“Vinagre de manzana”: qué es realidad y qué es ficción en la serie de Netflix sobre una influencer que estafó con el cáncer

Los engaños de la influencer fueron expuestos por una dupla de periodistas en 2015 (Créditos: Netflix)

Netflix ha lanzado Vinagre de manzana, una serie de seis episodios que dramatiza la historia real de Belle Gibson, la influencer australiana que engañó a miles de personas al fingir tener cáncer terminal y prometer una cura a través de la alimentación y terapias alternativas.

Basada en el libro The Woman Who Fooled The World de los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano, la serie mezcla hechos reales con elementos ficticios para dramatizar la historia.

La historia real de Belle Gibson: una mentira construida en redes sociales

Belle Gibson se convirtió en una figura prominente en la comunidad del bienestar en la década de 2010, cuando afirmó haber sido diagnosticada con un tumor cerebral inoperable. A través de Instagram, donde utilizaba el nombre “Healing Belle”, relató cómo había superado su enfermedad con métodos naturales.

Gracias a su creciente número de seguidores, que llegó a 200.000 (aunque en la serie se exagera a más de dos millones), Gibson lanzó su aplicación “The Whole Pantry” en 2013, vendida como la primera app de bienestar en el mundo.

Belle Gibson afirmaba haber sido diagnosticada con un tumor cerebral terminal y aseguraba haberse curado con dietas y terapias alternativas. (Instagram/@healing_belle)

Su éxito le aseguró un contrato editorial con Penguin por 132.000 dólares australianos, y su libro del mismo nombre vendió 16.000 copias en 2014. Sin embargo, como revelaron Donelly y Toscano en su investigación, “no hay evidencia alguna de que Gibson haya tenido cáncer”.

Las mentiras de la influencer comenzaron a desmoronarse en 2015, cuando el diario The Age publicó un reportaje que revelaba que las donaciones caritativas que Gibson prometió nunca llegaron a su destino.

Uno de los casos más escandalosos fue la recaudación de fondos para el tratamiento de un niño con cáncer inoperable, a quien había prometido el 100% de las ganancias de su app por una semana. La exposición del fraude la llevó a la corte en 2017, donde fue declarada culpable de “conducta engañosa y fraudulenta”, y multada con 410.000 dólares australianos. Hasta 2023, el total de la multa seguía sin pagarse.

Lo que es ficción en “Vinagre de manzana”

Si bien la serie se basa en hechos reales, incluye personajes y situaciones ficticias para darle mayor dramatismo a la historia. Uno de los cambios más notables es la creación de Milla Blake, una influencer ficticia claramente inspirada en Jess Ainscough, otra australiana que promovió terapias alternativas para tratar su cáncer.

En la serie, Milla es retratada como competencia de Gibson, pero en la realidad, “Ainscough no tuvo una relación cercana con Gibson y no existió rivalidad entre ellas”.

Milla Blake en la serie "Vinagre de manzana". El personaje está inspirado en otra influencer que sí tenía cáncer y falleció con el pasar del tiempo (Netflix)

Ainscough, a diferencia de la protagonista, sí tenía cáncer y falleció en 2015 tras rechazar los tratamientos convencionales.

Otro personaje ficticio es Chanelle, la manager y confidente de la protagonista. En la realidad, su inspiración proviene de una empresaria que sospechó de Gibson y terminó revelando su fraude a la prensa. En la serie, Chanelle también es amiga de Milla, un vínculo que nunca existió en la vida real.

Además, la serie dramatiza la caída de Gibson con escenas que no ocurrieron exactamente así. Un ejemplo de esto es su aparición en el funeral de Ainscough, donde en la ficción llora de manera exagerada, sugiriendo una especie de culpa o crisis emocional.

Belle Gibson nunca llegó a pagar la multa que le impuso la justicia australiana (Captura: 60 Minutes Australia)

Tras el escándalo, Gibson desapareció de las redes sociales. En 2019, intentó reinventarse bajo el nombre “Sabontu” dentro de la comunidad etíope Oromo en Melbourne.

No obstante, según Independent, los líderes del grupo la expulsaron al descubrir su pasado. “Era preocupante cuando alguien usa el nombre de la comunidad sin ser parte de ella”, declaró el doctor Tarekegn Chimdi a los medios.