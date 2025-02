John Travolta fue el primer actor convocado para interpretar a Forrest Gump: por qué rechazó el papel

La icónica película de los 90 podría haber tenido otra impronta, si el primer actor seleccionado no hubiese rechazado el rol protagónico (YouTube: Cine Xcusas)

Cuando el director Robert Zemeckis comenzó a darle forma a Forrest Gump, tenía en mente un protagonista que pudiera capturar la inocencia, la bondad y la singularidad del personaje central. En ese momento, el elegido para encarnar a Forrest no era Tom Hanks, sino John Travolta.

La estrella de Grease y Saturday Night Fever se encontraba en una encrucijada en su carrera y tenía la posibilidad de asumir un papel que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más icónicos en la historia del cine.

Forrest, personaje icónico del cine, es leal y devoto. Nunca abandona a quienes ama. Lo demuestran su amistad con Bubba y su amor incondicional por Jenny

Según Far Out Magazine, Travolta era la primera opción de los estudios para interpretar a Forrest Gump. En los años 70, había sido una de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica, pero en la década siguiente, su carrera se había estancado con una serie de fracasos comerciales y críticos.

En 1989, su suerte pareció cambiar con la comedia Look Who’s Talking, que se convirtió en un éxito de taquilla, pero todavía necesitaba un papel que consolidara su regreso definitivo al estrellato. La oferta de Forrest Gump era su oportunidad de brillar nuevamente, pero el actor decidió rechazar el papel en favor de otro proyecto que también marcaría un antes y un después en su carrera.

En un momento clave de su carrera, el actor dejó pasar la oportunidad de protagonizar una de las películas más premiadas del cine moderno, apostando por otro proyecto (Reuters)

De acuerdo con Collider, Zemeckis y los productores de la película le hicieron llegar la oferta formal a Travolta, esperando que aceptara el desafío de interpretar a un personaje complejo, lleno de matices y cuya historia atravesaba varios momentos cruciales de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, en ese mismo período, Quentin Tarantino estaba trabajando en su película Pulp Fiction y tenía en mente a Travolta para interpretar a Vincent Vega.

El actor, que en ese momento no podía tener la certeza de que la película de Tarantino se convertiría en un fenómeno, decidió arriesgarse y apostar por un cineasta en ascenso en lugar de aceptar el papel principal en una superproducción de estudio como Forrest Gump.

Indie Hoy señala que, aunque con el tiempo Travolta se arrepintió de haber rechazado el papel, no consideró que su decisión fuera un error fatal. En una entrevista con Far Out, el actor dijo: “Si no hice algo que hizo Tom Hanks, entonces hice otra cosa que era igualmente interesante o divertida. Pero me siento bien con algunas que dejé porque se crearon otras carreras”. En efecto, mientras Hanks ganaba su segundo Oscar consecutivo por Forrest Gump, Travolta veía su carrera resurgir gracias a Pulp Fiction, un film lo reposicionó como una estrella de primer nivel.

El casting de Forrest Gump fue un proceso extenso. Tras la negativa de Travolta, los nombres de Chevy Chase, Bill Murray y Sean Penn fueron considerados, pero ninguno terminó concretando su participación. Finalmente, la elección recayó en Tom Hanks, quien ya había demostrado su talento en películas como Philadelphia, Big y Sleepless in Seattle. Su interpretación de Forrest Gump le valió el reconocimiento de la crítica y la audiencia y consolidó su estatus como una de las figuras más importantes de Hollywood.

Forrest es inocente y bondadoso. Ve el mundo con pureza y sin malicia. Siempre actúa con buenas intenciones y un corazón genuino (YouTube: Escenas de películas)

El resultado de aquella decisión fue un enfrentamiento cinematográfico sin precedentes en la entrega de los Oscar de 1995. Tanto Hanks como Travolta fueron nominados a Mejor Actor, pero la estatuilla terminó en manos de Hanks.

Mientras Forrest Gump arrasaba en la ceremonia, llevándose premios en seis categorías, incluida Mejor Película y Mejor Director para Zemeckis, Pulp Fiction se consolidaba como un clásico de culto, ganando el Globo de Oro a Mejor Guion.

La interpretación de Tom Hanks le valió un segundo Oscar consecutivo, pero el papel no le había sido ofrecido en primera instancia (Reuters)

Con el tiempo, ambas películas se convirtieron en referentes de los años 90. Aunque Forrest Gump dominó la temporada de premios, Pulp Fiction resistió la prueba del tiempo de una manera distinta, siendo considerada una de las películas más influyentes de la historia del cine moderno.