero que era prácticamente un desconocido en Hollywood, se propuso dirigir su primera película.

Tenía una idea clara y estaba decidido a hacerla realidad, pero no encontró el entusiasmo que esperaba en la industria.

Un guion demasiado atrevido para su época

El concepto de Los productores nació de una idea que Brooks había desarrollado durante años. La historia de dos productores que intentan estafar a sus inversionistas creando un musical condenado al fracaso —una obra titulada Springtime for Hitler— parecía demasiado polémica en un Hollywood que aún evitaba referencias directas al nazismo en tono satírico.

Junto a su productor, Sidney Glazier, Brooks presentó el proyecto en varios estudios con la exigencia de que él mismo debía dirigir la película.

La respuesta fue unánime: nadie quería financiar una comedia que, en palabras de los ejecutivos, podría ser “peligrosa”.

De amenazas físicas a la salvación financiera

Mel Brooks enfrentó resistencia total de los estudios para llevar adelante su idea (EFE)

La resistencia de los estudios fue más allá del rechazo. Según el propio Brooks, algunos ejecutivos lo instaron a abandonar la idea por su propio bien. “Por favor, sal de aquí antes de que te hagan daño”, le dijeron en una ocasión.

Finalmente, Universal Pictures mostró interés, pero impuso una condición: el título debía cambiarse a Primavera para Mussolini, pues consideraban que el público no aceptaría una película que hiciera referencia a Hitler de manera humorística. Brooks se negó rotundamente, argumentando que eso desvirtuaba la esencia de la historia.

La inesperada oportunidad y el cambio de título

La solución llegó gracias al filántropo Louis Wolfson, quien aportó la mitad del presupuesto de un millón de dólares.

La otra mitad vino de Joseph E. Levine, de Embassy Pictures, quien además se encargó de la distribución. Levine impuso solo una condición: cambiar el título de Springtime for Hitler a Los productores, haciéndolo más aceptable para la audiencia.

“Una vez que obtuve la financiación y me vi en el papel de director, comencé a dudar de mí mismo”, confesó Brooks años después.

Aunque aceptó el cambio de título, ello no eliminó del todo su nerviosismo. Aun así, siguió adelante, enfrentando sus propios temores.

Un legado que nadie imaginó

A pesar de los obstáculos, Los productores terminó convirtiéndose en un éxito rotundo. Su humor irreverente y su sátira sobre el nazismo le valieron tanto controversia como reconocimiento.

En la ceremonia de los Premios de la Academia, Brooks subió al escenario para recibir el Oscar al Mejor Guion Original, confirmando que su instinto creativo había sido el correcto.

Décadas después, la película fue adaptada a un exitoso musical de Broadway, que a su vez generó una nueva versión cinematográfica.

Lo que comenzó como un proyecto rechazado y ridiculizado se convirtió en una de las comedias más influyentes de la historia del cine.

En retrospectiva, Los productores consolidó la carrera de Mel Brooks, demostrando que el riesgo y la creatividad pueden imponerse a la censura y el miedo. Aquella película que “nadie quería hacer” terminó cambiando el panorama de la comedia en Hollywood.