Meryl Streep sobre el éxito de El diablo viste a la moda: “Los que se sorprendieron fueron los hombres”

Meryl Streep afirma que el impacto de "El diablo viste a la moda" sorprendió principalmente a los hombres (Reuters)

Meryl Streep, una de las actrices más aclamadas de Hollywood, reflexionó recientemente sobre el inesperado impacto de dos de sus películas más taquilleras: El diablo viste a la moda (2006) y ¡Mamma Mia! (2008).

En una entrevista con ELLE, la ganadora de tres premios Oscar sostuvo que, mientras que para muchas mujeres el éxito de estas producciones era predecible, los hombres fueron quienes se mostraron realmente sorprendidos.

Una carrera de excelencia y versatilidad

Nacida en 1949 en Summit, Nueva Jersey, Streep ha construido una trayectoria excepcional en el cine, destacándose en géneros que van desde el drama hasta la comedia y el musical.

Meryl Streep deslumbró con su talento en La decisión de Sophie (1982), Los puentes de Madison (1995) y La dama de hierro (2011), interpretaciones que la consolidaron como una de las actrices más versátiles y premiadas de todos los tiempos (Crédito: IMDB)

Con casi 200 galardones en su haber, incluyendo el prestigioso Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023, su talento ha sido reconocido en múltiples ocasiones.

Su versatilidad la ha llevado a protagonizar películas emblemáticas como La decisión de Sophie (1982), Los puentes de Madison (1995) y La dama de hierro (2011),i consolidándose como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

El fenómeno de “El diablo viste a la moda”

En 2006, Streep asumió el papel de Miranda Priestly, la temida editora de moda en El diablo viste a la moda, una interpretación que le valió una nominación -¡otra más!- al Oscar.

Basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, la película abordó la dinámica del mundo editorial y el liderazgo femenino con una mirada satírica.

Su éxito fue inmediato, no solo en taquilla, sino también en la cultura popular, donde el personaje de Priestly se convirtió en un ícono del cine.

El diablo viste a la moda" se convirtió en un fenómeno cultural y un éxito en taquilla en 2006

A pesar de la gran aceptación de la cinta, Streep recordó que el impacto de la película fue recibido con sorpresa por algunos sectores, especialmente por los hombres:

“No, en absoluto. Las personas que se sorprendieron de su éxito fueron los hombres. Estas películas ya eran best-sellers en otros ámbitos.

“Las mujeres ya habían demostrado su amor por este tipo de temas -sigue-. Alguien había metido la llave en la puerta y lo que hicimos con estas películas fue darle un empujón y abrirla. La puerta se iba a abrir de todas maneras y ellos se sorprendieron; a la gente le sorprende lo que se suele llamar ‘cosas de mujeres’. A veces no le interesan a los hombres, por lo que ni se pueden imaginar que eso puede tener éxito”.

El diablo viste a la moda sigue a Andrea Sachs, una joven que consigue un trabajo como asistente de Miranda Priestly, la despiadada editora de una revista de moda. A medida que se adentra en el mundo de la alta costura, Andrea enfrenta las exigencias de su trabajo y los sacrificios personales que conlleva

Con esta reflexión, la actriz subrayó cómo ciertos géneros cinematográficos tradicionalmente asociados a públicos femeninos suelen ser subestimados, incluso cuando cuentan con una base de seguidores fieles.

El impacto de ‘¡Mamma Mia!’ y el cine para mujeres

El caso de ¡Mamma Mia! sigue una línea similar. La película, inspirada en las canciones de ABBA, se convirtió en un fenómeno mundial, recaudando más de 600 millones de dólares.

Su secuela, Mamma Mia! Here We Go Again (2018), continuó con el éxito, confirmando la demanda del público por historias de este tipo.

La película ¡Mamma Mia! recaudó más de 600 millones de dólares y consolidó el cine basado en historias femeninas

El comentario de Streep pone en evidencia una cuestión recurrente en la industria cinematográfica: el escepticismo frente a proyectos que no encajan en los estándares tradicionales del cine comercial dominado por narrativas masculinas.

El regreso de Miranda Priestly

En la actualidad, la actriz se prepara para retomar su icónico papel en la secuela de El diablo viste a la moda, una noticia que ha generado gran expectativa.

Aunque los detalles de la trama aún son desconocidos, se ha confirmado la participación del elenco principal, que incluye a Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La actriz se alista para retomar el papel de Miranda Priestly en la secuela de "El diablo viste a la moda"

Mientras tanto, Streep continúa expandiendo su carrera con proyectos televisivos, como su participación en las temporadas 3 y 4 de Solo asesinatos en el edificio (Disney+), serie en la que conoció a su actual pareja, el actor Martin Short.

A lo largo de su trayectoria, Meryl Streep ha desafiado estereotipos, demostrado la vigencia del talento femenino en la industria y protagonizado historias que resuenan con el público.

Su afirmación sobre El diablo viste a la moda y ¡Mamma Mia! no solo destaca una realidad en Hollywood, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la manera en que el cine y sus audiencias son percibidos.