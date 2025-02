¿De qué murió Michelle Trachtenberg, figura icónica de “Gossip Girl”?

Su personaje en "Gossip Girl" es recordado por toda una generación (The CW)

Michelle Trachtenberg, la actriz que saltó a la fama como Harriet, la espía, y que es recordada como una de las villanas más icónicas de la serie Gossip Girl, falleció el 26 de febrero de 2025 a los 39 años.

Su muerte ha generado conmoción en Hollywood y en una generación de seguidores, quienes la recuerdan por su carismática presencia en pantalla y su versatilidad en escena.

¿Qué se sabe de la causa de muerte?

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que Trachtenberg fue hallada inconsciente en su apartamento de Manhattan alrededor de las 8 a.m. del miércoles. Las autoridades habían recibido una llamada al 911 alertando lo sucedido.

“No se sospecha de actividad ilícita”, informó la NYPD en un comunicado citado por CNN. Precisaron que la causa oficial de muerte será determinada por la Oficina del Médico Forense tras una autopsia.

Michelle Trachtenberg en un evento de moda realizado en Nueva York en 2010. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Entre tanto, fuentes cercanas a la actriz informaron a ABC News que la actriz pudo haber sufrido complicaciones de salud tras haberse sometido a un transplante de hígado dentro del último año.

La actriz nunca habló públicamente sobre este procedimiento ni sobre los problemas de salud que lo habrían motivado.

Según TMZ, Michelle había salido con amigos el jueves de la semana pasada y fue vista en un exclusivo restaurante de la Gran Manzana.

En el último año, su estado físico generó preocupación entre sus seguidores debido a cambios en su apariencia. En enero de 2024, según Metro UK, la actriz respondió de manera tajante a quienes especulaban sobre su salud tras notar que sus ojos lucían amarillentos y su cabello más fino.

La apariencia de la actriz en 2024 había preocupado a sus seguidores (Instagram/Michelle Trachtenberg)

“Este es mi rostro. No tengo desnutrición, no tengo problemas. ¿Por qué sienten que deben enviar odio? Agarren un calendario. Ya no tengo 14 años”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cuando un seguidor le preguntó si su condición podía estar relacionada con una enfermedad hepática, ella no respondió directamente, pero insistió en que no tenía problemas graves.

Ahora, tras su deceso, ha salido a la luz que su salud estaba resquebrajada en sus últimos meses de vida. Amanda de Cadenet, influencer, fotógrafa y amiga de Michelle, dedicó un tributo a la actriz y reveló que había estado “hospitalizada recientemente”.

“No daré detalles de nuestra conversación de los últimos 6 meses, pero sabías que la muerte era una posibilidad... solo lamento mucho que el resultado no fuese el mejor”, escribió.

Las alusiones a su salud luego fueron eliminadas del mensaje en redes sociales.

La fotógrafa editó su mensaje tras revelar que la actriz había pasado por problemas de salud (Instagram: @amandadecadenet)

Una carrera marcada por lesiones

Desde su juventud, Michelle Trachtenberg también era propensa a sufrir accidentes, muchos de ellos durante el rodaje de proyectos cinematográficos. Según Looper, mientras entrenaba para su papel como patinadora artística en la película de Disney Sueños sobre hielo (2005), la actriz se lesionó en múltiples ocasiones.

“No es tan grave. Cualquiera de nosotros podría hacerse hecho algo igual o peor”, comentó en una entrevista.

La película "Sueños sobre hielo" relataba la historia de una joven que encuentra su pasión en el patinaje artístico (Walt Disney Studios)

Algunos años más tarde, en 2011, alarmó a sus seguidores tras revelar en Twitter que había sido atendida en urgencias por una lesión en el brazo. Poco después, sufrió un corte profundo con un florero de vidrio y debió utilizar una cabestrillo por varias semanas.

En 2019, rompió su tobillo y pasó gran parte del año con una bota ortopédica. En 2022, volvió a fracturarse el mismo tobillo y compartió en redes sociales una imagen de la lesión junto con su nueva muleta.

Su legado en la televisión

Michelle Trachtenberg tuvo una carrera prolífica en cine y televisión desde que era niña. Su primer gran papel fue en Harriet, la espía (1996), la película infantil en la que compartió pantalla con Rosie O’Donnell. “Me rompe el corazón. La quería mucho. Ella tuvo problemas en los últimos años, ojalá hubiera podido ayudarla”, dijo la veterana actriz a Us Weekly por la pérdida de su coestrella.

En 2000, se unió al elenco de Buffy, la cazavampiros como Dawn Summers, la hermana menor de Buffy (Sarah Michelle Gellar). Aunque el personaje dividió opiniones, la actriz tomó con humor las críticas por su ingreso a la ficción.

La madre de Michelle fue quien la habría encontrado inconsciente, según las fuentes policiales (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

Tras ello, su rol más recordado fue el de Georgina Sparks en Gossip Girl (2008-2012), un personaje al que volvió en el reboot de la serie en 2023.

Trachtenberg también buscó desarrollarse como escritora de libretos y miembro del Writers Guild of America (el sindicato de guionistas en Hollywood).

Según Entertainment Weekly, vendió varios guiones originales, pero ninguno se concretó en producciones en pantalla hasta la fecha.